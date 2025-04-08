DivergentMT5

Divergent

Divergent - дивергенция является самым надежным торговым сигналом на финансовом рынке. Советник находит классические дивергенции и входит в рынок.

Версия для Metatrader 4 Divergent MT4

Бэктестирование и оптимизация проводились на реальных тиках с качеством истории 99,9%.

Основные принципы торговли подробнее:
  • Робот следит за котировками и индикаторами указывающими на дивергенции;
  • Для фильтра расхождения цены и индикатора MACD в код робота встроены дополнительные фильтры;
  • При усилении дивергенции робот добавляет небольшое количество к сделке;
  • Всегда выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
  • Есть возможность настроить степень риска;

Рекомендации:
  • Валютная пара: EURUSD;
  • Таймфрейм: H1;
  • Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:30;
  • Минимальный депозит: 500$;


Настройки и входные параметры:
  • Risk - Риск на сделку (в процентах от депозита);
  • FixLot - Используется фиксированный размер лота ,если Risk=0;
  • Magic - Магический номер эксперта;
  • StopLoss (pips) - Стоп-лосс;
  • TakeProfit (pips) - Тейк-профит ;
  • Start - Время начала торговли;
  • Finish - Время окончания торговли.

Для любителей мартингейла добавил соответствующий параметр  Martin )  )

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4.75 (8)
Indicators
This is an indicator detecting trend direction. It uses the popular Bill Williams Alligator. It shows market state on all timeframes on one chart. As is well known, traders gain the main profit on the Forex market trading by trend, and losses usually occur when the market is flat. So, in order to gain profit a trader should learn to detect trend market and direction of a current trend in a rapid manner. This indicator has been developed for this purpose. MTF Alligator helps to: Profitably trade
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Breakeven Level
Alexander Pekhterev
5 (1)
Indicators
Breakeven Level indicator shows the breakeven level of your buy and sell orders. Useful if you have several open positions. Apart from demonstrating breakeven level, the indicator displays additional information concerning your trading instrument in the upper right corner (balance, equity, number of buy orders, sum of buy orders, number of sell positions and sum of sell orders). Breakeven level for sell orders has red color, buy - blue color. Indicator Parameters Color of the text on the chart:
FibonacciCL
Alexander Pekhterev
Experts
The Expert Advisor implements the Fibonacci level trading. Pending orders (Buy Limit, Sell Limit) are placed at levels ~38.2,~50.0 and ~61.8. The grid of pending orders is built following the trend . Orders are closed by the total take profit or stop loss. Settings and Inputs Risk: Risk - risk (<0.01 - low, >0.01 - high); Levels for placing pending orders: Level1 (0 - don't set) - level 1 (~38.2%) 0 - do not place a pending order Level2 (0 - don't set) - level 2 (~50.0%) 0 - do not place a pend
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
Experts
The Expert Advisor uses a trading strategy based on Fibonacci levels. On the levels of ~38.2,~50.0 and ~61.8, it sets virtual pending orders (Buy Limit, Sell Limit). A grid of virtual pending orders is built in trend direction. Trend is determined using the ZigZag indicator. Orders are closed at a total virtual take profit or a total virtual stop loss. The EA makes a decision at the opening of a new candlestick, so optimization can be performed using open prices. Settings and Input Parameters R
Complex Fibonacci
Alexander Pekhterev
Indicators
The Complex Fibonacci indicator automatically plots Fibonacci levels on all timeframes. When new extremes appear on the chart, Fibonacci lines are automatically updated in real time. Indicator parameters Period for H1 - specify period for H1; Period for H4 - specify period for H4; Period for D1 - specify period for D1; Period for W1 - specify period for W1; Period for MN - specify period for MN; Lines name - enter the names for the lines here; Lines color - the color of the lines.
BOX Breakout
Alexander Pekhterev
Experts
Box Breakout is an Expert Advisor for level trading. When a flat range is broken, the EA places pending limit buy and sell orders. Recommendations Currency pair: Any Timeframe: M30,H1 Recommended leverage: 1:10 and higher Minimum deposit: $500 for dollar accounts and $50 (5000 Cent) for cent accounts Before using on a real account, check it in the strategy tester and optimize the parameters for your broker Set the desired risk per trade Settings and Inputs Risk - risk per trade (as a percentag
Needle
Alexander Pekhterev
Experts
Needle is an adviser who trades on the breakout of support and resistance levels. Trading is pending orders. To support the position, a trailing stop is used. Recommendations Currency pair: EURUSD; Accuracy : 5 signs; Timeframe: M5, M15, M30, H1; Recommended leverage: from 1:100 and above; Minimum deposit: $ 100; Before installing on a live account, test with minimal risk; Brokers with low spreads and low commission. Settings and Input Parameters Risk - Risk per trade (as a percentage of th
Divergent MT4
Alexander Pekhterev
Experts
Divergent Divergent - divergence is the most reliable trading signal in the financial market. Advisor finds classic divergences and enters the market. Backtesting and optimization were carried out on real ticks with a history quality of 99.9%. Basic principles of trading in more detail: The robot monitors the quotes and indicators indicating divergence; For the price variance filter and the MACD indicator, additional filters are built into the robot code; When divergence increases, the robot add
Telegram Trading Signals
Alexander Pekhterev
4.82 (34)
Utilities
(MT4 to Telegram) -   Fast and instant publication of your trade in the telegram channel (chat or personal message).  F rom version 1.77 it sends Alerts of any indicators in telegram! !!!Attention!!! If you want to test all the functions of this utility please contact me and get this advisor for 1 month for FREE! TTS   can send the following messages in   all   languages: Opening a new position; Placing a pending order; Pending order activation; SL and TP modification; Pending order price modif
True Pattern
Alexander Pekhterev
Indicators
True Pattern - индикатор автоматически ищет и анализирует фигуры технического анализа на графике такие как Флаг, Вымпел, Клин, Двойная вершина/дно. Отображает фигуру паттерном 1-2-3 и показывает потенциальные цели. Данный индикатор является хорошим помощником для торговли как новичку так и профессионалу.  Помогает анализировать рынок, благодаря данному индикатору проще находить фигуры на графике. Определение момента входа и выхода производится самим трейдером, индикатор в данном вопросе может пр
Easy Orders
Alexander Pekhterev
5 (1)
Utilities
Открытие сделок с нужными вам параметрами занимает считанные секунды. Простая и удобная утилита для создания новых ордеров . С легкостью создавайте рыночные  и отложенные ордера с автоматическими уровнями стоплосс, тейкпрофит. Автоматический расчет размера лота с заданным риском на сделку. Просто переместите уровнь стоплосс и тейкпрофит на графике на нужные ценовые уровни. Внимание!  Если вы хотите протестировать все функции данной утилиты пожалуйста свяжитесь со мной и получите этого советника
Alerts to Telegram
Alexander Pekhterev
5 (15)
Utilities
Alerts to Telegram   The utility sends Alerts of all your indicators or advisers to a telegram channel (group or personal message). Benefits: 1. There is no need to be at the terminal waiting for an alert from your indicator or advisor; 2. Simple setup. Currently works with terminal languages: 1.Russian; 2.English. If it is necessary to add your language please let me know. The utility works together with the AlertToFile indicator (put the indicator in the Indicators folder) Indicator:   Alert
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