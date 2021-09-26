Size Bars
- Indicators
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- Version: 2.2
- Updated: 26 September 2021
- Activations: 20
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период.
Отображаемые параметры индикатора Size Bars:
1) Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара).
2) Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY.
3) Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL.
4) Количество свечей BUY и количество свечей SELL.
5) Среднее количество свечей подряд BUY и SELL.
6) Средний размер баров в процентах.
7) Сколько прошла цена текущего бара от открытия в процентах.
8) Средний размер бара в процентах BUY.
9) Средний размер бара в процентах SELL.
10) Средний размер теней (хвостов) в пипсах.
11) Средний размер теней вверх.
12) Средний размер теней вниз.
Каждая настройка может включаться и отключиться.
Все данные размеров баров отображаются в виде текста в любом углу (верхний левый, нижний левый, верхний правый, нижний правый) на ваш выбор. Также у индикатора Size Bars есть возможность изменять цвет и размер текста