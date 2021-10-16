Stabilitron XO EU5

Two Kids Natalya Sopina Experts

Two Kids - high frequency EA-scalper. Two Kid s - uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids -universal and simple. Two Kids - trades accurately and swiftly. Two Kids - independent on TF. Two Kids - worsk on all currency pairs. Two Kids - uses no martingale and no grid Two Kids -needs 20 units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA Parameters : Trading hours HH . ММ (server time) : trade time limit on time : tim