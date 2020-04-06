Swing Sentinel EA MT5

Swing Sentinel EA MT5

Description

Swing Sentinel EA is an intelligent Expert Advisor designed to operate in trends with strategic pullbacks. This system uses advanced technical analysis to identify entry opportunities in major trends with professional risk management.

Key Features

Professional Strategy
- Trend following with intelligent pullbacks
- D1 timeframe specific optimization
- Integrated multi-timeframe analysis

Multi-Layer Validation System
- Multiple confirmation filters
- Institutional analysis included
- Layered signal validation

Sentinel Alert System
- Real-time notifications
- Telegram, email and push alerts
- Immediate operation information

Professional Risk Management
- Dynamic ATR for stop-loss
- Automatic position sizing
- Protection against extreme volatility

Recommended Capital
- Appropriately sized accounts for D1
- Risk management per operation
- Money management advice

Recommended Symbols
- Currency pairs with clear trends
- Indices with significant volume
- Commodities with adequate liquidity

Integrated Control Panel
- Complete real-time information
- Active operations status
- Performance metrics

Final Recommendations
- Optimal usage strategies
- Recommended configurations
- Best trading practices


