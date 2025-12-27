Calendario económico
Inversión en Activos Fijos de China a/a (China Fixed Asset Investment y/y)
|Media
|-2.6%
|-2.5%
|
-1.7%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Inversión en Activos Fijos a/a refleja la dinámica de los cambios en la cantidad de fondos invertidos en activos fijos de empresas chinas no agrícolas en un mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo del indicador solo incluye proyectos de inversión por encima de 500,000 yuanes.
La inversión en activos fijos se refiere al gasto en inversiones de capital no rural en términos monetarios. El indicador cubre la inversión de todas las fuentes: fondos estatales, fondos privados, fondos invertidos por extranjeros en compañías chinas, etcétera. En el indicador se incluyen las inversiones en empresas chinas de todas las formas existentes de registro.
La inversión en activos fijos en todo el país se divide en cuatro grupos principales:
- Inversión en construcción de capital;
- Inversión en innovación (compra e instalación de nuevos equipos, introducción de nuevas tecnologías, reconstrucción y modernización de empresas, etcétera);
- Inversión en el desarrollo inmobiliario (incluida la construcción de nuevos edificios residenciales y administrativos, electricidad y otras comunicaciones, otros proyectos de infraestructura, etcétera);
- Otras inversiones en activos fijos (proyectos mineros, expansión de empresas mineras, reconstrucción de carreteras, proyectos de almacenamiento, etcétera).
La inversión en activos fijos es el principal método para la reproducción social de activos fijos. Construir y comprar activos fijos para traer tecnologías y equipos modernos a la economía nacional, lo que permite incrementar los volúmenes de producción y reducir los costos.
Además, el incremento de las inversiones en activos fijos permite pronosticar el crecimiento de la actividad económica nacional y caracteriza positivamente el nivel actual de actividad comercial. Por lo tanto, el crecimiento de la inversión en activos fijos puede verse como un hecho positivo para las cotizaciones del yuan.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inversión en Activos Fijos de China a/a (China Fixed Asset Investment y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress