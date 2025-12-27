Calendario económico
Producción Industrial de China en lo que va de año a/a (China Industrial Production Year to Date y/y)
|Media
|6.0%
|
6.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Producción Industrial de China YTD muestra la tasa de crecimiento del valor añadido de los productos industriales fabricados desde el comienzo del año hasta la fecha actual, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El indicador muestra los datos de una encuesta realizada a grandes empresas con un ingreso anual de no menos de 20 millones de yuanes. El crecimiento de la producción industrial influye positivamente en las cotizaciones del yuan. Por lo tanto, el aumento del valor puede considerarse positivo para las cotizaciones del yuan.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de China en lo que va de año a/a (China Industrial Production Year to Date y/y)".
