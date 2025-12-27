CalendarioSecciones

Inversión en Activos Fijos de China a/a (China Fixed Asset Investment y/y)

País:
China
CNY, Yuan chino
Fuente:
Oficina Nacional de Estadísticas (National Bureau of Statistics)
Sector:
Negocios
Media -2.6% -2.5%
-1.7%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
La Inversión en Activos Fijos a/a refleja la dinámica de los cambios en la cantidad de fondos invertidos en activos fijos de empresas chinas no agrícolas en un mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo del indicador solo incluye proyectos de inversión por encima de 500,000 yuanes.

La inversión en activos fijos se refiere al gasto en inversiones de capital no rural en términos monetarios. El indicador cubre la inversión de todas las fuentes: fondos estatales, fondos privados, fondos invertidos por extranjeros en compañías chinas, etcétera. En el indicador se incluyen las inversiones en empresas chinas de todas las formas existentes de registro.

La inversión en activos fijos en todo el país se divide en cuatro grupos principales:

  • Inversión en construcción de capital;
  • Inversión en innovación (compra e instalación de nuevos equipos, introducción de nuevas tecnologías, reconstrucción y modernización de empresas, etcétera);
  • Inversión en el desarrollo inmobiliario (incluida la construcción de nuevos edificios residenciales y administrativos, electricidad y otras comunicaciones, otros proyectos de infraestructura, etcétera);
  • Otras inversiones en activos fijos (proyectos mineros, expansión de empresas mineras, reconstrucción de carreteras, proyectos de almacenamiento, etcétera).

La inversión en activos fijos es el principal método para la reproducción social de activos fijos. Construir y comprar activos fijos para traer tecnologías y equipos modernos a la economía nacional, lo que permite incrementar los volúmenes de producción y reducir los costos.

Además, el incremento de las inversiones en activos fijos permite pronosticar el crecimiento de la actividad económica nacional y caracteriza positivamente el nivel actual de actividad comercial. Por lo tanto, el crecimiento de la inversión en activos fijos puede verse como un hecho positivo para las cotizaciones del yuan.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inversión en Activos Fijos de China a/a (China Fixed Asset Investment y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-2.6%
-2.5%
-1.7%
oct 2025
-1.7%
-0.6%
-0.5%
sept 2025
-0.5%
0.4%
0.5%
ago 2025
0.5%
1.0%
1.6%
jul 2025
1.6%
2.2%
2.8%
jun 2025
2.8%
3.2%
3.7%
may 2025
3.7%
2.9%
4.0%
abr 2025
4.0%
4.4%
4.2%
mar 2025
4.2%
3.8%
4.1%
feb 2025
4.1%
2.9%
3.2%
dic 2024
3.2%
3.1%
3.3%
nov 2024
3.3%
3.1%
3.4%
oct 2024
3.4%
3.7%
3.4%
sept 2024
3.4%
3.3%
3.4%
ago 2024
3.4%
3.0%
3.6%
jul 2024
3.6%
3.9%
3.9%
jun 2024
3.9%
4.2%
4.0%
may 2024
4.0%
3.6%
4.2%
abr 2024
4.2%
4.3%
4.5%
mar 2024
4.5%
4.7%
4.2%
feb 2024
4.2%
2.7%
3.0%
dic 2023
3.0%
2.7%
2.9%
nov 2023
2.9%
3.0%
2.9%
oct 2023
2.9%
3.1%
3.1%
sept 2023
3.1%
3.2%
3.2%
ago 2023
3.2%
3.5%
3.4%
jul 2023
3.4%
3.8%
3.8%
jun 2023
3.8%
4.3%
4.0%
may 2023
4.0%
4.8%
4.7%
abr 2023
4.7%
5.2%
5.1%
mar 2023
5.1%
5.2%
5.5%
feb 2023
5.5%
5.1%
5.1%
dic 2022
5.1%
5.5%
5.3%
nov 2022
5.3%
5.8%
5.8%
oct 2022
5.8%
5.8%
5.9%
sept 2022
5.9%
5.7%
5.8%
ago 2022
5.8%
5.8%
5.7%
jul 2022
5.7%
6.1%
6.1%
jun 2022
6.1%
6.4%
6.2%
may 2022
6.2%
7.9%
6.8%
abr 2022
6.8%
10.6%
9.3%
mar 2022
9.3%
8.4%
12.2%
feb 2022
12.2%
5.0%
4.9%
dic 2021
4.9%
5.6%
5.2%
nov 2021
5.2%
6.6%
6.1%
oct 2021
6.1%
8.0%
7.3%
sept 2021
7.3%
9.5%
8.9%
ago 2021
8.9%
11.3%
10.3%
jul 2021
10.3%
13.8%
12.6%
jun 2021
12.6%
17.5%
15.4%
1234
