- Estado del terminal de cliente
- Información sobre el programa MQL5 en ejecución
- Información sobre el instrumento
- Información sobre la cuenta
- Estadística de simulación
Información sobre la cuenta
Las funciones AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() y AccountInfoString() sirven para obtener la información sobre la cuenta corriente. Los valores de parámetros de estas funciones aceptan los valores de las correspondientes enumeraciones ENUM_ACCOUNT_INFO.
Para la función AccountInfoInteger()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Número de cuenta
|
long
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Account trade mode
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Cuantía de apalancamiento concedido
|
long
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
El número máximo permitido de las órdenes pendientes activas
|
int
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Modo de establecimiento del nivel mínimo permitido de la margen
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Permiso del trading para la cuenta corriente
|
bool
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Permiso del trading para un Asesor Experto
|
bool
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE
|
Modo de cálculo del margen
|
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
|
Número de decimales -para la moneda de la cuenta- requerido para mostrar con precisión los resultados comerciales
|
int
|
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
|
Indica que la posición solo se puede cerrar por el principio FIFO. Si el valor de la propiedad es true, solo se permitirá cerrar la posición de cada símbolo de acuerdo con el orden en que se abrieron, es decir, primero, la más antigua, después, la más reciente, etc. Al intentar cerrar posiciones en un orden diferente, aparecerá un error.
Para las cuentas sin el registro de posiciones con la ayuda de hedge (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), la propiedad sempre será false
|
bool
|
ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED
|
Indica que están permitidas las posiciones opuestas para el símbolo
|
bool
Para la función AccountInfoDouble()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Balance de la cuenta en divisa del depósito
|
double
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Cuantía de crédito concedido en divisa del depósito
|
double
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Cuantía del beneficio actual en la cuenta en divisa del depósito
|
double
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Cuantía de fondos propios en la cuenta en divisa del depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Cuantía de margen reservada en la cuenta en divisa del depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Cuantía de fondos disponibles en la cuenta en divisa del depósito para la apertura de una posición
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Nivel de margen en la cuenta en por cientos
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Nivel de margen que requiere el recargo de la cuenta. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Nivel de margen; al llegar a este nivel, la posición menos rentable se cierra automáticamente. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir la garantía de todas las órdenes pendientes
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir el importe mínimo de todas las posiciones abiertas
|
double
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Tamaño actual de fondos en la cuenta
|
double
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Tamaño actual de obligaciones en la cuenta
|
double
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Importe actual de comisiones bloqueadas de la cuenta
|
double
Para la función AccountInfoString()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
ACCOUNT_NAME
|
Nombre de cliente
|
string
|
ACCOUNT_SERVER
|
Nombre del servidor comercial
|
string
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Divisa de depósito
|
string
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Nombre de la empresa que atiende la cuenta
|
string
Hay varios tipos de cuentas que pueden estar abiertos en el servidor comercial. Para averiguar en qué tipo de cuenta opera un programa MQL5, se utiliza la enumeración ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.
|
Identificador
|
Descripción
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Cuenta comercial de demostración (Demo)
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Cuenta comercial de concurso (Contest)
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Cuenta comercial real (Real)
La situación del cierre forzoso Stop Out surge cuando faltan propios fondos para mantener las posiciones abiertas. El nivel mínimo de la margen que provoca Stop Out se puede establecer en por cientos o en dinero. La enumeración ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE sirve para averiguar el modo establecido para una cuenta en cuestión.
|
Identificador
|
Descripción
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Nivel en por cientos
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Nivel en dinero
|
Identifier
|
Description
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
|
Se utiliza para el mercado no bursátil al registrar las posiciones en el modo "compensación" (en un símbolo puede haber solo una posición). El cálculo del margen se realiza basándose en el tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
|
Se usa para el mercado bursátil. El cálculo del margen se realiza en base a los descuentos indicados en los ajustes de los instrumentos. Los descuentos son establecidos por el bróker, aunque no pueden ser inferiores a los valores determinados por la bolsa.
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
|
Se usan para el mercado no bursátil al realizarse el registro independiente de posiciones ("cobertura", en un símbolo pueden existir varias posiciones). El cálculo del margen se realiza basándose en el tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) y teniendo en cuenta el tamaño del margen cubierto (SYMBOL_MARGIN_HEDGED)..
Un ejemplo del script que muestra la información breve sobre la cuenta.
|
//+------------------------------------------------------------------+