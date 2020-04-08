Special levels

Индикатор отображает регнессионный канал с сопровождением каналов фактически создавая уровни поддержки и сопротивления.





Уровни поддержки и сопротивления являются одним из важнейших элементов технического анализа. С этим утверждением согласится любой трейдер. Уровни в трейдинге используются непосредственно, открывая и закрывая ордера у границ диапазона, очерченного ими. Также уровни применяют баланс спроса и предложения в своих торговых стратегиях на различных временных интервалах.





Визуальное представление границ зон борьбы продавцов с покупателями весьма удобно и служит прекрасным ориентиром для всех участников рынка.





ИНдикатор реализует один из наиболее распространенных и эффективных алгоритмов, призванных определять сильные горизонтальные уровни. Инструмент дает возможность визуально наблюдать на экране терминала уровни, дифференцированные по их силе. Причем такая картина отображается на любом таймфрейме.