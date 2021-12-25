Demarker MTF MA Trend Expert with Telegram Reports
- Serhii Tymchenko
- Version: 1.10
- Updated: 25 December 2021
- Activations: 5
EA ENGLISH VERSION
Советник основан на идее нахождения перекупленности\перепроданности цены с помощью значений DeMarker'а.
Скользящая средняя старшего ТФ дает более эффективный результат. Очень гибкий советник для настроек на различных парах.
Советник может работать по сигналам ДеМаркера как по 1 таймфрейму так и двумя более старшими ТФ.
Стопы не предусмотрены.
Отправляет в Телеграм отчеты в режиме тестирования. Иконка диаграммы в начале строки говорит о том что использовалась Moving Average.
Описание полей:
Lot Type: фиксированный либо % от баланса
Fix Lot: размер лота
Risk %: стартовый лот в %% от баланса
Lot Coefficient: коэф. мартингейл
Open step: шаг между ордерами
Open delay: задержка между сделками
Profit %: процент закрытия сделок открытых в одном направлении
% with each order: прибыль достижения в %% считается по каждому ордеру
DeMarker Closing: 3 типа выхода из сделок: By Profit - закрытие по достижению профита в %%, By Reverse - закрытие всегда по противоположному значению Демаркера независимо от профита, Prof+Rvsr - закрытие по обратному сигналу но только при условии что наш профит в %%
Параметры для каждого таймфрема и уровни\периоды Демаркера
Период Moving Average
Таймфрейм Moving Average
Токен Телеграма и канал
Send all actions: отправка каждого действия включая открытия усреднений.
Test message: тестовое сообщения в Телеграм.