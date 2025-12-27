CalendarioSecciones

Base Monetaria M2 del Banco Popular de China (PBC) a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)

País:
China
CNY, Yuan chino
Fuente:
Banco Popular de China (The People's Bank of China)
Sector:
Dinero
Baja N/D 8.1%
8.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
8.1%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Base Monetaria M2 del Banco Popular de China (PBC) a/a refleja el cambio en la cantidad de dinero actualmente en circulación o en existencia en el país, en el trimestre dado en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Base Monetaria M2 incluye el dinero en metálico en circulación (billetes y monedas), cheques de viaje, fondos en liquidación y cuentas bancarias actuales (incluidas las tarjetas de débito), depósitos a la vista, otros depósitos a la vista y depósitos de ahorro.

En otras palabras, el stock monetario M2 caracteriza todas las monedas nacionales y activos líquidos que están actualmente en circulación. Incluye los activos que tienen un valor nominal fijo y se pueden convertir en efectivo. El dinero es un indicador importante de la inflación: cuanto más dinero circule en el país, mayor será la presión inflacionaria sobre la tasa de cambio del yuan.

El crecimiento del valor de la base monetaria M2 puede afectar al yuan dependiendo del comportamiento de otros parámetros macroeconómicos y financieros importantes.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Base Monetaria M2 del Banco Popular de China (PBC) a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
8.1%
8.2%
oct 2025
8.2%
8.2%
8.4%
sept 2025
8.4%
8.8%
ago 2025
8.8%
8.7%
8.8%
jul 2025
8.8%
8.2%
8.3%
jun 2025
8.3%
8.3%
7.9%
may 2025
7.9%
8.3%
8.0%
abr 2025
8.0%
7.1%
7.0%
mar 2025
7.0%
6.9%
7.0%
feb 2025
7.0%
6.7%
7.0%
ene 2025
7.0%
7.1%
7.3%
dic 2024
7.3%
7.6%
7.1%
nov 2024
7.1%
7.6%
7.5%
oct 2024
7.5%
6.6%
6.8%
sept 2024
6.8%
5.9%
6.3%
ago 2024
6.3%
5.7%
6.3%
jul 2024
6.3%
6.0%
6.2%
jun 2024
6.2%
6.8%
7.0%
may 2024
7.0%
7.5%
7.2%
abr 2024
7.2%
8.4%
8.3%
mar 2024
8.3%
8.4%
8.7%
feb 2024
8.7%
8.4%
8.7%
ene 2024
8.7%
9.4%
9.7%
dic 2023
9.7%
9.7%
10.0%
nov 2023
10.0%
10.3%
10.3%
oct 2023
10.3%
10.3%
10.3%
sept 2023
10.3%
10.4%
10.6%
ago 2023
10.6%
10.5%
10.7%
jul 2023
10.7%
10.9%
11.3%
jun 2023
11.3%
11.4%
11.6%
may 2023
11.6%
12.5%
12.4%
abr 2023
12.4%
13.0%
12.7%
mar 2023
12.7%
13.0%
12.9%
feb 2023
12.9%
12.2%
12.6%
ene 2023
12.6%
11.6%
11.8%
dic 2022
11.8%
12.1%
12.4%
nov 2022
12.4%
11.7%
11.8%
oct 2022
11.8%
12.1%
12.1%
sept 2022
12.1%
12.4%
12.2%
ago 2022
12.2%
12.3%
12.0%
jul 2022
12.0%
11.2%
11.4%
jun 2022
11.4%
10.9%
11.1%
may 2022
11.1%
10.5%
10.5%
abr 2022
10.5%
9.6%
9.7%
mar 2022
9.7%
9.5%
9.2%
feb 2022
9.2%
10.0%
9.8%
ene 2022
9.8%
9.2%
9.0%
dic 2021
9.0%
8.9%
8.5%
nov 2021
8.5%
8.8%
8.7%
oct 2021
8.7%
8.1%
8.3%
1234
