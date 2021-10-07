K Trade Lib
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- Version: 2.10
- Updated: 22 October 2021
MT4/5通用交易库( 一份代码通用4和5 )
#import "K Trade Lib.ex4" //简单开单 long OrderOpen(int type,double volume,int magic,string symbol="",string comment="",double opprice=0,double sl=0,double tp=0,int expiration=0,bool slsetmode=false,bool tpsetmode=false); //复杂开单 void SetMagic(int magic,int magic_plus=0); void SetLotsAddMode(int mode=0,double lotsadd=0); long OrderOpenAdvance(int mode,int type,double volume,int step,int magic,string symbol="",string comment="",double sl=0,double tp=0,bool slsetmode=false,bool tpsetmode=false); #import
1.简单的系统OrderSend二次封装:
OrderOpen函数
long OrderOpen( int type, //交易类型 double volume, //交易手数 int magic, //魔术号 string symbol="", //交易品种 string comment="",//注释 double opprice=0, //挂单价格,非挂单可以留空 double sl=0, //止损点数,区别于系统的SL double tp=0, //止盈点数,区别于系统的TP int expiration=0, //挂单中设置,同系统 bool slsetmode=false,//设置为true,设置sl为价格否则为点数 bool tpsetmode=false //设置为true,设置tp为价格否则为点数 );
2.复杂订单系统开单(包含逆势加仓,顺势加仓,随机间距加仓; 手数增加模式有倍数模式,增量模式,以及固定手数模式)
void SetMagic( int magic, //设置MAGIC,本设置是针对需要统计订单所对应的魔术号 int magic_plus=0 //可以设置范围 当 (魔术号>=magic ,魔术号<=magic+magic_plus) 的范围内的魔术号订单都会作为统计 );
void SetLotsAddMode( int mode=0, //1->倍数开仓 2->增量开仓 ,0或者其他->固定手数下面参数设置无效 double lotsadd=0 //根据mode设置而定,倍率手数本参数为倍率,增量模式为增量,否则无效 );
long OrderOpenAdvance( int mode, //0x1 逆势加仓,0x2顺势加仓,0x4间距随机加仓 int type, //交易类型 0->BUY 1->SELL double volume, //固定手数 int step, //加仓间距 int magic, //魔术号 string symbol="", //品种 string comment="",//注释 double sl=0, //止损设置(默认设置点数) double tp=0, //止盈设置(默认设置点数) bool slsetmode=false,//false为sl点数设置,true为sl价格模式 bool tpsetmode=false //false为tp点数设置,true为tp价格模式 );
交易范例:(马丁逆势加仓) 非常简单实现马丁加仓,同样可以简单的实现顺势加仓等
void OnTick() { //--- SetLotsAddMode(1,2.0); int mode=1;//逆势加仓模式 int type=0;//0为多单,1为空单 同系统方式 double lots=0.01; //手数设置 int step=200; //加仓间距 int magic =556024;//设置魔术号 OrderOpenAdvance(mode,type,lots,step,magic); }
nice