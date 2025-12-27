CalendarioSecciones

Inversión Extranjera Directa YTD a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)

País:
China
CNY, Yuan chino
Fuente:
Ministerio de Comercio (Ministry of Commerce)
Sector:
Dinero
Baja -7.5% -10.1%
-10.3%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-9.4%
-7.5%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El indicador de Inversión Extranjera Directa YTD a/a muestra el cambio en las inversiones extranjeras realizadas en la economía china desde el comienzo del año actual, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los datos son publicados por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China.

China es una de las mayores economías del mundo, lo cual atrae numerosas inversiones extranjeras. Actualmente, los inversores tienden a cambiar de las industrias intensivas en mano de obra a servicios e industrias de alta tecnología. Reconociendo la importancia de la inversión extranjera, el gobierno chino está implementando reformas para agilizar los procedimientos, aumentar la transparencia y proteger a los inversores.

La economía de China atrae inversiones de más de 200 países. La mayoría de extranjeros que invierten en la economía china son chinos étnicos que viven en el fuera del país.

La dinámica de la inversión directa muestra el atractivo de la economía del país. El aumento de la inversión es un factor favorable para el desarrollo de la economía y puede considerarse positivo para las cotizaciones del yuan chino.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inversión Extranjera Directa YTD a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-7.5%
-10.1%
-10.3%
oct 2025
-10.3%
-9.7%
-10.4%
sept 2025
-10.4%
-12.7%
ago 2025
-12.7%
-8.4%
-13.4%
jul 2025
-13.4%
-15.2%
jun 2025
-15.2%
-7.2%
-13.2%
may 2025
-13.2%
-5.2%
-10.9%
abr 2025
-10.9%
-8.2%
-10.8%
mar 2025
-10.8%
-21.8%
-20.4%
feb 2025
-20.4%
-11.3%
-13.4%
ene 2025
-13.4%
-27.9%
-27.1%
dic 2024
-27.1%
-26.8%
-27.9%
nov 2024
-27.9%
-28.7%
-29.8%
oct 2024
-29.8%
-30.8%
-30.4%
sept 2024
-30.4%
-29.6%
-31.5%
ago 2024
-31.5%
-29.3%
-29.6%
jul 2024
-29.6%
-31.8%
-29.1%
jun 2024
-29.1%
-16.9%
-28.2%
may 2024
-28.2%
-12.8%
-27.9%
abr 2024
-27.9%
-9.4%
-26.1%
mar 2024
-26.1%
-4.0%
-19.9%
feb 2024
-19.9%
-0.1%
-11.7%
ene 2024
-11.7%
-8.0%
dic 2023
-8.0%
15.7%
-10.0%
nov 2023
-10.0%
-2.8%
-9.4%
oct 2023
-9.4%
-8.4%
sept 2023
-8.4%
-5.1%
ago 2023
-5.1%
-0.1%
-4.0%
jul 2023
-4.0%
2.0%
3.8%
jun 2023
3.8%
4.3%
0.1%
may 2023
0.1%
6.7%
8.5%
abr 2023
8.5%
5.5%
4.9%
mar 2023
4.9%
6.2%
6.1%
feb 2023
6.1%
6.3%
6.3%
ene 2023
6.3%
8.1%
6.3%
dic 2022
6.3%
12.2%
9.9%
nov 2022
9.9%
15.1%
14.4%
oct 2022
14.4%
16.2%
15.6%
sept 2022
15.6%
17.1%
16.4%
ago 2022
16.4%
17.6%
17.3%
jul 2022
17.3%
17.6%
17.4%
jun 2022
17.4%
19.2%
17.3%
may 2022
17.3%
23.6%
20.5%
abr 2022
20.5%
32.9%
25.6%
mar 2022
25.6%
50.9%
37.9%
feb 2022
37.9%
2.8%
11.6%
ene 2022
11.6%
6.0%
14.9%
dic 2021
14.9%
14.0%
15.9%
nov 2021
15.9%
23.3%
17.8%
oct 2021
17.8%
27.1%
19.6%
1234
