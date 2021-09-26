Size Bars

Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период.


Отображаемые параметры индикатора Size Bars:

1)      Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара).

2)      Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY.

3)      Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL.

4)      Количество свечей BUY и количество свечей SELL.

5)      Среднее количество свечей подряд BUY и SELL.

6)      Средний размер баров в процентах.

7)      Сколько прошла цена текущего бара от открытия в процентах.

8)      Средний размер бара в процентах BUY.

9)      Средний размер бара в процентах SELL.

10)   Средний размер теней (хвостов) в пипсах.

11)   Средний размер теней вверх.

12)   Средний размер теней вниз.

Каждая настройка может включаться и отключиться.

 

Все данные размеров баров отображаются в виде текста в любом углу (верхний левый, нижний левый, верхний правый, нижний правый) на ваш выбор. Также у индикатора Size Bars есть возможность изменять цвет и размер текста


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