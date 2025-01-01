Información sobre la cuenta

Las funciones AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() y AccountInfoString() sirven para obtener la información sobre la cuenta corriente. Los valores de parámetros de estas funciones aceptan los valores de las correspondientes enumeraciones ENUM_ACCOUNT_INFO.

Para la función AccountInfoInteger()

ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER

Identificador Descripción Tipo de la propiedad ACCOUNT_LOGIN Número de cuenta long ACCOUNT_TRADE_MODE Account trade mode ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ACCOUNT_LEVERAGE Cuantía de apalancamiento concedido long ACCOUNT_LIMIT_ORDERS El número máximo permitido de las órdenes pendientes activas int ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Modo de establecimiento del nivel mínimo permitido de la margen ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Permiso del trading para la cuenta corriente bool ACCOUNT_TRADE_EXPERT Permiso del trading para un Asesor Experto bool ACCOUNT_MARGIN_MODE Modo de cálculo del margen ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS Número de decimales -para la moneda de la cuenta- requerido para mostrar con precisión los resultados comerciales int ACCOUNT_FIFO_CLOSE Indica que la posición solo se puede cerrar por el principio FIFO. Si el valor de la propiedad es true, solo se permitirá cerrar la posición de cada símbolo de acuerdo con el orden en que se abrieron, es decir, primero, la más antigua, después, la más reciente, etc. Al intentar cerrar posiciones en un orden diferente, aparecerá un error. Para las cuentas sin el registro de posiciones con la ayuda de hedge (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), la propiedad sempre será false bool ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED Indica que están permitidas las posiciones opuestas para el símbolo bool

Para la función AccountInfoDouble()

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE

Identificador Descripción Tipo de la propiedad ACCOUNT_BALANCE Balance de la cuenta en divisa del depósito double ACCOUNT_CREDIT Cuantía de crédito concedido en divisa del depósito double ACCOUNT_PROFIT Cuantía del beneficio actual en la cuenta en divisa del depósito double ACCOUNT_EQUITY Cuantía de fondos propios en la cuenta en divisa del depósito double ACCOUNT_MARGIN Cuantía de margen reservada en la cuenta en divisa del depósito double ACCOUNT_MARGIN_FREE Cuantía de fondos disponibles en la cuenta en divisa del depósito para la apertura de una posición double ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Nivel de margen en la cuenta en por cientos double ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Nivel de margen que requiere el recargo de la cuenta. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito double ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Nivel de margen; al llegar a este nivel, la posición menos rentable se cierra automáticamente. Dependiendo del ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE establecido, éste va en por cientos o en divisa del depósito double ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir la garantía de todas las órdenes pendientes double ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Cuantía de fondos reservados en la cuenta para cubrir el importe mínimo de todas las posiciones abiertas double ACCOUNT_ASSETS Tamaño actual de fondos en la cuenta double ACCOUNT_LIABILITIES Tamaño actual de obligaciones en la cuenta double ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED Importe actual de comisiones bloqueadas de la cuenta double

Para la función AccountInfoString()

ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING

Identificador Descripción Tipo de la propiedad ACCOUNT_NAME Nombre de cliente string ACCOUNT_SERVER Nombre del servidor comercial string ACCOUNT_CURRENCY Divisa de depósito string ACCOUNT_COMPANY Nombre de la empresa que atiende la cuenta string

Hay varios tipos de cuentas que pueden estar abiertos en el servidor comercial. Para averiguar en qué tipo de cuenta opera un programa MQL5, se utiliza la enumeración ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE

Identificador Descripción ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Cuenta comercial de demostración (Demo) ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Cuenta comercial de concurso (Contest) ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Cuenta comercial real (Real)

La situación del cierre forzoso Stop Out surge cuando faltan propios fondos para mantener las posiciones abiertas. El nivel mínimo de la margen que provoca Stop Out se puede establecer en por cientos o en dinero. La enumeración ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE sirve para averiguar el modo establecido para una cuenta en cuestión.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE

Identificador Descripción ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Nivel en por cientos ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Nivel en dinero

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE

Identifier Description ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING Se utiliza para el mercado no bursátil al registrar las posiciones en el modo "compensación" (en un símbolo puede haber solo una posición). El cálculo del margen se realiza basándose en el tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE). ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE Se usa para el mercado bursátil. El cálculo del margen se realiza en base a los descuentos indicados en los ajustes de los instrumentos. Los descuentos son establecidos por el bróker, aunque no pueden ser inferiores a los valores determinados por la bolsa. ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING Se usan para el mercado no bursátil al realizarse el registro independiente de posiciones ("cobertura", en un símbolo pueden existir varias posiciones). El cálculo del margen se realiza basándose en el tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) y teniendo en cuenta el tamaño del margen cubierto (SYMBOL_MARGIN_HEDGED)..

Un ejemplo del script que muestra la información breve sobre la cuenta.