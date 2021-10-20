MQL4 Expert and Script base code
- Libraries
- Tat Dat Nguyen
- Version: 1.0
- Activations: 5
Thư viện này bao gồm:
* Mã nguồn struct của 5 cấu trúc cơ bản của MQL4:
+ SYMBOL INFO
+ TICK INFO
+ ACCOUNT INFO
* Các hàm cơ bản của một robot
+ OrderSend
+ OrderModify
+ OrderClose
* String Error Runtime Return
* Hàm kiểm tra bản quyền của robot, indicator, script
* Hàm init dùng để khởi động một robot chuẩn
* Hàm định dạng chart để không bị các lỗi nghẽn bộ nhớ của chart khi chạy trên VPS
* Hàm ghi dữ liệu ra file CSV, TXT
* Hỗ trợ (mã nguồn, *.mqh): dat.ngtat@gmail.com