El indicador de Inversión Extranjera Directa YTD a/a muestra el cambio en las inversiones extranjeras realizadas en la economía china desde el comienzo del año actual, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los datos son publicados por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China.

China es una de las mayores economías del mundo, lo cual atrae numerosas inversiones extranjeras. Actualmente, los inversores tienden a cambiar de las industrias intensivas en mano de obra a servicios e industrias de alta tecnología. Reconociendo la importancia de la inversión extranjera, el gobierno chino está implementando reformas para agilizar los procedimientos, aumentar la transparencia y proteger a los inversores.

La economía de China atrae inversiones de más de 200 países. La mayoría de extranjeros que invierten en la economía china son chinos étnicos que viven en el fuera del país.

La dinámica de la inversión directa muestra el atractivo de la economía del país. El aumento de la inversión es un factor favorable para el desarrollo de la economía y puede considerarse positivo para las cotizaciones del yuan chino.

Gráfico de los últimos valores: