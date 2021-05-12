Big Shogun
- Experts
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- Version: 2.16
- Activations: 5
Pon a trabajar ahora Big Shogun este increíble EA fue hecho y probado cuidadosamente para el mercado EUR/JPY exclusivamente en el marco de tiempo de 5m, el propósito de este EA es mantener su capital con seguridad detrás de este increíble Shogun y su cuenta nunca llegue a $0.
Este EA se puede utilizar con poco capital $100, yo lo he probado con $50 y funciona perfectamente pero es recomendable empezar con $100 mínimo, recomiendo utilizar un VPS. También puedes trabajar un capital mayor solo tienes que subir los lotes de acuerdo a tu capital por ejemplo $100 0.01 lotes, $500 0.05 lotes, $2000 0.2 lotes.
Disfruta de este increíble EA
Puedes utilizar mas de mis EA hechas para los otros mercados financieros, de gratis
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