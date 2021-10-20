Statistics Functions
- Tat Dat Nguyen
- Version: 1.0
- Activations: 5
Thư viện các hàm thống kê dùng trong Backtest và phân tích dữ liệu
* Hàm trung bình
* Hàm độ lệch chuẩn
* Hàm mật độ phân phối
* Hàm mode
* Hàm trung vị
* 3 hàm đo độ tương quan
- Tương quan Pearson
- Tương quan thông thường
- Tương quan tròn
# các hàm này được đóng gói để hỗ trợ lập trình, thống kê là một phần quan trọng trong phân tích định lượng
# các hàm này hỗ trợ trên MQL4
# File MQH liên hệ: dat.ngtat@gmail.com