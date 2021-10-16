Stabilitron XO EU5

5

This EA uses the author's algorithm in his work and is intended for trading only on EUR/USD M5/Этот EA использует авторский алгоритм в своей работе и предназначен для торговли только на EUR/USD M5


HURRY! The price will rise after each purchase, so as not to allow a large number of traders under this algorithm!

СПЕШИТЕ! Цена будет расти после каждой покупки, что бы не допустить большого количества трейдеров по данному алгоритму!


For the security of your deposit on all other pairs or TF the Expert immediately stops working, which you will be immediately notified about./ Для безопасности вашего депозита на всех других парах или TF эксперт немедленно прекращает работу, о чем вы будете немедленно уведомлены.


Recommended broker -Alpari. /Рекомендуемый брокер - Альпари.

Account type - ECN./ Тип счета - ECN.


Caution! Good results over the past period do not guarantee same results in the future!

Внимание! Хорошие результаты за прошедший период не гарантируют таких же результатов в будущем!


Deposit on 0.01 lot:

  • 300$ - Risk 100%
  • 600$ - Risk 50%
  • 1000$ - Risk 30%

To work 24/7, the EA must work on a VPN/Для работы 24/7 EA должен работать на VPN


EA adjusts earnings every day for SWAP/ EA каждый день корректирует прибыль с учетом СВОПА.


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I WISH EVERYONE GOOD LUCK!

ВСЕМ ЖЕЛАЮ УДАЧИ!


Reviews 1
Anton Ohurtsov
7978
Anton Ohurtsov 2022.01.10 08:11 
 

Замечательный советник, стабильно на нём зарабатываю. Всем рекомендую его приобрести.

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Anton Ohurtsov
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Anton Ohurtsov 2022.01.10 08:11 
 

Замечательный советник, стабильно на нём зарабатываю. Всем рекомендую его приобрести.

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