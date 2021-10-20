Statistics Functions

Thư viện các hàm thống kê dùng trong Backtest và phân tích dữ liệu

* Hàm trung bình

* Hàm độ lệch chuẩn

* Hàm mật độ phân phối

* Hàm mode

* Hàm trung vị

* 3 hàm đo độ tương quan

- Tương quan Pearson

- Tương quan thông thường

- Tương quan tròn





# các hàm này được đóng gói để hỗ trợ lập trình, thống kê là một phần quan trọng trong phân tích định lượng

# các hàm này hỗ trợ trên MQL4

# File MQH liên hệ: dat.ngtat@gmail.com