Easy Orders

5

Открытие сделок с нужными вам параметрами занимает считанные секунды. Простая и удобная утилита для создания новых ордеров . С легкостью создавайте рыночные  и отложенные ордера с автоматическими уровнями стоплосс, тейкпрофит. Автоматический расчет размера лота с заданным риском на сделку. Просто переместите уровнь стоплосс и тейкпрофит на графике на нужные ценовые уровни.

Внимание! 

Если вы хотите протестировать все функции данной утилиты пожалуйста свяжитесь со мной и получите этого советника на 1 месяц БЕСПЛАТНО!

Данная утилита требует минимум усилий на ввод данных.

  1. Все что вам нужно сделать: заполнить поле с риском на сделку;
  2. Подвинуть линии на желаемый ценовой уровень;
  3. Отправить приказ брокеру.


Reviews 1
Vitaly Veselov
221
Vitaly Veselov 2020.07.06 19:49 
 

Быстрая, легкая, удобная утилита. Ничего лишнего. Еще пару штрихов - и будет шедевр в своем классе))

Recommended products
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilities
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilities
If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilities
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilities
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilities
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilities
Ultimate Trade Assistant MT4 — Multifunctional Trading Tool Over 66 features for professional trading — manage risk, automate execution and analyze markets in one panel. The assistant integrates risk management, smart order handling, position tracking, and real-time analytics . Suitable for Forex, stocks, indices, crypto, metals, and more. Why traders choose it Fast one-click trading and management Automatic lot and risk calculation Smart orders: grid, OCO, hidden, and virtual SL/TP Trade manage
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicators
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilities
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Prop Firm Trading Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilities
Master prop firm challenges before risking real money!   Our advanced simulator recreates authentic prop firm trading environments, helping you practice, strategize, and pass challenges with confidence.   Using our Simulator, you can simulate any prop firm challenge using demo or live accounts, supports both manual trading strategies and automated trading via EAs ,  create personalized challenges for customized periods, and challenge yourself to develop the discipline needed for consistent profi
Grid Builder
Oleg Remizov
5 (4)
Utilities
The   Grid Builder MT4   utility is designed for placing a grid of pending orders of any complexity and will be an excellent tool in the hands of a trader who trades grid trading strategies. The tool has numerous settings that allow you to quickly and easily build a grid of orders with the specified parameters. All types of pending orders are supported: Buy Stop; Buy Limit; Sell Stop; Sell Limit. The script also allows you to delete a previously placed grid of orders in one click. If the "Delete
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT4
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilities
Complete Trade Panel for the No Nonsense Forex method: This panel encapsulates almost all things you will need to execute your own NNFX algorithm, helping you trade even faster and easier. It has 3 parts: Symbol Panel Switch to any symbol in your charts quickly by pressing its name. Additional information can be displayed in the panel: currently open trades , correlation of those trades with other symbols (except if their stop loss is in breakeven or positive) and upcoming news (next daily candl
Technical Trend Analysis Panel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilities
Technical Trend Analysis Panel – Master the Market Trends with Precision! Are you tired of juggling multiple indicators and struggling to interpret trend signals? The Technical Trend Analysis Panel is your ultimate solution! This powerful MT5 utility simplifies trend analysis by bringing all essential indicators into one sleek, easy-to-read panel. Whether you're a beginner or a pro trader, this tool ensures you never miss a trend reversal or continuation again! What is the Technical Trend Analy
Moving Average Auto Trading Panel
Vijay Vikram Singh Kushwah
Utilities
Expert Advisor to Automatically Trade Moving Averages price breakouts & retests .  ​ Complete trading solution with automated Entry , Take Profit , partial profit , Stoploss and also auto breakeven where SL is moved to Entry once tp1 / first target is reached , Moving averages are used to identify trends and confirm reversals ,  They are effective in all time frames . from 1 min scalping to 4hr or Daily charts swings ,  ​ With MA Trade Panel EA we can automatically buy / sell when price breaks
Trade panel manual
Wiktor Keller
Utilities
Trade panel manual is a multifunctional trading assistant. It allows you to open market and pending orders in one click. Value is set via button menu edit or deleted by specific buttons pending orders and the value of take profit and stop loss in one click. Through the edit menu of the button, a value is set that can be easily changed by simply moving level_tp lines for take profit or stop loss levels and for pending orders. It is possible to select orders and determine for them and set the leve
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilities
Utility for automatic order and risk management. Allows you to take the maximum from profits and limit your losses. Created by a practicing trader for traders. The utility is easy to use, works with any market orders opened manually by a trader or with the help of advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders at the same time. Has the following functions: 1. Setting stop loss and take profit levels; 2. Closing trades by trailing stop levels; 3
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilities
BreakEven Grid Utility for MT4 BreakEven Grid is a powerful utility for manual trade management on the MetaTrader 4 platform. It provides a convenient on-screen panel with buttons to help you manage your open positions with a single click.  Features: Set BE+Profit: Automatically sets Take Profit to breakeven + desired profit in pips or money. Close BUY/SELL: Instantly close all Buy or Sell orders for the current symbol. Close +$/-$/Old/New: Close only profitable, losing, oldest or newest tra
MultiLimitStop EA
Siti Latifah
5 (1)
Utilities
This EA is designed for automatic placing of pending orders (sell limit, buy limit, sell stop, buy stop) including Stop Loss & Take Profit levels (editable) with only one button click. This EA can make order multi pending level / pending orders grid. So, with this EA placing pending orders will be faster, more accurate and more efficient. Main Purposes Automation Pending orders grid style trading. Automation of the process of placing the Pending Orders: fast accurate efficient Automation of cl
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilities
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Market Viewer
Matimu Romeo Ngoveni
Utilities
Market Viewer This utility seeks to assist the trader in identifying potential areas of interest on the price chart. Different components integral to decision making have been automated, allowing the user to engage with perfectly calculated levels. Some components include the weeks initial balance, session Min and Max areas and a round number indicator altogether forming templates providing confidence to the trader. Have a look at the screenshots for a sneak peak into the components. The utility
FREE
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilities
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilities
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilities
Automatic Breakeven levels Using   this   utility ,   y ou can activate the automatic SL movement, when the trade reaches a desired profit.  Especially   important   for a   short -term   traders.   Offset option is also available: some profit may be protected. Multifunctional utility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions  |   MT5 version The process of activating the automatic breakeven function: 1.   Select the Symbol or Trade   for which the Auto BE f
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilities
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zone of
ScalpingOne
Xian Er Sha Ao
Utilities
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One for MT4 setting faile (for white Chart)    http://www.emkyuradias.shop/indexenglish.html One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.   Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) Lot, take profit and
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
Utilities
Product Name: Risk Commander: Trade Assistant & Strategy Simulator Risk Commander is more than just a trade panel—it is a complete Manual Trading Ecosystem . It serves two powerful purposes: Live Assistant: Helps you execute trades with speed, precision, and perfect risk management in real-time markets. Training Simulator: Fully compatible with the Strategy Tester (Visual Mode) , allowing you to practice manual trading on historical data without risking a cent. NEW! Built-in Simulator Mode S
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilities
Setup Easy Virtual Trader > Input your Rules > You are ready to trade from mobile or another EA or anywhere....Let robot manage your Trades !  This powerful EA will help you manage ALL or SPECIFIC trades automatically based on your PRE-SET rules and settings Once it is setup and running on just one chart, you don't need to monitor your orders anymore, the software will keep watching and control your orders with your predefined rules You can trade from your desktop MT4 or from your mobile appli
Buyers of this product also purchase
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT4 - the ultimate   risk management tool   designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT4 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indice
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Trade copier for MetaTrader 4.   It copies forex trades, positions, and orders from any accounts. It is one of the best trade copiers   MT4-MT4, MT5 - MT4   for the   COPYLOT MT4   version (or   MT4 - MT5 MT5 - MT5   for the   COPYLOT MT5   version).        MT5 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex Copier  version for      MetaTrader 5  terminal ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 )-  Copylot Cli
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilities
MT4 to Telegram Signal Provider   turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT5 Version ] [ Discord Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilities
Copy trade signals from Discord channels you are a member of directly into MetaTrader 4. No bot token, chat IDs, or admin permissions required. Quick setup : customise your rules in a clean on-chart interface and start copying within minutes. User Guide + Demo | MT5 Version | Telegram Version Core copying features Copy from any Discord channel you are a member of Risk by percent or fixed lot size Exclude specific symbols Copy all signals or only selected signal types Signal recognition with con
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of market and pending orders
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilities
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilities
This product filters all expert advisors and manual charts during news time. It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from here onwards
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilities
Custom Alerts: Monitor Multiple Markets and Never Miss a Key Setup Overview Custom Alerts is a dynamic solution for traders who want a consolidated way to track potential setups across multiple instruments. By integrating data from our flagship tools—such as FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, and IX Power— Custom Alerts automatically notifies you of crucial market developments without juggling multiple charts or missing prime opportunities. With support for all asset classes your brok
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilities
Closing positions in MetaTrader 4 upon reaching the total profit/loss with the profit trailing function. You can enable the Virtual stops (Separate Order) , Calculating and closing for BUY and SELL positions separately (Separate BUY SELL) , Closing and calculating all symbols or the current symbol only (All Symbols) , Enable trailing for profit ( Trailing Profit) Close on total profit and loss in deposit currency, points, or % of the balance. The application is designed for use on any account t
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilities
A tool that can instantly calculate position size or risk based on a given stop-loss level is critical for both professional and novice traders. The TRADE PRO trading utility provides fast and accurate calculations, helping you make decisions in time-sensitive and volatile market conditions. MT5 VERSION    /    Additional installation materials Main functions: Original. Simple. Effective. A unique and convenient way to open the main trading panel: Hover your mouse over the right side of the ch
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilities
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilities
LAUNCH OFFER 30% OFF! $49 instead of $69! The Risk/Reward Tool is a professional-grade Expert Advisor designed to revolutionise the way you plan, visualise, and execute trades in MetaTrader 4. Whether you're a discretionary trader who values precise risk management or a strategy developer who needs to test trade setups visually, this tool provides everything you need in one elegant, intuitive interface. Unlike basic position calculators, the Risk/Reward Tool combines visual trade planning with
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Basic functions: The normal interaction speed of copy trading is less than 0.5s Automatically detect signal sources and display a list of signal source accounts Automatically match symbols, 95% of commonly used trading symbols on different platforms (special cases such as different suffixes) are automatically matched, basically no manual settings are requ
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilities
SAFETYLOCK is a powerful tool that enables traders to shield their positions from sudden market reversals by automatically placing an opposite order for any open trade. When a trader or an Expert Advisor (EA) initiates a position, SAFETYLOCK immediately sets a corresponding pending order (Buy Stop or Sell Stop). If the original position starts incurring losses, the pending order is triggered, creating a protective lock that helps mitigate risk. This Expert Advisor offers flexibility, allowing y
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilities
Upgrade Your Manual Trading: Enhanced Precision and Control with Trade Manager Assistant Learn how to maximize the benefits of the trade panel by exploring comprehensive setup guides in our complimentary demo version. For further insights, visit this resource: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758625 . Manual trading demands careful analysis and quick decisions. However, challenges such as slow execution, poor risk management, and improper configurations often lead to reduced earnings and incre
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilities
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilities
Averaging Helper - This sort of trading helper instrument will help you average out your previously unprofitable positions using two techniques: standard averaging hedging with the subsequent opening of positions according to the trend The utility has the ability to sort out several open positions in different directions at once, both for buy and for sell. For example, you opened 1 position for a sell and the second for a buy, and they are both unprofit, or one is in the unprofit and one is in
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilities
Instantly see your closed trade history by day and week, your current open trades, and forex exposure on one chart! Use the heatmap to identify profitable trades and where your current drawdown is within your trading portfolio. MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/132613 Quick Close Buttons Use the quick close buttons to close every trade on a single symbol, close out individual trades in full, or take partial profits or losses at the click of a button. No more hunting for trade
More from author
Alerts to Telegram
Alexander Pekhterev
5 (15)
Utilities
Alerts to Telegram   The utility sends Alerts of all your indicators or advisers to a telegram channel (group or personal message). Benefits: 1. There is no need to be at the terminal waiting for an alert from your indicator or advisor; 2. Simple setup. Currently works with terminal languages: 1.Russian; 2.English. If it is necessary to add your language please let me know. The utility works together with the AlertToFile indicator (put the indicator in the Indicators folder) Indicator:   Alert
MTF Alligator
Alexander Pekhterev
4.75 (8)
Indicators
This is an indicator detecting trend direction. It uses the popular Bill Williams Alligator. It shows market state on all timeframes on one chart. As is well known, traders gain the main profit on the Forex market trading by trend, and losses usually occur when the market is flat. So, in order to gain profit a trader should learn to detect trend market and direction of a current trend in a rapid manner. This indicator has been developed for this purpose. MTF Alligator helps to: Profitably trade
FREE
Breakeven Level
Alexander Pekhterev
5 (1)
Indicators
Breakeven Level indicator shows the breakeven level of your buy and sell orders. Useful if you have several open positions. Apart from demonstrating breakeven level, the indicator displays additional information concerning your trading instrument in the upper right corner (balance, equity, number of buy orders, sum of buy orders, number of sell positions and sum of sell orders). Breakeven level for sell orders has red color, buy - blue color. Indicator Parameters Color of the text on the chart:
FibonacciCL
Alexander Pekhterev
Experts
The Expert Advisor implements the Fibonacci level trading. Pending orders (Buy Limit, Sell Limit) are placed at levels ~38.2,~50.0 and ~61.8. The grid of pending orders is built following the trend . Orders are closed by the total take profit or stop loss. Settings and Inputs Risk: Risk - risk (<0.01 - low, >0.01 - high); Levels for placing pending orders: Level1 (0 - don't set) - level 1 (~38.2%) 0 - do not place a pending order Level2 (0 - don't set) - level 2 (~50.0%) 0 - do not place a pend
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
Experts
The Expert Advisor uses a trading strategy based on Fibonacci levels. On the levels of ~38.2,~50.0 and ~61.8, it sets virtual pending orders (Buy Limit, Sell Limit). A grid of virtual pending orders is built in trend direction. Trend is determined using the ZigZag indicator. Orders are closed at a total virtual take profit or a total virtual stop loss. The EA makes a decision at the opening of a new candlestick, so optimization can be performed using open prices. Settings and Input Parameters R
Complex Fibonacci
Alexander Pekhterev
Indicators
The Complex Fibonacci indicator automatically plots Fibonacci levels on all timeframes. When new extremes appear on the chart, Fibonacci lines are automatically updated in real time. Indicator parameters Period for H1 - specify period for H1; Period for H4 - specify period for H4; Period for D1 - specify period for D1; Period for W1 - specify period for W1; Period for MN - specify period for MN; Lines name - enter the names for the lines here; Lines color - the color of the lines.
BOX Breakout
Alexander Pekhterev
Experts
Box Breakout is an Expert Advisor for level trading. When a flat range is broken, the EA places pending limit buy and sell orders. Recommendations Currency pair: Any Timeframe: M30,H1 Recommended leverage: 1:10 and higher Minimum deposit: $500 for dollar accounts and $50 (5000 Cent) for cent accounts Before using on a real account, check it in the strategy tester and optimize the parameters for your broker Set the desired risk per trade Settings and Inputs Risk - risk per trade (as a percentag
Needle
Alexander Pekhterev
Experts
Needle is an adviser who trades on the breakout of support and resistance levels. Trading is pending orders. To support the position, a trailing stop is used. Recommendations Currency pair: EURUSD; Accuracy : 5 signs; Timeframe: M5, M15, M30, H1; Recommended leverage: from 1:100 and above; Minimum deposit: $ 100; Before installing on a live account, test with minimal risk; Brokers with low spreads and low commission. Settings and Input Parameters Risk - Risk per trade (as a percentage of th
Divergent MT4
Alexander Pekhterev
Experts
Divergent Divergent - divergence is the most reliable trading signal in the financial market. Advisor finds classic divergences and enters the market. Backtesting and optimization were carried out on real ticks with a history quality of 99.9%. Basic principles of trading in more detail: The robot monitors the quotes and indicators indicating divergence; For the price variance filter and the MACD indicator, additional filters are built into the robot code; When divergence increases, the robot add
Telegram Trading Signals
Alexander Pekhterev
4.82 (34)
Utilities
(MT4 to Telegram) -   Fast and instant publication of your trade in the telegram channel (chat or personal message).  F rom version 1.77 it sends Alerts of any indicators in telegram! !!!Attention!!! If you want to test all the functions of this utility please contact me and get this advisor for 1 month for FREE! TTS   can send the following messages in   all   languages: Opening a new position; Placing a pending order; Pending order activation; SL and TP modification; Pending order price modif
True Pattern
Alexander Pekhterev
Indicators
True Pattern - индикатор автоматически ищет и анализирует фигуры технического анализа на графике такие как Флаг, Вымпел, Клин, Двойная вершина/дно. Отображает фигуру паттерном 1-2-3 и показывает потенциальные цели. Данный индикатор является хорошим помощником для торговли как новичку так и профессионалу.  Помогает анализировать рынок, благодаря данному индикатору проще находить фигуры на графике. Определение момента входа и выхода производится самим трейдером, индикатор в данном вопросе может пр
DivergentMT5
Alexander Pekhterev
Experts
Divergent Divergent - дивергенция является самым надежным торговым сигналом на финансовом рынке. Советник находит классические дивергенции и входит в рынок. Версия для Metatrader 4 Divergent MT4 Бэктестирование и оптимизация проводились на реальных тиках с качеством истории 99,9%. Основные принципы торговли подробнее: Робот следит за котировками и индикаторами указывающими на дивергенции; Для фильтра расхождения цены и индикатора MACD в код робота встроены дополнительные фильтры; При усилении ди
Filter:
Vitaly Veselov
221
Vitaly Veselov 2020.07.06 19:49 
 

Быстрая, легкая, удобная утилита. Ничего лишнего. Еще пару штрихов - и будет шедевр в своем классе))

Reply to review