Demarker MTF Expert with Telegram Reports

Советник основан на идее нахождения перекупленности\перепроданности цены с помощью значений DeMarker'а.

Может работать как по 1 таймфрейму так и двумя более старшими ТФ. 

Стопы не предусмотрены.

Отправляет в Телеграм отчеты в режиме тестирования.

Описание полей:

Lot Type:  фиксированный либо % от баланса

Fix Lot: размер лота

Risk %: стартовый лот в %% от баланса

Lot Coefficient: коэф. мартингейл

Open step:  шаг между ордерами

Open delay:  задержка между сделками

Profit %: процент закрытия сделок открытых в одном направлении

% with each order: прибыль достижения в %% считается по каждому ордеру

DeMarker Closing: 3 типа выхода из сделок: off - обычный, any time - закрытие всегда по противоположному значению Демаркера независимо от профита, profit only - закрытие по обратному сигналу но только при условии что есть профит

Параметры для каждого таймфрема и уровни\периоды Демаркера

Токек Телеграма и канал

Send all actions: отправка каждого действия включая открытия усреднений.

Test message: тестовое сообщения в Телеграм.


