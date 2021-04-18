TD Sequence

九转序列，源自于TD序列，是因TD序列的9天收盘价研判标准而得名。

汤姆·德马克（Tom DeMark）技术分析界的着名大师级人物，创建了以其名字首字母命名的TD系列的很多指标，价格反转的这个指标就是其中重要的一个，即TD序列。

德马克原版TD序列指标要复杂一些，想研究就自行看关于德马克的资料吧。 这里只说简单的TD序列（九转序列）。

九转序列分为两种结构，低九买入结构和高九卖出结构。

TD高九卖出结构：连续出现的九根K线，这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线的收盘价高，如果满足条件，就在各K线上方标记相应的数字，最后1根就标记为9，如果条件不满足，则K线计数中断，原计数作废重新来数K线。如出现高9，则股价大概率会出现转折。

TD低九买入结构：连续出现的九根K线，这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线的收盘价低，如果满足条件，就在各K线下方标记相应的数字，最后1根就标记为9，如果条件不满足，则K线计数中断，原计数作废重新来数K线。如出现低9，则股价大概率会出现转折。


结构的本质是时间和空间的组合，时间是横轴，空间是纵轴，不同的时间周期和空间大小的组合，形成不同的结构形态，不同的结构形态决定了价格的级别，也即：“结构定级别”。

TD序列（九转序列）的研判涉及到时间和涨跌两个因素，同样是时间和空间组合的产物，同样脱不开结构的范畴。所以，结构包含TD序列（九转序列），而TD序列（九转序列）是一种结构形态，是研判结构的一种方法，是结构的一个分支，其从属于结构。

九转序列的用法及注意事项：

1.九转序列是预测价格转折的一种方法，尽量不要作为买卖的依据，切记！

2.九转序列是用于价格单波上涨形态或下跌形态内的结构转折判断，可配合大结构形态来综合研判，如MACD指标就很适于对价格大结构形态的研判。所以，九转序列+MACD，对于价格转折的研判，准确率会更高。

3.上升趋势时，价格回调，低九买入结构比较实用，高九卖出结构则要配合顶部大结构形态使用。

4.下降趋势时，价格反弹，高九卖出结构比较实用，低九买入结构则要配合底部大结构形态使用。

5.大小多周期九转序列共振，即大周期和小周期同时出现九转高位，准确率更高。

6.九转序列在单边上涨行情或单边下跌行情中谨慎使用。在震荡市使用效果更好些。

7.九转序列单独使用的话，其更适于大盘指数的研判，对个股价格的研判效果会差些。

8.九转序列通过对大盘和个股的研判，对控制仓位很有帮助。

9.九转序列通过对大盘和个股的研判，对把握进场时机很有帮助，但尽量不要把九转序列作为唯一的进场依据。九转序列更适于判断进场区域，而不是判断具体的进场点。


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Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
K Trade Assistant MT5
Kaijun Wang
4.44 (16)
Utilities
Assistant: Purchase Trade Assistant-MT4 (click to download) Purchase Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Support language selection and switching (currently supports Chinese and English)       Automatic language recognition Support   hotkey opening and closing   binding, use shortcut keys to quickly open and close positions...   shortcut key closing. Support up to 30 hotkeys Unlock supports most function   replay   operations an
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Renko indicator MainChart For MT5
Kaijun Wang
3.65 (17)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图 Renko PRO->>>   The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally r
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WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relate
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Utilities
Assistant: Trade Assistant-MT4 (click to download) Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Quick opening and closing of positions, one-click opening and closing of positions, one-click placing of orders Draw-Line Trade Auto sl/tp Close By Symbols Profit Protected Move SL Protect Trailing SL Account RiskControl Order's Shadow Auto-Add Orders Auto-Close Orders Close ReOpen Symbols Infomation Chats Open Data Statistics Support language
Pivot Trading pp trading for mt5
Kaijun Wang
3.91 (11)
Indicators
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Cooperation QQ:556024" Cooperation wechat
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Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
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K Trade Assistant
Kaijun Wang
4.64 (11)
Utilities
Assistant: Purchase Trade Assistant-MT4 (click to download) Purchase Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Support language selection and switching (currently supports Chinese and English)       Automatic language recognition Support   hotkey opening and closing   binding, use shortcut keys to quickly open and close positions...   shortcut key closing. Support up to 30 hotkeys Unlock supports most function   replay   operations an
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MACD two line four color For MT5
Kaijun Wang
4.57 (23)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
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KDJ Index For MT5
Kaijun Wang
3.86 (7)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
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Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
Follow Lines Follow Trend Discoloration line For 5
Kaijun Wang
3 (1)
Indicators
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy ,
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WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relate
Pivot Trading 4
Kaijun Wang
4.83 (6)
Indicators
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   auto
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CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
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Renko indicator MainChart
Kaijun Wang
4.08 (13)
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Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图Renko PRO->>> The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally remove
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Fit Channel
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
The market price usually falls between the borders of the channel. If the price is out of range, it is a trading signal or trading opportunity. Basically, Fit Channel can be used to help determine overbought and oversold conditions in the market. When the market price is close to the upper limit, the market is considered overbought (sell zone). Conversely, when the market price is close to the bottom range, the market is considered oversold (buy zone). However, the research can be used to he
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
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KDJ Index 4
Kaijun Wang
5 (3)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
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Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
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History Trading Path MT5 Same as system
Kaijun Wang
5 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
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Follow Lines Follow Trend Discoloration lines
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 version of automatic calculation of wave standard Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel
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Bollinger Band Advanced Edition
Kaijun Wang
4.75 (4)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
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KTrade Fibo
Kaijun Wang
4 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
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Donchian Like Channel MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicators
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。   一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支
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MACD two line four colors
Kaijun Wang
4.75 (4)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
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Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts 5 DEMO
Kaijun Wang
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
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Donchian Like Channel
Kaijun Wang
Indicators
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。 一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支撑线
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History Trading Path
Kaijun Wang
5 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
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CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
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Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
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