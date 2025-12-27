Calendario económico
Ventas Minoristas de China en lo que va de año a/a (China Retail Sales Year to Date y/y)
|Baja
|4.0%
|
4.3%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Ventas minoristas YTD a/a muestran el cambio porcentual en las ventas minoristas de China, desde el comienzo del año hasta la fecha actual, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El cálculo se ajusta según la inflación. El índice a menudo se conoce como indicador de gasto del consumidor, y permite valorar la inflación en China. El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del yuan.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de China en lo que va de año a/a (China Retail Sales Year to Date y/y)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress