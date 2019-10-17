True Pattern
- Alexander Pekhterev
- Version: 2.1
- Updated: 17 October 2019
True Pattern - индикатор автоматически ищет и анализирует фигуры технического анализа на графике такие как Флаг, Вымпел, Клин, Двойная вершина/дно. Отображает фигуру паттерном 1-2-3 и показывает потенциальные цели.
Данный индикатор является хорошим помощником для торговли как новичку так и профессионалу. Помогает анализировать рынок, благодаря данному индикатору проще находить фигуры на графике.
Определение момента входа и выхода производится самим трейдером, индикатор в данном вопросе может просто давать небольшие подсказки.