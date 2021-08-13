Big Island MT4

Ponga a trabajar ahora a Big Island, este increible EA fue hecho y minuciosamente probado para el mercado de EUR/GBP exclusivamente en la temporalidad de 5m, la finalidad de este EA es que obtengas mas de un 25% mensual en profit y tu cuenta nunca llegue a 0$.



Este EA lo puedes utilizar con poco capital 100$ y trabajar perfectamente, hise pruebas con 50$ y trabajo perfectamente pero es recomendable empezar con 100$ mínimo, recomiendo usar una VPS. también puede trabajar un mayor capital solo tienes que subirle los lotes de acorde a tu fondo ej. 100$ 0.01 lots , 500$ 0.05 lots, 2000$ 0.2 lots Disfruta de este increíble EA.

Puedes utilizar mas de mis EA hechas para los otros mercados financieros, todas son gratis



