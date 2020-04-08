ADX Message

Индикатор Форекс LTT Range System показывает на графике средние диапазоны движения рыночной цены за периоды M 15, H 1, H 4, D 1, W 1, MN 1. Верхняя и нижняя границы диапазонов рассчитываются от цены открытия бара. Пивот – середина между ценой открытия бара и границей диапазона: если рыночная цена находится выше цены открытия бара – метка пивота располагается между ценой открытия бара и верхней меткой диапазона, если рыночная цена находится ниже цены открытия бара – метка пивота располагается ме