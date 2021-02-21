Golden 30 minutes exclusive to EA
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实盘交易盈利，回测年化125%，回撤25%，交易量少，不是经常下单，挂起后要有耐心。没有多牛的技术，只是一套简单的交易策略，贵在长期坚持，长期执行。我们有时候就是把自己高复杂，想想我们交易的历程，你就会发现，小白好赚钱，当你懂得越多的时候也是亏损的开始，总是今天用这个技术，明天用那个指标，到头来发现，没有一个指标适合你。其实每个技术指标都是概率性的，没有100%的胜率。很多技术指标你要融合一套交易策略，资金仓位控制，止损止盈比例，一套策略下来下一步你做的就是执行力了，必须要坚决执行你的交易策略，如果不能坚持的话最终还是在亏损。说实话不是每个人都有好的心态和执行力，所以我们做出来这款ea自己来用，发现时间久了扭亏为盈了，那现在就拿出来给大家分享，让更多的人来达到自己的盈利目标。购买后留下邮箱或添加软件里的qq，我们会根据你的资金来调整软件参数。
经测试过的柱数 14794
用于复盘的即时价数量 51321985
复盘模型的质量 n/a
输入图表错误 213935
起始资金 10000.00
点差 当前 (54)
总净盈利 12583.42
总获利 37630.02
总亏损 -25046.60
盈利比 1.50
预期盈利 159.28
绝对亏损 763.43
最大亏损 3578.65 (17.08%)
相对亏损 25.53% (3165.68)
交易单总计 79
卖单 (%获利百分比) 38 (36.84%)
买单 (%获利百分比) 41 (36.59%)
盈利交易(%占总百分比) 29 (36.71%)
亏损交易(%占总百分比) 50 (63.29%)
最大:
获利交易 1300.05
亏损交易 -523.36
平均
获利交易 1297.59
亏损交易 -500.93
最大:
连续获利金额 3 (3900.00)
连续亏损金额 5 (-2529.20)
最多:
连续获利次数 3900.00 (3)
连续亏损次数 -2529.20 (5)
平均:
连续获利 2
连续亏损 3