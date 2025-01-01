Create
Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.
|
bool Create(
Parámetros
symbol
[in] Símbolo.
period
[in] Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).
fast_ma_period
[in] Periodo de la EMA rápida.
slow_ma_period
[in] Periodo de la EMA lenta.
ma_method
[in] Método de promediación (enumeración ENUM_MA_METHOD).
applied
[in] Tipo de volumen a aplicar (enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME).
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.