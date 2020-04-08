ADX Message
- Indicators
- Dmitriy Moshnin
- Version: 1.0
- Activations: 5
Отличается от стандартного индикатора дополнительным набором настроек и встроенной системой оповещений. Индикатор может подавать сигналы в виде алерта (Alert), комментария в левый верхний угол главного окна графика (Comment), уведомления на мобильную версию терминала (Mobile МТ4), электронный почтовый ящик (Gmail).
Параметры индикатора
- Period — период расчета индикатора;
- Method — выбор метода усреднения: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно-взвешенный;
- Apply to — выбор используемой цены: цена закрытия, цена открытия, максимальная, минимальная, медианная, типичная, средневзвешенная.
- Signal Level — уровень настройки срабатывания системы оповещений: значение ADX ниже установленного уровня — флэт, выше — рост тенденции
- Gmail — уведомления электронный почтовый ящик;
- Alert — сигналы в виде алерта;
- Comment — комментарий в левый верхний угол главного окна графика;
- Mobile МТ4 — уведомления на мобильную версию терминала.
По умолчанию линии направленности раскрашиваются в следующие цвета:
- Тёмно-зелёный — значение индикатора позитивного направления движения цен (+DI - positive directional index);
- Коричневый — значение индикатора негативного направления движения цен (-DI - negative directional index);
- Желтый — индекс
Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX).