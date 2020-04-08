Трендовый индикатор Sparta анализирует состояние рынка, фазу его движения и во многом определяет успешность трейдера в его не легкой работе. Индикатор использует в своей основе процесс выявления скорости изменения роста цены и позволяет найти точки входа и выхода с рынка. Он был создан на основе оригинальных индикаторов поиска экстремумов, индикатор хорошо подходит для определения разворота или большого резкого рывка в одну из сторон благодаря ему вы будете знать когда такое произойдет.





Многим новичкам, которые впервые появляются на рынке часто везет больше чем профессионалу, потратившего годы на свое обучение. Причиной этому явлению является неосознанное попадание новичков в тренд, когда даже без каких-либо индикаторов становится понятно, куда движется рынок.





Индикатор Sparta даст вам стабильность, если придерживатся его сигналов. И вы сможите разграничить работу и емоциональную составляющую. Просто посмотрите не скриншоты и вы сами определите принцыпы работы с индикатором.