EaRenkoMaTime
- Experts
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Sergey DeevI'm implementing your ideas in MQL4: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=work2it
- Version: 1.2
- Updated: 6 May 2019
- Activations: 5
Советник отображает на графике ренко-бары, строит на их основании две скользящие средние и канал по ценам закрытия с заданным периодом.
Ренко - специфичное отображение движение цены, при котором на графике выводятся лишь "кирпичи" заданного размера, эквивалентные движению цены, вне зависимости от времени их формирования.
Дополнительной опцией для ренко в данном советнике является отображение времени формирования каждого кирпича.
Торговые сигналы формируются в два этапа:
- Формирование опорной точки по сигналам: пересечение скользящих средних, пересечение ренко-барами быстрой МА или откат с косанием;
- Формирование сигнала на вход, когда увеличивается скорость формирования ренко-баров, или цена откатывается, не достигая опорной точки и продолжает движение в направлении сигнала.
Параметры советника
- Brick Size - размер кирпича
- CountBars - количество кирпичей, отображаемых на графике (0-по ширене
- Short Brick Color, Long Brick Color, Wick Color - цвет кирпичей и теней
- hideBars - скрыть стандартные бары
- openTime_factor - отношение времен последней и предыдущей свечей для сигнала
- ordersDistance - минимальная дистанция между ордерами (в размерах кирпича)
- Signal MAs Cross, Signal Renko & MA Cross, Signal Renko & MA Touch - разрешение условий формирования опрных точек
- touch_factor - приближение к быстрой МА для сигнала касания (в размерах кирпича)
- lots, risk - фиксированный объем или риск на сделку
- takeProfit_factor - уровень TP (от уровня SL)
- stopLossMin - минимальный уровень SL (в размерах кирпича)
- trailStop_factor - уровень тралла (от уровня TP)
- noLoss_factor - уровень перевода в безубыток (от уровня TP)
- numOrders - максимальное количество ордеров в одном направлении
- averageClose - процент для закрытия по сумме профита однонаправленных ордеров
- diffClose - процент для закрытия по сумме профита разнонаправленных ордеров
- arbitrageClose - процент для закрытия по сумме профита ордеров по всем символам для заданного магика
- dualSide - разрешение оппозитных сигналов
- closeOnRevers - признак закрытия оппозитных сигналов
- chPeriod, chWidth, chColor - период ширина и цвет канала
- maFastPeriod, maFastColor - период и цвет быстрой SMA
- maSlowPeriod? maSlowColor - период и цвет медленной SMA
- slippage, magic - проскальзывание и магик
- isDrawing, drawTime, fontSize - признаки отображения на графике кирпичей, времени и размер символов
- drawSignal - разрешение отображения сигналов
- useAlert, useMail, useNotification - разрешение отправки сигналов
- messagePre, messageCancel, messageOk - разрешение сообщений опорной точки, отмены и сигнала на вход
Параметры, заданные в пунктах рассчитаны на 4-значные котировки и автоматически пересчитываются для 3-х и 5-значных котировок.
Советник требует оптимизации для использования на требуемых инструментах. Перед покупкой, пожалуйста протестируйте демо-версию или версию, ограниченную по времени (всего за 10$)
Not good. Let's say I lost a $ 10 trade while someone else won it. Support does not exist.