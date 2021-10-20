Statistics Functions

Thư viện các hàm thống kê dùng trong Backtest và phân tích dữ liệu

* Hàm trung bình

* Hàm độ lệch chuẩn

* Hàm mật độ phân phối

* Hàm mode

* Hàm trung vị

* 3 hàm đo độ tương quan

- Tương quan Pearson

- Tương quan thông thường

- Tương quan tròn


# các hàm này được đóng gói để hỗ trợ lập trình, thống kê là một phần quan trọng trong phân tích định lượng

# các hàm này hỗ trợ trên MQL4

# File MQH liên hệ: dat.ngtat@gmail.com

Predict the future
Tat Dat Nguyen
5 (4)
Indicators
Future prediction is something any trader would love to know, through this simple prediction algorithm can give a picture of the future. This algorithm is based on past data and the average prices of the data to simulate future candles. This is an indicator that will be redrawn. This indicator is completely free, can be used as a trend reference but absolutely do not use for trading.
FREE
FX Trend Oscillators
Tat Dat Nguyen
Indicators
Idea: RSI ( Relative Strength Index) and CCI ( Commodity Channel Index ) are powerfull to solved the market.  This indicator has Smoothed Algorithmic signal of RSI and CCI. So that, it separates the market into buy and sell zones, these areas are marked with arrows, red for downtrend, green for uptrend. This algorithm has the effect of predicting the next trend based on the historical trend, so users need to be cautious when the trend has gone many candles. Please visit screenshots
Ferox Breakout
Tat Dat Nguyen
Indicators
The breakout algorithm is a technique based on price, price features, to shape a breakout strategy. The strategy in this indicator will not be redrawn (none-repaint indicator), it is suitable for short or long term traders In the screenshot is the EURUSD pair, these currency pairs, commodities or stocks, it have similar strength *Non-Repainting (not redrawn) *For Metatrader4 Only *Great For Scalping *Great For Swing Trading *Arrow Entry, Green is Long, Red is Short *Works On Any Timeframe *Work
FX Neural network Trend Smoothed
Tat Dat Nguyen
Indicators
Artificial intelligence is a trend of the times and its power in decoding the market has been demonstrated in this indicator. Using a neural network to train the indicator to recognize trends and remove noise areas caused by price fluctuations, this indicator has obtained a reasonable smoothness for analyzing price trends. This indicator is none repaint. Suitable for day traders or longer traders *Non-Repainting (not redrawn) *For Metatrader4 Only *Great For Swing Trading *Histogram Up is Long,
Fractals Resistances and supports
Tat Dat Nguyen
Indicators
The resistance and support lines are the position where the price will have a change, be it a breakout to follow the trend or reverse. The price rule will go from support to resistance and Long's resistance can be Short's support and the opposite is true. Accurately identifying support and resistance lines is the key to being able to trade well and profitably. This indicator is based on the Fractals indicator, the indicator will be redrawn by 2 candles. *Great For Swing Trading *Blue is Support
MQL4 Expert and Script base code
Tat Dat Nguyen
Libraries
Thư viện này bao gồm: * Mã nguồn struct của 5 cấu trúc cơ bản của MQL4: + SYMBOL INFO + TICK INFO + ACCOUNT INFO * Các hàm cơ bản của một robot + OrderSend + OrderModify + OrderClose * String Error Runtime Return * Hàm kiểm tra bản quyền của robot, indicator, script * Hàm init dùng để khởi động một robot chuẩn * Hàm định dạng chart để không bị các lỗi nghẽn bộ nhớ của chart khi chạy trên VPS * Hàm ghi dữ liệu ra file CSV, TXT * Hỗ trợ (mã nguồn, *.mqh): dat.ngtat@gmail.com
Ferox Least Squares Regression
Tat Dat Nguyen
Indicators
Ferox Least Squares Regression is an algorithm that uses regression and is design by Ferox Quants-Labs to use method like typical quantitative algorithm, using statistics and use past data to predict the future. * None Repaint indicator *  Quantitative algorithm *Great For Swing Trading * Histogram Up is Long, Down is Short *Works On ALL Timeframe *Works On Any MT4 Pair
Windows Shell32 library for MQL4
Tat Dat Nguyen
Libraries
MQL4 và MQL5 không hỗ trợ việc tương tác trực tiếp với các thư mục trong Windows Thông qua thư viện này ta có một phương pháp sử dụng MQL4 để tương tác với các file và thư mục trong hệ thống Windows. xem thêm tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Dwia-qJAc4M&amp ; nhận file .mqh vui lòng email đến: dat.ngtat@gmail.com #property strict #import   "LShell32MQL.ex4" // MQL4\Library\LShell32.ex4 void Shell32_poweroff( int exitcode); void Shell32_copyfile( string src_file, string dst_file); void S
Trader AI ecn
Tat Dat Nguyen
Experts
TRADER AI ECN Before you buy all of my products please be aware of the risks involved: 1) Please do not over believe in backtesting result . No one can 100% predict the future . 2) The best setting is default, but you can find the best by yourself each special conditions 3) Sometimes a confliction of market can cause the account a short period of Drawdown , Please get ready for it and wait for profit. 4) Trader AI are dependent on good brokerage conditions, like low spread and slip
