K Trade Lib Pro 4

MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 )

#ifdef __MQL5__ 
    #define KOD_TICKET ulong 
    #define KOD_MAGIC  long 
#else  
    #define KOD_TICKET long 
    #define KOD_MAGIC  int 
#endif 
class ODLIST;
 
#import "K Trade Lib Pro 4.ex4"   
   //祝有个美好开始,运行首行加入
   void StartGood() ; 
   //简单开单
   long OrderOpen(int type,double volume,int magic,string symbol="",string comment="",double opprice=0,double sl=0,double tp=0,int expiration=0,bool slsetmode=false,bool tpsetmode=false);
   //复杂开单
   void SetMagic(int magic,int magic_plus=0);
   void SetLotsAddMode(int mode=0,double lotsadd=0);
   long OrderOpenAdvance(int mode,int type,double volume,int step,int magic,string symbol="",string comment="",double sl=0,double tp=0,bool slsetmode=false,bool tpsetmode=false);
   
   //平仓函数
   bool K_OrderClose(int type,KOD_MAGIC magic,string symbol="",int is_profit=0,double profit_value=0,bool ispoint=false );
   
   //订单详细获取.
   int  OrderTotal(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="");
   ODLIST* OrderLowPrice(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="");
   ODLIST* OrderHighPrice(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="");
   ODLIST* OrderLowTime(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="") ;
   ODLIST* OrderHighTime(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="") ;
#import


class ODLIST{
       //order information 
   private:
       //datetime ctrl_time;
       ODLIST  m_list[];
       ODLIST* m_parent; 
   public:
       
       
       int     m_total; 
       int     m_total_vir;
       ODLIST* m_sort_price[];
       ODLIST* m_sort_time[];
        
       KOD_TICKET      ticket;
       int      type;
       long     op_time;
       long     close_time;
       double   lots;
       double   op_price;
       double   close_price;  
       double   sl;
       double   tp;
       string   symbol;
       double   profit;
       double   commission; //获取总手续费 MT5无效
       double   swap;
       long     expiration;
       KOD_MAGIC magic;
       string   comment; 
       
       long     flag1;
       long     flag2;
       string   m_memo;
};

2.复杂订单系统开单(包含逆势加仓,顺势加仓,随机间距加仓; 手数增加模式有倍数模式,增量模式,以及固定手数模式)

void SetMagic(
   int magic,        //设置MAGIC,本设置是针对需要统计订单所对应的魔术号
   int magic_plus=0  //可以设置范围  当 (魔术号>=magic ,魔术号<=magic+magic_plus) 的范围内的魔术号订单都会作为统计 
);
void SetLotsAddMode(
   int mode=0,          //1->倍数开仓  2->增量开仓 ,0或者其他->固定手数下面参数设置无效
   double lotsadd=0     //根据mode设置而定,倍率手数本参数为倍率,增量模式为增量,否则无效
);
long OrderOpenAdvance(
   int mode,         //0x1 逆势加仓,0x2顺势加仓,0x4间距随机加仓 
   int type,         //交易类型 0->BUY 1->SELL
   double volume,    //固定手数 
   int step,         //加仓间距
   int magic,        //魔术号
   string symbol="", //品种
   string comment="",//注释 
   double sl=0,      //止损设置(默认设置点数)
   double tp=0,      //止盈设置(默认设置点数)
   bool slsetmode=false,//false为sl点数设置,true为sl价格模式
   bool tpsetmode=false //false为tp点数设置,true为tp价格模式
);

交易范例:(马丁逆势加仓)  非常简单实现马丁加仓,同样可以简单的实现顺势加仓等

void OnTick()
  {
//--- 

      SetLotsAddMode(1,2.0);
      int mode=1;//逆势加仓模式
      int type=0;//0为多单,1为空单  同系统方式
      double lots=0.01; //手数设置
      int step=200; //加仓间距
      int magic =556024;//设置魔术号
      
      OrderOpenAdvance(mode,type,lots,step,magic);
  }





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实盘交易盈利，回测年化125%，回撤25%，交易量少，不是经常下单，挂起后要有耐心。没有多牛的技术，只是一套简单的交易策略，贵在长期坚持，长期执行。我们有时候就是把自己高复杂，想想我们交易的历程，你就会发现，小白好赚钱，当你懂得越多的时候也是亏损的开始，总是今天用这个技术，明天用那个指标，到头来发现，没有一个指标适合你。其实每个技术指标都是概率性的，没有100%的胜率。很多技术指标你要融合一套交易策略，资金仓位控制，止损止盈比例，一套策略下来下一步你做的就是执行力了，必须要坚决执行你的交易策略，如果不能坚持的话最终还是在亏损。说实话不是每个人都有好的心态和执行力，所以我们做出来这款ea自己来用，发现时间久了扭亏为盈了，那现在就拿出来给大家分享，让更多的人来达到自己的盈利目标。购买后留下邮箱或添加软件里的qq，我们会根据你的资金来调整软件参数。 经测试过的柱数 14794 用于复盘的即时价数量 51321985 复盘模型的质量 n/a 输入图表错误 213935 起始资金 10000.00 点差 当前 (54) 总净盈利 12583.42 总获利 37630.02 总亏损 -25046.
Trend broker killer
Mansour Rahkhofteh
Libraries
Available with multi time frame choice to see quickly the TREND! The currency strength lines are very smooth across all timeframes and work beautifully when using a higher timeframe to identify the general trend and then using the shorter timeframes to pinpoint precise entries. You can choose any time frame as you wish. Every time frame is optimized by its own. Built on new underlying algorithms it makes it even easier to identify and confirm potential trades. This is because it graphically show
CLicensePP
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
Libraries
MT4 library destined to LICENSING Client accounts from your MQ4 file Valid for: 1.- License MT4 account number 2.- License BROKER 3.- License the EA VALIDITY DATE 4.- License TYPE of MT4 ACCOUNT (Real and / or Demo) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++
K Trade Lib Pro 4
Kaijun Wang
Libraries
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 4.ex4"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
MQL4 Expert and Script base code
Tat Dat Nguyen
Libraries
Thư viện này bao gồm: * Mã nguồn struct của 5 cấu trúc cơ bản của MQL4: + SYMBOL INFO + TICK INFO + ACCOUNT INFO * Các hàm cơ bản của một robot + OrderSend + OrderModify + OrderClose * String Error Runtime Return * Hàm kiểm tra bản quyền của robot, indicator, script * Hàm init dùng để khởi động một robot chuẩn * Hàm định dạng chart để không bị các lỗi nghẽn bộ nhớ của chart khi chạy trên VPS * Hàm ghi dữ liệu ra file CSV, TXT * Hỗ trợ (mã nguồn, *.mqh): dat.ngtat@gmail.com
Statistics Functions
Tat Dat Nguyen
Libraries
Thư viện các hàm thống kê dùng trong Backtest và phân tích dữ liệu * Hàm trung bình * Hàm độ lệch chuẩn * Hàm mật độ phân phối * Hàm mode * Hàm trung vị * 3 hàm đo độ tương quan - Tương quan Pearson - Tương quan thông thường - Tương quan tròn # các hàm này được đóng gói để hỗ trợ lập trình, thống kê là một phần quan trọng trong phân tích định lượng # các hàm này hỗ trợ trên MQL4 # File MQH liên hệ: dat.ngtat@gmail.com
Windows Shell32 library for MQL4
Tat Dat Nguyen
Libraries
MQL4 và MQL5 không hỗ trợ việc tương tác trực tiếp với các thư mục trong Windows Thông qua thư viện này ta có một phương pháp sử dụng MQL4 để tương tác với các file và thư mục trong hệ thống Windows. xem thêm tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Dwia-qJAc4M&amp ; nhận file .mqh vui lòng email đến: dat.ngtat@gmail.com #property strict #import   "LShell32MQL.ex4" // MQL4\Library\LShell32.ex4 void Shell32_poweroff( int exitcode); void Shell32_copyfile( string src_file, string dst_file); void S
Richestcousin
Vicent Osman Kiboye
Libraries
INSTAGRAM Billionaire: @richestcousin PIONEER OF ZOOM BILLIONAIRES EA THE ONLY PROFITABLE TRADING ROBOT. To trade without withdrawals is Scamming. Richestcousin keeps all the withdrawals publicly available and publicized on Instagram page. The trades are fr His very own Robot software. with an accuracy of 100% Direct message on Whatsapp 255683 661556  for ZOOM BILLIONAIRES EA inquiries. ABOUT Richestcousin is a self made Acclaimed forex Billionaire with an unmatched abilities in discerni
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Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
K Trade Assistant MT5
Kaijun Wang
4.44 (16)
Utilities
Assistant: Purchase Trade Assistant-MT4 (click to download) Purchase Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Support language selection and switching (currently supports Chinese and English)       Automatic language recognition Support   hotkey opening and closing   binding, use shortcut keys to quickly open and close positions...   shortcut key closing. Support up to 30 hotkeys Unlock supports most function   replay   operations an
FREE
Renko indicator MainChart For MT5
Kaijun Wang
3.65 (17)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图 Renko PRO->>>   The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally r
FREE
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relate
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Utilities
Assistant: Trade Assistant-MT4 (click to download) Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Quick opening and closing of positions, one-click opening and closing of positions, one-click placing of orders Draw-Line Trade Auto sl/tp Close By Symbols Profit Protected Move SL Protect Trailing SL Account RiskControl Order's Shadow Auto-Add Orders Auto-Close Orders Close ReOpen Symbols Infomation Chats Open Data Statistics Support language
Pivot Trading pp trading for mt5
Kaijun Wang
3.91 (11)
Indicators
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Cooperation QQ:556024" Cooperation wechat
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
K Trade Assistant
Kaijun Wang
4.64 (11)
Utilities
Assistant: Purchase Trade Assistant-MT4 (click to download) Purchase Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Support language selection and switching (currently supports Chinese and English)       Automatic language recognition Support   hotkey opening and closing   binding, use shortcut keys to quickly open and close positions...   shortcut key closing. Support up to 30 hotkeys Unlock supports most function   replay   operations an
FREE
MACD two line four color For MT5
Kaijun Wang
4.57 (23)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
FREE
KDJ Index For MT5
Kaijun Wang
3.86 (7)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
FREE
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
Follow Lines Follow Trend Discoloration line For 5
Kaijun Wang
3 (1)
Indicators
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy ,
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relate
Pivot Trading 4
Kaijun Wang
4.83 (6)
Indicators
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   auto
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Renko indicator MainChart
Kaijun Wang
4.08 (13)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图Renko PRO->>> The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally remove
FREE
Fit Channel
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
The market price usually falls between the borders of the channel. If the price is out of range, it is a trading signal or trading opportunity. Basically, Fit Channel can be used to help determine overbought and oversold conditions in the market. When the market price is close to the upper limit, the market is considered overbought (sell zone). Conversely, when the market price is close to the bottom range, the market is considered oversold (buy zone). However, the research can be used to he
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
KDJ Index 4
Kaijun Wang
5 (3)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
History Trading Path MT5 Same as system
Kaijun Wang
5 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
FREE
Follow Lines Follow Trend Discoloration lines
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 version of automatic calculation of wave standard Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel
FREE
Bollinger Band Advanced Edition
Kaijun Wang
4.75 (4)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
KTrade Fibo
Kaijun Wang
4 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
Donchian Like Channel MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicators
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。   一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支
FREE
MACD two line four colors
Kaijun Wang
4.75 (4)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
FREE
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts 5 DEMO
Kaijun Wang
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
FREE
Donchian Like Channel
Kaijun Wang
Indicators
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。 一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支撑线
FREE
History Trading Path
Kaijun Wang
5 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
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CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
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