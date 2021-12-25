Demarker MTF MA Trend Expert with Telegram Reports

EA ENGLISH VERSION

Советник основан на идее нахождения перекупленности\перепроданности цены с помощью значений DeMarker'а.

Скользящая средняя старшего ТФ дает более эффективный результат. Очень гибкий советник для настроек на различных парах.

Советник может работать по сигналам ДеМаркера как по 1 таймфрейму так и двумя более старшими ТФ.

Стопы не предусмотрены.

Отправляет в Телеграм отчеты в режиме тестирования. Иконка диаграммы в начале строки говорит о том что использовалась Moving Average.

Описание полей:

Lot Type:  фиксированный либо % от баланса

Fix Lot: размер лота

Risk %: стартовый лот в %% от баланса

Lot Coefficient: коэф. мартингейл

Open step:  шаг между ордерами

Open delay:  задержка между сделками

Profit %: процент закрытия сделок открытых в одном направлении

% with each order: прибыль достижения в %% считается по каждому ордеру

DeMarker Closing: 3 типа выхода из сделок: By Profit - закрытие по достижению профита в %%, By Reverse - закрытие всегда по противоположному значению Демаркера независимо от профита, Prof+Rvsr - закрытие по обратному сигналу но только при условии что наш профит в %%

Параметры для каждого таймфрема и уровни\периоды Демаркера

Период Moving Average

Таймфрейм  Moving Average

Токен Телеграма и канал

Send all actions: отправка каждого действия включая открытия усреднений.

Test message: тестовое сообщения в Телеграм.

