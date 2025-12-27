Calendario económico
Crecimiento de Nuevos Préstamos del Banco Popular de China a/a (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)
|Baja
|N/D
|6.4%
|
6.5%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|6.4%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El crecimiento del Préstamo del Banco Popular de China a/a refleja un cambio en el número de préstamos emitidos por los bancos chinos a individuos y empresas en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. Las estadísticas son reunidas y publicadas mensualmente por el PBC.
El volumen de préstamos está estrechamente relacionado con la actividad del consumidor nacional, por lo que el indicador de Nuevos Préstamos es monitoreado de cerca por analistas y economistas. En general, el crecimiento del número de nuevos préstamos es favorable para la economía nacional, ya que aumenta el consumo privado (con préstamos emitidos a individuos) y el desarrollo empresarial (préstamos comerciales).
El crecimiento en la cantidad de préstamos aumenta la cantidad de dinero en circulación y estimula el desarrollo económico. Por lo tanto, el crecimiento del índice a menudo se considera positivo para el yuan.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Crecimiento de Nuevos Préstamos del Banco Popular de China a/a (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
