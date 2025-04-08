DivergentMT5
- Experts
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- Version: 1.40
- Activations: 5
Divergent
Рекомендации:
Настройки и входные параметры:
Divergent - дивергенция является самым надежным торговым сигналом на финансовом рынке. Советник находит классические дивергенции и входит в рынок.
Версия для Metatrader 4 Divergent MT4
Бэктестирование и оптимизация проводились на реальных тиках с качеством истории 99,9%.Основные принципы торговли подробнее:
- Робот следит за котировками и индикаторами указывающими на дивергенции;
- Для фильтра расхождения цены и индикатора MACD в код робота встроены дополнительные фильтры;
- При усилении дивергенции робот добавляет небольшое количество к сделке;
- Всегда выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
- Есть возможность настроить степень риска;
Рекомендации:
- Валютная пара: EURUSD;
- Таймфрейм: H1;
- Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:30;
- Минимальный депозит: 500$;
Настройки и входные параметры:
- Risk - Риск на сделку (в процентах от депозита);
- FixLot - Используется фиксированный размер лота ,если Risk=0;
- Magic - Магический номер эксперта;
- StopLoss (pips) - Стоп-лосс;
- TakeProfit (pips) - Тейк-профит ;
- Start - Время начала торговли;
- Finish - Время окончания торговли.
Для любителей мартингейла добавил соответствующий параметр Martin ) )