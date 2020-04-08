ADX Message

Отличается от стандартного индикатора дополнительным набором настроек и встроенной системой оповещений. Индикатор может подавать сигналы в виде алерта (Alert), комментария в левый верхний угол главного окна графика (Comment), уведомления на мобильную версию терминала (Mobile МТ4), электронный почтовый ящик (Gmail). 

Параметры индикатора

  • Period — период расчета индикатора;
  • Method — выбор метода усреднения: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно-взвешенный;
  • Apply to — выбор используемой цены: цена закрытия, цена открытия, максимальная, минимальная, медианная, типичная, средневзвешенная.
  • Signal Level — уровень настройки срабатывания системы оповещений: значение ADX ниже установленного уровня  флэт, выше рост тенденции
  • Gmail уведомления электронный почтовый ящик;
  • Alert сигналы в виде алерта;
  • Comment комментарий в левый верхний угол главного окна графика;
  • Mobile МТ4 уведомления на мобильную версию терминала.

По умолчанию линии направленности раскрашиваются в следующие цвета:

  • Тёмно-зелёный — значение индикатора позитивного направления движения цен (+DI - positive directional index);
  • Коричневый — значение индикатора негативного направления движения цен (-DI - negative directional index);
  • Желтыйиндекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX).


