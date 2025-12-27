Calendario económico
Base Monetaria M2 del Banco Popular de China (PBC) a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
|Baja
|N/D
|8.1%
|
8.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|8.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Base Monetaria M2 del Banco Popular de China (PBC) a/a refleja el cambio en la cantidad de dinero actualmente en circulación o en existencia en el país, en el trimestre dado en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
Base Monetaria M2 incluye el dinero en metálico en circulación (billetes y monedas), cheques de viaje, fondos en liquidación y cuentas bancarias actuales (incluidas las tarjetas de débito), depósitos a la vista, otros depósitos a la vista y depósitos de ahorro.
En otras palabras, el stock monetario M2 caracteriza todas las monedas nacionales y activos líquidos que están actualmente en circulación. Incluye los activos que tienen un valor nominal fijo y se pueden convertir en efectivo. El dinero es un indicador importante de la inflación: cuanto más dinero circule en el país, mayor será la presión inflacionaria sobre la tasa de cambio del yuan.
El crecimiento del valor de la base monetaria M2 puede afectar al yuan dependiendo del comportamiento de otros parámetros macroeconómicos y financieros importantes.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Base Monetaria M2 del Banco Popular de China (PBC) a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
