Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период.





Отображаемые параметры индикатора Size Bars:

1) Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара).

2) Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY.

3) Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL.

4) Количество свечей BUY и количество свечей SELL.

5) Среднее количество свечей подряд BUY и SELL.

6) Средний размер баров в процентах.

7) Сколько прошла цена текущего бара от открытия в процентах.

8) Средний размер бара в процентах BUY.

9) Средний размер бара в процентах SELL.

10) Средний размер теней (хвостов) в пипсах.

11) Средний размер теней вверх.

12) Средний размер теней вниз.

Каждая настройка может включаться и отключиться.

Все данные размеров баров отображаются в виде текста в любом углу (верхний левый, нижний левый, верхний правый, нижний правый) на ваш выбор. Также у индикатора Size Bars есть возможность изменять цвет и размер текста



