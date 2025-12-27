La Inversión en Activos Fijos a/a refleja la dinámica de los cambios en la cantidad de fondos invertidos en activos fijos de empresas chinas no agrícolas en un mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo del indicador solo incluye proyectos de inversión por encima de 500,000 yuanes.

La inversión en activos fijos se refiere al gasto en inversiones de capital no rural en términos monetarios. El indicador cubre la inversión de todas las fuentes: fondos estatales, fondos privados, fondos invertidos por extranjeros en compañías chinas, etcétera. En el indicador se incluyen las inversiones en empresas chinas de todas las formas existentes de registro.

La inversión en activos fijos en todo el país se divide en cuatro grupos principales:

Inversión en construcción de capital;

Inversión en innovación (compra e instalación de nuevos equipos, introducción de nuevas tecnologías, reconstrucción y modernización de empresas, etcétera);

Inversión en el desarrollo inmobiliario (incluida la construcción de nuevos edificios residenciales y administrativos, electricidad y otras comunicaciones, otros proyectos de infraestructura, etcétera);

Otras inversiones en activos fijos (proyectos mineros, expansión de empresas mineras, reconstrucción de carreteras, proyectos de almacenamiento, etcétera).

La inversión en activos fijos es el principal método para la reproducción social de activos fijos. Construir y comprar activos fijos para traer tecnologías y equipos modernos a la economía nacional, lo que permite incrementar los volúmenes de producción y reducir los costos.

Además, el incremento de las inversiones en activos fijos permite pronosticar el crecimiento de la actividad económica nacional y caracteriza positivamente el nivel actual de actividad comercial. Por lo tanto, el crecimiento de la inversión en activos fijos puede verse como un hecho positivo para las cotizaciones del yuan.

Gráfico de los últimos valores: