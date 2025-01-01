Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool Create(

string string,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int ma_period,

int fast_ema_period,

int slow_ema_period,

int ind_shift,

int applied

)

Parámetros

string

[in] Símbolo.

period

[in] Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in] Periodo de promediación.

fast_ema_period

[in] Período de promediación de la EMA rápida.

slow_ema_period

[in] Período de promediación de la EMA lenta.

ind_shift

[in] Desplazamiento horizontal.

applied

[in] Tipo de precio o manejador a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.