Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool  Create(
   string           string,              // Símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // Periodo
   int              ma_period,           // Periodo de promediación
   int              fast_ema_period,     // Periodo de la EMA rápida
   int              slow_ema_period,     // Periodo de la EMA lenta
   int              ind_shift,           // Desplazamiento
   int              applied              // Tipo de precio o manejador a aplicar
   )

Parámetros

string

[in]  Símbolo.

period

[in]  Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Periodo de promediación.

fast_ema_period

[in]  Período de promediación de la EMA rápida.

slow_ema_period

[in]  Período de promediación de la EMA lenta.

ind_shift

[in]  Desplazamiento horizontal.

applied

[in]  Tipo de precio o manejador a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.