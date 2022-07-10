RedeeCash Statistics

1

Version History

Date Version Changes
07/10/2022 1.00 Initial release

Description

A collection of modern statistical functions that can be integrated into your own strategy.

The included functions are,

  • Mean
  • Median
  • Range
  • Skew
  • Max
  • Min
  • IRange
  • Deviations
  • AbsoluteDeviations
  • MAD
  • StandardDeviation
  • Variance
  • GetCorrelation
  • SamplingDistributionStandardDeviation
  • ZScore
  • CorrelationCoefficient
  • CoVariance
  • Beta
  • Confidence
  • SNormInv
  • PercentOfValue
  • ValueOfPercent

MQL Header (mqh)

The required header is

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         RedeeCash Statistics.mqh |
//|        Copyright 2022, PressPage Entertainment Inc DBA RedeeCash |
//|                                    https://www.forexgeneral.info |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, PressPage Entertainment Inc DBA RedeeCash"
#property link      "https://www.forexgeneral.info"
#property strict

//+------------------------------------------------------------------+
//| EX4 imports                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
#import "RedeeCash Statistics.ex4"
   double Mean(double &Numbers[]);
   double Median(double &Numbers[]);
   double Range(double &Numbers[]);
   string Skew(double &Numbers[]);
   double Max(double& Numbers[]);
   double Min(double &Numbers[]);
   double IRange(double &Numbers[]);
   void Deviations(double &Numbers[], double &values[]);
   void AbsoluteDeviations(double &Numbers[],double &values[]);
   double MAD(double &Numbers[]);
   double StandardDeviation(double &Numbers[]);
   double Variance(double &Numbers[]);
   bool GetCorrelation(double &x[], double &y[], double &covXY, double &pearson);
   double SamplingDistributionStandardDeviation(double &Numbers[]);
   double ZScore(double raw, double &Numbers[]);
   double CorrelationCoefficient(double &x[], double &y[]);
   double CoVariance(double &x[], double &y[]);
   double Beta(double &x[], double &y[]);
   double Confidence(double estimate, double &Numbers[]);
   double SNormInv(double p);
   double PercentOfValue(double value, double &numbers[]);      
   double ValueOfPercent(double percent, double &numbers[]);
#import
//+------------------------------------------------------------------+

Code Sample

The code sample is a shortened test script,

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    Test RedeeCash Statistics.mq4 |
//|        Copyright 2022, PressPage Entertainment Inc DBA RedeeCash |
//|                                    https://www.forexgeneral.info |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, PressPage Entertainment Inc DBA RedeeCash"
#property link      "https://www.forexgeneral.info"
#property version   "1.00"
#property strict

#include <RedeeCash Statistics.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   double Numbers[];
   ArrayCopy(Numbers,Close);
   
   double _mean = Mean(Numbers);
   Print("Mean on Close price for ",Symbol()," is ",DoubleToString(_mean));
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+



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This library will allow you to manage trades using any of your EA and its very easy to integrate on any EA which you can do yourself with the script code which is mentioned in description and also demo examples on video which shows the complete process. This product allows trading operations via API and does not include charts. Users may use charts from brokers who provides Crypto and send orders to binance - Supports One way and Hedge Mode - Place Limit, SL Limit and Take Profit Limit Orders -
The Easiest License
Dario Pedruzzi
Libraries
Use a plain google sheet to license your product After years of developing trading software, I noticed the lack of a simple and cheap system to license the software to your customer.  Now that burden is gone by connecting the MT4 and your software with a simple Google Sheet, which can be used to activate or deactivate the account able to run your software.  With a minimum setup you'll be able to compile your software and distributing it without the fear of being spoiled by hackers or bad people
Niguru Amazing Gold
Nino Guevara Ruwano
Libraries
"Niguru Amazing Gold" is an EA specifically for Gold. This EA works in single shot, and does not use martingale or grid. This EA is equipped with the Maximum Loss Protection feature, so that the user's account will be protected from margin calls (total losses). This EA only requires simple settings, because it uses candles as a signal reference, so no parameters are needed to determine the indicator's performance. Although equipped with input parameters for TP (take profit) and SL (stop loss),
EA Assistant
Supol Polkun
Libraries
Advanced Trading Tools for Smarter Decision Making Our cutting-edge trading tools allow traders to seamlessly execute buy and sell orders, while providing robust planning capabilities to optimize their trading strategies. Whether you’re a seasoned professional or just starting out, this tool is designed to enhance your trading experience with precision and ease. Key Features: Real-time Buy and Sell Execution: Easily place orders instantly and take advantage of market opportunities without del
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
Libraries
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
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Libraries
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Niguru XGold
Nino Guevara Ruwano
Libraries
Introducing the Smart Moving Average-Based EA! Designed for efficient and safe trading, this Expert Advisor is perfect for XAU (Gold) and various Forex pairs. Key Benefits: Simple, user-friendly interface – great for beginners and experienced traders alike No need for TP or SL – each trade automatically closes based on the opposite price signal Single Shot Mode – for better control Safer strategy – no Martingale, no Grid Ready to run with no complicated setup – the ideal choi
More from author
RedeeCash Volumes Indicator
Patrick Odonnell Ingle
Indicators
Version History : Date Version Changes 6/20/2022 1.00 Initial release 6/21/2022  1.10 Add global variables for Minimum (SYMBOL_volume_min) and Maximum (SYMBOL_volume_max) History Volumes  Description : RedeeCash Volumes Indicator is the Volumes indicator that you have come to trust for market entry and exit with the added benefit of exposing key metrics as global variables. Including global variables in an indicator permits easier interaction with expert advisors (EA) and scripts. When attaching
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RedeeCash Triangular Arbitrage Opportunities
Patrick Odonnell Ingle
Indicators
DATE VERSION DESCRIPTION OF CHANGES 1.00 2022-09-06 Initial release The RedeeCash Triangular Arbitrage Opportunities shows the available currency triads and each currency trade position setup as a global variable, in the fomat of AAA/BBB, CCC/AAA, CCC/BBB: AAA/BBB -1|0|1 AAA/BBB, CCC/AAA, CCC/BBB: CCC/AAA   -1|0|1 AAA/BBB, CCC/AAA, CCC/BBB: CCC/BBB -1|0|1 where the value is the trade direction of either OP_BUY or OP_SELL. If the trade direction indicates -1, then no trade should occur for that
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RedeeCash TimeZones
Patrick Odonnell Ingle
Indicators
DATE VERSION DESCRIPTION OF CHANGES  2022-08-31 1.00 Initial release.  2022-09-01  1.01 (on the Indicator dialog, but is v1.1 on MQL5.COM) Fixed New York active time  2022-09-03 1.02   (on the Indicator dialog, but is v1.2 on MQL5.COM)   Fixed Sydney active on Saturday  This indicator will show the active and inactive trading sessions as well as set global variables as whether the trading session is active (1) or inactive (0). Using the iCustom library function, you can invoke this indicator fr
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RedeeCash WilliamsX50
Patrick Odonnell Ingle
Experts
About : Based on the strategy identified at https://tradingstrategyguides.com/williams-percent-range-strategy/ but automated to support multiple currencies from a single expert advisor instance. Also uses the SMA slow and fast crosses to determine the trend direction. The basis for the external strategy is to open a BUY trade when Williams %R crosses the -50 on an uptrend and open a SELL trade on the down trend. You have control over the trend period and Williams %R range from the midpoint throu
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RedeeCash Multime XMA
Patrick Odonnell Ingle
Experts
About : Crossing Moving Averages on Multiple Timeframes. While a traditional trend strategy would be to choose one time frame like the Daily to estimate trend, this expert advisor will open a trade in the direction of the trend when ALL timeframes from 5M to Monthly, show the same trend.       SINGLE_CURRENCY = true,  permits operations on a single currency, when disabled (FALSE), will trade the currencies selected in the market watch window on metatrader.       CONCURRENT_ORDERS=0, restricts th
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RedeeCash Interest
Patrick Odonnell Ingle
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About : THIS EXPERT ADVISOR (EA) IS FOR ACCOUNTS WHICH PAY OVERNIGHT INTEREST LIKE THE US-BASED OANDA ACCOUNT. TO MAXIMIZE EARNINGS, CHOOSE A COMMISSION-FREE, FIX SPREAD ACCOUNT. IF YOUR BROKER DOES NOT PAY OVERNIGHT INTEREST, THEN DO NOT USE THIS EA ON YOUR ACCOUNT! This Expert Advisor (EA) is like a high-yield savings account ( EXCEPT YOUR ACCOUNT IS NOT FDIC-INSURED ) because a trade will occur on currency pairs that pay(earn) overnight interest (when SWAPRATE_LONG and SWAPRATE_SHORT are pos
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RedeeCash AROON
Patrick Odonnell Ingle
Indicators
Version History Date Version Changes 07/08/2022 1.00 Initial Release Description The Aroon indicator is a technical indicator   that is used to identify trend changes in the price of an asset, as well as the strength of that trend. In essence, the indicator measures the time between highs and the time between lows over a time period. The idea is that strong uptrends will regularly see new highs, and strong downtrends will regularly see new lows. The indicator signals when this is happening, and
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RedeeCash Rate of Change
Patrick Odonnell Ingle
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Rate of Change Base on the formula, ROC = (Close[n] - Close[n-lookback]) / Close[n-lookback] * 100 to plot the rate of change of a currency pair price action over a lookback period, and provides two global variables, SYMBOL_ROC and SYMBOL_ROC_LOOKBACK, which represent the latest Rate of Change value and the Rate of Change at the previous lookback period. Invoking the indicator using the iCustom function, iCustom ( "Market/RedeeCash_Rate_of_Change.ex4" , Symbol (),5 , 0 ,0); and then retrieving t
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RedeeCash 4XLOTS
Patrick Odonnell Ingle
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DATE VERSION DESCRIPTION OF CHANGES 2011-09-11 Manual Algorithm first created as manual equation 2011-09-16  WEB API Web API launched on 4xlots.com 2022-09-02  1.00  standalone library released  RedeeCash 4XLOTS library is a localized risk management library based on the 4xlots.com WEB API algorithm. This risk management algorithm is not dependent on currency as the quick lot size equation of,       lots = AccountEquity / 10000 which is for every $100 of account equity will have 0.01 lot. The R
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JUAN DIEGO
18
JUAN DIEGO 2023.01.31 15:45 
 

I was unable to use the product

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