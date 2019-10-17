True Pattern

Easy Orders Alexander Pekhterev 5 (1) Utilities

Открытие сделок с нужными вам параметрами занимает считанные секунды. Простая и удобная утилита для создания новых ордеров . С легкостью создавайте рыночные и отложенные ордера с автоматическими уровнями стоплосс, тейкпрофит. Автоматический расчет размера лота с заданным риском на сделку. Просто переместите уровнь стоплосс и тейкпрофит на графике на нужные ценовые уровни. Внимание! Если вы хотите протестировать все функции данной утилиты пожалуйста свяжитесь со мной и получите этого советника