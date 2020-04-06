Swing Sentinel EA MT5

Swing Sentinel EA MT5

Description

Swing Sentinel EA is an intelligent Expert Advisor designed to operate in trends with strategic pullbacks. This system uses advanced technical analysis to identify entry opportunities in major trends with professional risk management.

Key Features

Professional Strategy
- Trend following with intelligent pullbacks
- D1 timeframe specific optimization
- Integrated multi-timeframe analysis

Multi-Layer Validation System
- Multiple confirmation filters
- Institutional analysis included
- Layered signal validation

Sentinel Alert System
- Real-time notifications
- Telegram, email and push alerts
- Immediate operation information

Professional Risk Management
- Dynamic ATR for stop-loss
- Automatic position sizing
- Protection against extreme volatility

Recommended Capital
- Appropriately sized accounts for D1
- Risk management per operation
- Money management advice

Recommended Symbols
- Currency pairs with clear trends
- Indices with significant volume
- Commodities with adequate liquidity

Integrated Control Panel
- Complete real-time information
- Active operations status
- Performance metrics

Final Recommendations
- Optimal usage strategies
- Recommended configurations
- Best trading practices


Recommended products
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Experts
This robot is designed for major currency pairs and trades three strategies. 1- swing, 2- gap, 3- support and resistance. It uses the algorithm for analysis of price data and finds the best parameters. Trades are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. The Swing strategy can be used on TF H1 or M30, or also on M15 or M5 (more trades but higher risk) The Gap strategy is recommended on M30 or H1 The Sup./Res. strategy is recommended on M30, H1 or H4 Defa
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
This robot is an automated trading tool that uses these two popular indicators to identify trading opportunities in the forex market. The Relative Strength Index (RSI) is a technical indicator used to measure the relative strength of an asset compared to other assets in the market. Bollinger Bands is an indicator that measures market volatility and helps to determine price limits for a particular asset. The trading robot that uses the RSI and Bollinger Bands indicators combines these two indica
Deflection MT5
Dmitry Homenkov
Experts
Deflection MT5 (MT4 version  https://www.mql5.com/ru/market/product/63276 )   - a trend following expert advisor. It is based on strategy of searching entry points in the beginning of a trend. 2 EMA are used for a signal determination. Deflection has an adaptive system of profit and losses targets calculation which is based on current volatility. The control of risks is managed by TP/SL ratio and via setting risk per trade of a balance amount. Stop Loss and Take Profit targets in points are calc
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experts
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Experts
Your key to multiple funded accounts! Introducing the Prop Firm Pass EA, designed for traders who want to pass and maintain funded accounts across the most popular prop firms. Built for consistency, precision, and low drawdown, this EA is a proven tool for serious traders. The Prop Firm Pass EA combines intelligent market structure recognition with breakout logic designed to identify high-probability pullbacks before continuation. Using this approach, it times breakout entries precisely at the
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Experts
The Dark Mars Expert Advisor is ready for fully automated trading with various symbols. The Dark Mars EA is a scalper that I have tested on the M5, M15, M30, and H1 timeframes. The EA opens trades on breakouts or pullbacks based on the Bollinger Bands indicator. The EA is ready to trade right away with default settings — no optimization needed for GBPUSD and USDCAD A well-known advantage of scalpers is the high number of trades executed daily. The market is in a flat range 80% of the time, and
Prism Simple EA
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Simple EA V6.1 - Professional Multi-Strategy Trading System 19 Powerful Strategies in One Ultimate EA! Transform your trading with the most comprehensive and reliable Expert Advisor on the market. Prism Simple EA combines cutting-edge algorithms with bulletproof risk management to deliver consistent results across all market conditions. Core Features 19 Professional Strategies: A complete arsenal of proven trading algorithms in one EA. (See full list below). 100% Margin Safe: Advanced mar
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: The Evolution of a Proven Strategy The Advanced MT5 Trend Hedge Master EA is a professional-grade grid and hedge system, born from over a decade of trading experience. It features superior trend-identification logic and a robust, adaptive recovery engine that actively manages drawdowns, protects capital, and targets consistent profitability on Forex majors and gold. Why the MT5 Version is superior: Enhanced Trend Logic: A refined algorithm for more accurate trend signal i
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Experts
Chanlun Master: A Fusion of Eastern Market Philosophy and Neural Networks Chanlun Master is a professional trading robot that combines the legendary Chinese theory of price movement with modern Deep Learning technologies. >>>>> ===== <<<<<< 35% Holiday Discount — Grab It Now for $210! >>>>> ===== <<<<<< History: What is Chanlun? In 2006, a mysterious trader appeared in the Chinese segment of the internet under the pseudonym Chan Shi ("Zen Master"). He published a series of articles describi
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experts
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Experts
Hitech! Professional Advisor for Maximum Profit with Minimum Risk!      Signals         myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn                                        Your key to stability in the market: Our trading advisor combines the power of algorithmic trading and deep market analysis. The system works exclusively from global support and resistance levels, which are formed on the basis of long-term data, ensuring the highest accuracy of entries. These are not
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Experts
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Better Age
Andreas Franz Brunner
Experts
Popgun Program – Automated Trading System What is a Popgun in Trading? The term Popgun comes from candlestick analysis and refers to a classic price action pattern consisting of three consecutive candles : Outside Bar (first candle): A dominant candle with a higher high and lower low compared to the next candle. It signals strong market movement and a wide price range. Inside Bar (second candle): This candle is entirely within the high and low range of the Outside Bar, indicating market in
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precision Power, Button-Simple  Description: The Stacking King EA is a powerful trading tool that lets you instantly open multiple trades with a single click or automatically stack trades every minute for a set duration — directly on your active MT5 terminal. Whether you're a scalper, trend rider, or stacking breakouts, this EA gives you full control with minimal effort. Built for real traders, in real markets. Not just a back-test toy — this is live-fire gear. Designed for se
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.8 (35)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (19)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 8 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 5 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. EA will be sold in limited quantities to ensure th
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (86)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Experts
S pecial price of  $109  (regular price: $365) . Setup & Usage Guide :  ABS Channel . Real-Time Monitoring:   ABS Signal .  Setup file from live signal Basic setup file What is ABS EA? ABS EA is a professional trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It is based on a Martingale system with built-in risk controls . Designed for both new and experienced traders, ABS EA is easy to set up, fully automated, and customizable to fit different trading styles. Ke
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
A new step forward | AI-Driven Precision meets Market Logic With Argos Rage , a new level of trading automation is introduced – powered by an embedded DeepSeek AI system that analyzes market behavior in real time. While it builds on the strengths of Argos Fury, this EA follows a different strategic path: more flexibility, broader interpretation and stronger market engagement. Live Signal Timeframe: M30 Leverage:  min 1:20 Deposit:  min $100 Symbol:  XAUUSD, EURUSD Broker:  all After purchasi
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live: Remstone Club   ICMarkets   Darwinex Christmas discount : $1,750 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K.  You can now find Remstone at Darwinex under Darwin VHR ! Master 4 asset classes with a single advisor! No promises
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Experts
Real monitoring. Honest tests. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Before we go into technical details, there are two things you must know: PipsHunter is confirmed by a real-money monitoring signal. The EA has been running live for several months on a real account (Pepperstone), and the monitoring is fully public. No simulations, no hidden accounts, no “perfect backtests only” — real trading results confirm the actual performance. Backtests are 100% honestNo curve-fitting, no history man
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
BLACK FRIDAY 50% OFF - NANO MACHINE GPT Regular price: $997 to Black Friday: $498.50 (Discounted price will be reflected during the promotion.) Sale begins: November 27, 2025 - limited-time Black Friday event. Black Friday Giveaway: All Nano Machine GPT buyers during the Black Friday event can enter a random drawing for: 1 x Syna activation 1 x AiQ activation 1 x Mean Machine GPT activation How to participate: 1) After your purchase, send me a private message to receive the Nano Machine GPT m
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.61 (49)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Experts
The world's first public arbitrage algorithm between Gold and Bitcoin! Deals open every day! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Recommended brokers over time as:   IC Markets Traded pairs:   XAUUSD, BTCUSD Symbol for attachment:   XAUUSD H1 Be sure to check that   the traded currency pairs are added   to the   Market Watch   window! Account Type: ECN/Raw Spread Prefix Settings: If your broker has a currency pair with a symbol prefix, for example - XAUUSD   _i Then ente
More from author
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Experts
GoldMiner EA Pro MT5 - Gold Trading Expert Advisor OVERVIEW GoldMiner EA Pro is an Expert Advisor specifically designed for automated gold trading (XAUUSD) on MetaTrader 5. The EA uses multiple technical analysis methods to identify trading opportunities and manages positions with integrated risk management. TRADING STRATEGY Entry Logic - Multi-indicator confluence analysis - Trend following approach - Momentum confirmation - Volume validation - Support/resistance level awareness Position
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indicators
Gold Master Indicator MT5 - Specialized Gold Trading Indicator OVERVIEW Gold Master Indicator is a specialized technical indicator designed specifically for gold trading (XAUUSD). The indicator combines multiple analysis methods to provide comprehensive signals for gold market movements. ANALYSIS COMPONENTS Trend Analysis - EMA-based trend identification - Multiple timeframe trend confirmation - Trend strength measurement - Trend reversal detection Momentum Analysis - RSI momentum tracking
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indicators
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Professional Trading System Professional Multi-Stochastic Trading System Stoch Quad Rotation Signal is a professional trading indicator based on the renowned strategy developed by Mark Kurisko. This advanced system combines four synchronized stochastic oscillators with exponential moving averages, creating a robust framework for identifying high-probability trading opportunities across all timeframes and markets. Key Principle: The indicator analyzes the alig
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicators
What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels based on lo
FREE
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indicators
Apex Swing VWAP MT5 Description Apex Swing VWAP is an advanced indicator for MetaTrader 5 that combines VWAP (Volume Weighted Average Price) analysis with automatic detection of significant swing points. This combination provides accurate market sentiment insight and potential reversal points. Key Features Integrated Technical Analysis - Dynamic VWAP from relevant swing points - Historical VWAP for long-term trend analysis - Multiple configurable VWAP periods Recommended Trading Types - Swi
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indicators
Scanner Intelligence Hub MT5 **OVERVIEW** Scanner Intelligence Hub is a professional multi-market analysis indicator designed for traders who need a comprehensive scanning and technical analysis tool. It seamlessly integrates multi-symbol, multi-timeframe analysis with advanced Smart Money Concepts (SMC) into an intuitive, professional interface. **KEY FEATURES** **ADVANCED MULTI-MARKET ANALYSIS**   - Simultaneous scanning of multiple currency pairs and timeframes   - Intelligent 0–10 scori
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indicators
RSI Divergence Suite Pro - Advanced Divergence Detection Indicator RSI Divergence Suite Pro is an advanced technical indicator for MetaTrader 5 designed to detect and analyze divergences between price action and RSI momentum. The indicator provides comprehensive divergence analysis with multi-timeframe integration and customizable alert system. DIVERGENCE DETECTION Types of Divergences Detected - Regular Bullish Divergence: Price makes lower low, RSI makes higher low - Regular Bearish Diver
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indicators
RSI Momentum Shift Detector - Momentum Change Indicator OVERVIEW RSI Momentum Shift Detector is a technical indicator designed to detect significant changes in price momentum using RSI analysis. The indicator identifies momentum shifts that may indicate potential trend changes or continuation patterns. MOMENTUM ANALYSIS Detection Methods - RSI level changes - RSI slope analysis - Momentum acceleration/deceleration - Divergence detection - Overbought/oversold transitions Shift Types Detecte
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indicators
PEX ARROWS - PROFESSIONAL TRADING SIGNALS INDICATOR GENERAL DESCRIPTION Apex Arrows is a powerful technical indicator specifically designed for MetaTrader 5 that provides clear and reliable trading signals through visual arrow markers on your chart. The indicator combines multiple technical analysis components including trend analysis, momentum assessment, and volatility measurement to generate high-probability trading opportunities. CORE FEATURES Signal Generation - Buy signals displayed w
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicators
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indicators
Expert Trend Analyzer MT5 General Description The Expert Trend Analyzer MT5 is a comprehensive technical indicator designed to identify and analyze market trends. This indicator combines multiple technical tools to provide reliable and accurate trading signals. Main Features Technical Components Adaptive SuperTrend Adaptive algorithm that adjusts to different market conditions Multiple calculation periods for greater accuracy Clear trend change signals Integrated Bollinger Bands Three bands wit
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indicators
Volume Structure Nexus MT5 Volume Structure Nexus is an advanced indicator that combines institutional volume analysis with market structure analysis for MetaTrader 5. This tool provides a complete view of volume behavior and price structure. Key Features Advanced Volume Analysis - Detection of significant accumulations and distributions - Real-time volume flow analysis - Institutional volume indicators Market Structure Analysis - Identification of important structural patterns - Volume-base
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indicators
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum and Volatility Squeeze Indicator OVERVIEW Squeeze Momentum Force is a technical indicator for MetaTrader 5 that combines volatility squeeze detection with momentum analysis. Based on concepts from John Carter's TTM Squeeze indicator, this tool identifies periods of low volatility (squeeze) that often precede significant price movements. CORE CONCEPTS Volatility Squeeze Detection The indicator detects squeeze conditions by comparing Bollinger Bands with
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicators
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters. Key Features Intelligent Signal System - Automatic buy/sell signal generation - Quality filters to reduce false signals - Clear visual indicators on chart Advanced Divergence Analysis - Automatic divergence detection - Integrated price-oscillator analysis - Technical signal confirmation Multiple Filt
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indicators
EUR/USD PRO — Institutional Composite Indicator A professional-grade indicator optimized specifically for EUR/USD, integrating institutional analysis concepts into a single tool. This system combines DXY MTF analysis, session-based VWAP, ADR/ATR metrics, market structure (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), cross-asset correlations, and a confluence panel with a floating signal. It features a Neumorphic UI with movable panels, pip-calculated spread display, and structured logging. Designed for universal
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indicators
QUANTFUSION BTC — PROFESSIONAL SMART MONEY INDICATOR      PREMIUM BITCOIN TRADING SYSTEM — SMART MONEY DETECTION   QuantFusion BTC is an advanced technical indicator, specifically designed and  o ptimized for Bitcoin/USD trading. It integrates institutional Smart Money   Concepts with sophisticated multi‑timeframe analysis to identify high‑probability  trading op
Filter:
No reviews
Reply to review