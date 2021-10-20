MQL4 Expert and Script base code

Thư viện này bao gồm:

* Mã nguồn struct của 5 cấu trúc cơ bản của MQL4:

+ SYMBOL INFO

+ TICK INFO

+ ACCOUNT INFO

* Các hàm cơ bản của một robot

+ OrderSend

+ OrderModify

+ OrderClose

* String Error Runtime Return

* Hàm kiểm tra bản quyền của robot, indicator, script

* Hàm init dùng để khởi động một robot chuẩn

* Hàm định dạng chart để không bị các lỗi nghẽn bộ nhớ của chart khi chạy trên VPS

* Hàm ghi dữ liệu ra file CSV, TXT

* Hỗ trợ (mã nguồn, *.mqh): dat.ngtat@gmail.com

