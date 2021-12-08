Status report adviser to telegram
- Utilities
- Serhii Tymchenko
- Version: 1.0
- Activations: 10
Информер предназначен для получения информации о состоянии счета (номер, баланс, эквити) через Телеграм канал. Для работы необходимо создать канал и взять токен который указывается в настройках эксперта вместе с именем канала. Выбирается 2 временные отметки по которым отправляются отчеты в Телеграм. Данный инфрормер удобна для мониторинга счетов с работающими экспертами. Возможна отправка отчетов с разных счетов в один телеграм канал. Для запуска скопируйте в папку Experts, наличие файла Telegram.mqh обязательно