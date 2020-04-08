Индикатор Форекс LTT Range System показывает на графике средние диапазоны движения рыночной цены за периоды M15, H1, H4, D1, W1, MN1. Верхняя и нижняя границы диапазонов рассчитываются от цены открытия бара. Пивот – середина между ценой открытия бара и границей диапазона: если рыночная цена находится выше цены открытия бара – метка пивота располагается между ценой открытия бара и верхней меткой диапазона, если рыночная цена находится ниже цены открытия бара – метка пивота располагается между ценой открытия бара и нижней меткой диапазона. Индикатор удаляет метки уровней пробитых ценой диапазонов. Рабочие диапазоны индикаторы рассчитаны по стратегии LTT System.

Параметры индикатора



Language - выбор языка: русский или английский;

M 15 Range – выбор диапазона за 15 минут;

H 1 Range – выбор диапазона за 1 час;

H 4 Range – выбор диапазона за 4 часа;

Daily Range – выбор дневного диапазона;

Weekly Range – выбор диапазона недели;

Monthly Range – выбор дневного диапазона;

Volatility – расчет диапазона по открытому бару, закрытому или реальному времени;

Line ASK – показывать или скрыть ASK ;

Text Size – размер шрифта;

Width Price Label – размер ценовой метки;

Color High – цвет верхнего края диапазона;

Color Pivot – цвет середины диапазона;

Color Low – цвет нижнего края диапазона;

From All Traffic (%) – задать процент рабочего диапазона;

Higher Traffic – цвет выше рабочего диапазона;

Lower Traffic – цвет ниже рабочего диапазона.

П рименение индикатора LTT Range System



Индикатор LTT Range System мультивалютный, мультитаймфреймовый – может применяться на любом инструменте торгового терминала Метатрейдер 4 и на любом таймфрейме.

После открытия бара индикатор выставляет уровни нижней границы, верхней границы и пивота (пивот в настройках можно убрать). Уровни верхней и нижней границы можно использовать для уставки Стоп Лосса и Тейк Профита. Если цена движется в одном направлении к верхней границе, нижний уровень индикатора будет перемещаться за ней, выдерживая средний диапазон. Аналогична работа индикатора в обратном направлении. Если рыночная цена колеблется в обе стороны от цены открытия бара - индикатор подтягивает оба уровня, ограничивая средний диапазон сверху и снизу, в этом случае Стоп Лосс и Тейк Профит нужно перемещать за уровнями индикатора.

При торговле стоит учитывать время и расстояние до краев диапазона, если цена достигла край диапазона или даже пробила, торговать в том же направлении, в этом же диапазоне не стоит, т.к. диапазон отработан – возможен откат или колебания цены на одном месте, а также, если цена прошла большую часть диапазона, скажем 75-85% – в сделку входить уже поздно, т.к. остается всего 25-15% движения. И наоборот, если в календаре осталось пару дней до конца месяца (конца недели), а движение не отработано – то вероятнее всего цена преодолеет отведенное расстояние за оставшиеся пару дней. При открытии позиций на продажу Стоп Лосс и Тейк Профит следует устанавливать на линии Ask индикатора, учитывая спред. Если цена пробила край диапазона, индикатор крайнюю метку удаляет.

Практика показывает, что пивоты рассчитанные индикатором являются сильными уровнями сопротивления и поддержки, при тестировании ценой этих уровней на старших таймфреймах следует вести внимательное наблюдение.



