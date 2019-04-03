EaRenkoMaTime

Советник отображает на графике ренко-бары, строит на их основании две скользящие средние и канал по ценам закрытия с заданным периодом.

Ренко - специфичное отображение движение цены, при котором на графике выводятся лишь "кирпичи" заданного размера, эквивалентные движению цены, вне зависимости от времени их формирования.

Дополнительной опцией для ренко в данном советнике является отображение времени формирования каждого кирпича.

Торговые сигналы формируются в два этапа:

Формирование опорной точки по сигналам: пересечение скользящих средних, пересечение ренко-барами быстрой МА или откат с косанием; Формирование сигнала на вход, когда увеличивается скорость формирования ренко-баров, или цена откатывается, не достигая опорной точки и продолжает движение в направлении сигнала. Параметры советника Brick Size - размер кирпича

CountBars - количество кирпичей, отображаемых на графике (0-по ширене

Short Brick Color, Long Brick Color, Wick Color - цвет кирпичей и теней

hideBars - скрыть стандартные бары

openTime_factor - отношение времен последней и предыдущей свечей для сигнала

ordersDistance - минимальная дистанция между ордерами (в размерах кирпича)

Signal MAs Cross, Signal Renko & MA Cross, Signal Renko & MA Touch - разрешение условий формирования опрных точек

touch_factor - приближение к быстрой МА для сигнала касания (в размерах кирпича)

lots, risk - фиксированный объем или риск на сделку

takeProfit_factor - уровень TP (от уровня SL)

stopLossMin - минимальный уровень SL (в размерах кирпича)

trailStop_factor - уровень тралла (от уровня TP)

noLoss_factor - уровень перевода в безубыток (от уровня TP)

numOrders - максимальное количество ордеров в одном направлении

averageClose - процент для закрытия по сумме профита однонаправленных ордеров

diffClose - процент для закрытия по сумме профита разнонаправленных ордеров

arbitrageClose - процент для закрытия по сумме профита ордеров по всем символам для заданного магика

dualSide - разрешение оппозитных сигналов

closeOnRevers - признак закрытия оппозитных сигналов

chPeriod, chWidth, chColor - период ширина и цвет канала

maFastPeriod, maFastColor - период и цвет быстрой SMA

maSlowPeriod? maSlowColor - период и цвет медленной SMA

slippage, magic - проскальзывание и магик

isDrawing, drawTime, fontSize - признаки отображения на графике кирпичей, времени и размер символов

drawSignal - разрешение отображения сигналов

useAlert, useMail, useNotification - разрешение отправки сигналов

messagePre, messageCancel, messageOk - разрешение сообщений опорной точки, отмены и сигнала на вход Параметры, заданные в пунктах рассчитаны на 4-значные котировки и автоматически пересчитываются для 3-х и 5-значных котировок. Советник требует оптимизации для использования на требуемых инструментах. Перед покупкой, пожалуйста протестируйте демо-версию или версию, ограниченную по времени (всего за 10$)































































































































































































































































































































































































































































































































































