Golden 30 minutes exclusive to EA

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经测试过的柱数 14794

用于复盘的即时价数量 51321985

复盘模型的质量 n/a

输入图表错误 213935

起始资金 10000.00

点差 当前 (54)

总净盈利 12583.42

总获利 37630.02

总亏损 -25046.60

盈利比 1.50

预期盈利 159.28

绝对亏损 763.43

最大亏损 3578.65 (17.08%)

相对亏损 25.53% (3165.68)

交易单总计 79

卖单 (%获利百分比) 38 (36.84%)

买单 (%获利百分比) 41 (36.59%)

盈利交易(%占总百分比) 29 (36.71%)

亏损交易(%占总百分比) 50 (63.29%)

最大:

获利交易 1300.05

亏损交易 -523.36

平均

获利交易 1297.59

亏损交易 -500.93

最大:

连续获利金额 3 (3900.00)

连续亏损金额 5 (-2529.20)

最多:

连续获利次数 3900.00 (3)

连续亏损次数 -2529.20 (5)

平均:

连续获利 2

连续亏损 3


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"Niguru Amazing Gold" is an EA specifically for Gold. This EA works in single shot, and does not use martingale or grid. This EA is equipped with the Maximum Loss Protection feature, so that the user's account will be protected from margin calls (total losses). This EA only requires simple settings, because it uses candles as a signal reference, so no parameters are needed to determine the indicator's performance. Although equipped with input parameters for TP (take profit) and SL (stop loss),
EA Assistant
Supol Polkun
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Advanced Trading Tools for Smarter Decision Making Our cutting-edge trading tools allow traders to seamlessly execute buy and sell orders, while providing robust planning capabilities to optimize their trading strategies. Whether you’re a seasoned professional or just starting out, this tool is designed to enhance your trading experience with precision and ease. Key Features: Real-time Buy and Sell Execution: Easily place orders instantly and take advantage of market opportunities without del
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
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A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
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