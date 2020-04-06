Demarker MTF Expert with Telegram Reports
- Experts
- Serhii Tymchenko
- Version: 1.0
- Activations: 5
Советник основан на идее нахождения перекупленности\перепроданности цены с помощью значений DeMarker'а.
Может работать как по 1 таймфрейму так и двумя более старшими ТФ.
Стопы не предусмотрены.
Отправляет в Телеграм отчеты в режиме тестирования.
Описание полей:
Lot Type: фиксированный либо % от баланса
Fix Lot: размер лота
Risk %: стартовый лот в %% от баланса
Lot Coefficient: коэф. мартингейл
Open step: шаг между ордерами
Open delay: задержка между сделками
Profit %: процент закрытия сделок открытых в одном направлении
% with each order: прибыль достижения в %% считается по каждому ордеру
DeMarker Closing: 3 типа выхода из сделок: off - обычный, any time - закрытие всегда по противоположному значению Демаркера независимо от профита, profit only - закрытие по обратному сигналу но только при условии что есть профит
Параметры для каждого таймфрема и уровни\периоды Демаркера
Токек Телеграма и канал
Send all actions: отправка каждого действия включая открытия усреднений.
Test message: тестовое сообщения в Телеграм.