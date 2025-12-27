Base Monetaria M2 del Banco Popular de China (PBC) a/a refleja el cambio en la cantidad de dinero actualmente en circulación o en existencia en el país, en el trimestre dado en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Base Monetaria M2 incluye el dinero en metálico en circulación (billetes y monedas), cheques de viaje, fondos en liquidación y cuentas bancarias actuales (incluidas las tarjetas de débito), depósitos a la vista, otros depósitos a la vista y depósitos de ahorro.

En otras palabras, el stock monetario M2 caracteriza todas las monedas nacionales y activos líquidos que están actualmente en circulación. Incluye los activos que tienen un valor nominal fijo y se pueden convertir en efectivo. El dinero es un indicador importante de la inflación: cuanto más dinero circule en el país, mayor será la presión inflacionaria sobre la tasa de cambio del yuan.

El crecimiento del valor de la base monetaria M2 puede afectar al yuan dependiendo del comportamiento de otros parámetros macroeconómicos y financieros importantes.

Gráfico de los últimos valores: