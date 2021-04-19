TD Sequence MT5

九转序列，源自于TD序列，是因TD序列的9天收盘价研判标准而得名。

汤姆·德马克（Tom DeMark）技术分析界的着名大师级人物，创建了以其名字首字母命名的TD系列的很多指标，价格反转的这个指标就是其中重要的一个，即TD序列。

德马克原版TD序列指标要复杂一些，想研究就自行看关于德马克的资料吧。这里只说简单的TD序列（九转序列）。

九转序列分为两种结构，低九买入结构和高九卖出结构。

TD高九卖出结构：连续出现的九根K线，这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线的收盘价高， 如果满足条件，就在各K线上方标记相应的数字，最后1根就标记为9，如果条件不满足，则K线计数中断，原计数作废重新来数K线。如出现高9，则股价大概率会出现转折。

TD低九买入结构：连续出现的九根K线，这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线的收盘价低，如果满足条件，就在各K线下方标记相应的数字，最后1根就标记为9，如果条件不满足，则K线计数中断，原计数作废重新来数K线。如出现低9，则股价大概率会出现转折。





结构的本质是时间和空间的组合，时间是横轴，空间是纵轴，不同的时间周期和空间大小的组合，形成不同的结构形态，不同的结构形态决定了价格的级别，也即：“结构定级别”。

TD序列（九转序列）的研判涉及到时间和涨跌两个因素，同样是时间和空间组合的产物，同样脱不开结构的范畴。所以，结构包含TD序列（九转序列），而TD序列（九转序列）是一种结构形态，是研判结构的一种方法，是结构的一个分支，其从属于结构。

九转序列的用法及注意事项：

1.九转序列是预测价格转折的一种方法，尽量不要作为买卖的依据，切记！

2.九转序列是用于价格单波上涨形态或下跌形态内的结构转折判断，可配合大结构形态来综合研判，如MACD指标就很适于对价格大结构形态的研判。所以，九转序列+MACD，对于价格转折的研判，准确率会更高。

3.上升趋势时，价格回调，低九买入结构比较实用，高九卖出结构则要配合顶部大结构形态使用。

4.下降趋势时，价格反弹，高九卖出结构比较实用，低九买入结构则要配合底部大结构形态使用。

5.大小多周期九转序列共振，即大周期和小周期同时出现九转高位，准确率更高。

6.九转序列在单边上涨行情或单边下跌行情中谨慎使用。在震荡市使用效果更好些。

7.九转序列单独使用的话，其更适于大盘指数的研判，对个股价格的研判效果会差些。

8.九转序列通过对大盘和个股的研判，对控制仓位很有帮助。

9.九转序列通过对大盘和个股的研判，对把握进场时机很有帮助，但尽量不要把九转序列作为唯一的进场依据。九转序列更适于判断进场区域，而不是判断具体的进场点。