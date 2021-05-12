Big Shogun

Pon a trabajar ahora Big Shogun este increíble EA fue hecho y probado cuidadosamente para el mercado EUR/JPY exclusivamente en el marco de tiempo de 5m, el propósito de este EA es mantener su capital con seguridad detrás de este increíble Shogun y su cuenta nunca llegue a $0.  

Este EA se puede utilizar con poco capital $100, yo lo he probado con $50 y funciona perfectamente pero es recomendable empezar con $100 mínimo, recomiendo utilizar un VPS. También puedes trabajar un capital mayor solo tienes que subir los lotes de acuerdo a tu capital por ejemplo $100 0.01 lotes, $500 0.05 lotes, $2000 0.2 lotes.

Disfruta de este increíble EA

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Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Two Brother EJ12 MT4
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Two brother EJ12 this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / JPY market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Lion Moon Mt4
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Lion Moon   Put Lion Moon to work now, this amazing and simple EA was carefully made and tested for the USD / CHF market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely and get constant profit monthly. This EA can be used with little capital $ 100 and it works perfectly, I tried with $ 50 but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the lots according to your capi
Big Island MT4
Alexander Oropesa Marrero
Experts
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Grey Wolf MT4
Alexander Oropesa Marrero
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now acquires Gray Wolf, this incredible EA made and meticulously tested for the USD / CAD market, AUD / USD exclusively in the 5m timeframe. The purpose of this EA is that you get more than 25% per month in profit and your account never reaches $ 0. You can use this EA with little capital for $ 100 and work perfectly, I did tests with $ 50 and it worked perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a greater capital you just have to
Big Island
Alexander Oropesa Marrero
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Alexander Oropesa Marrero
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Grey Wolf
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Rey Toro
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Alexander Oropesa Marrero
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God Odin
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Big Kangaroo
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Two Brother EJ12
Alexander Oropesa Marrero
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Two Brothers AU11
Alexander Oropesa Marrero
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Alexander Oropesa Marrero
Experts
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Lion Moon
Alexander Oropesa Marrero
Experts
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Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.05.16 14:35 
 

User didn't leave any comment to the rating

Alexander Oropesa Marrero
2768
Reply from developer Alexander Oropesa Marrero 2021.05.16 14:38
thank you, I appreciate your comment
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