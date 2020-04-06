Swing Sentinel EA MT5

Swing Sentinel EA MT5

Description

Swing Sentinel EA is an intelligent Expert Advisor designed to operate in trends with strategic pullbacks. This system uses advanced technical analysis to identify entry opportunities in major trends with professional risk management.

Key Features

Professional Strategy
- Trend following with intelligent pullbacks
- D1 timeframe specific optimization
- Integrated multi-timeframe analysis

Multi-Layer Validation System
- Multiple confirmation filters
- Institutional analysis included
- Layered signal validation

Sentinel Alert System
- Real-time notifications
- Telegram, email and push alerts
- Immediate operation information

Professional Risk Management
- Dynamic ATR for stop-loss
- Automatic position sizing
- Protection against extreme volatility

Recommended Capital
- Appropriately sized accounts for D1
- Risk management per operation
- Money management advice

Recommended Symbols
- Currency pairs with clear trends
- Indices with significant volume
- Commodities with adequate liquidity

Integrated Control Panel
- Complete real-time information
- Active operations status
- Performance metrics

Final Recommendations
- Optimal usage strategies
- Recommended configurations
- Best trading practices


Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Gold Master Indicator MT5 - Specialized Gold Trading Indicator OVERVIEW Gold Master Indicator is a specialized technical indicator designed specifically for gold trading (XAUUSD). The indicator combines multiple analysis methods to provide comprehensive signals for gold market movements. ANALYSIS COMPONENTS Trend Analysis - EMA-based trend identification - Multiple timeframe trend confirmation - Trend strength measurement - Trend reversal detection Momentum Analysis - RSI momentum tracking
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Experts
GoldMiner EA Pro MT5 - Gold Trading Expert Advisor OVERVIEW GoldMiner EA Pro is an Expert Advisor specifically designed for automated gold trading (XAUUSD) on MetaTrader 5. The EA uses multiple technical analysis methods to identify trading opportunities and manages positions with integrated risk management. TRADING STRATEGY Entry Logic - Multi-indicator confluence analysis - Trend following approach - Momentum confirmation - Volume validation - Support/resistance level awareness Position
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indicadores
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Professional Trading System Professional Multi-Stochastic Trading System Stoch Quad Rotation Signal is a professional trading indicator based on the renowned strategy developed by Mark Kurisko. This advanced system combines four synchronized stochastic oscillators with exponential moving averages, creating a robust framework for identifying high-probability trading opportunities across all timeframes and markets. Key Principle: The indicator analyzes the alig
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex Swing VWAP MT5 Description Apex Swing VWAP is an advanced indicator for MetaTrader 5 that combines VWAP (Volume Weighted Average Price) analysis with automatic detection of significant swing points. This combination provides accurate market sentiment insight and potential reversal points. Key Features Integrated Technical Analysis - Dynamic VWAP from relevant swing points - Historical VWAP for long-term trend analysis - Multiple configurable VWAP periods Recommended Trading Types - Swi
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indicadores
Scanner Intelligence Hub MT5 **OVERVIEW** Scanner Intelligence Hub is a professional multi-market analysis indicator designed for traders who need a comprehensive scanning and technical analysis tool. It seamlessly integrates multi-symbol, multi-timeframe analysis with advanced Smart Money Concepts (SMC) into an intuitive, professional interface. **KEY FEATURES** **ADVANCED MULTI-MARKET ANALYSIS**   - Simultaneous scanning of multiple currency pairs and timeframes   - Intelligent 0–10 scori
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels based on lo
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Divergence Suite Pro - Indicador Avançado para MetaTrader 5 Visão Geral O RSI Divergence Suite Pro é um indicador técnico avançado para MetaTrader 5 que detecta automaticamente divergências entre o preço e o RSI, fornecendo sinais de negociação de alta precisão. Este indicador profissional combina o poder do RSI com análise de divergências, suporte/resistência multi-timeframe e um sistema completo de alertas. Principais Características Detecção Avançada de Divergências Quatro tipos de diverg
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Momentum Shift Detector - Momentum Change Indicator OVERVIEW RSI Momentum Shift Detector is a technical indicator designed to detect significant changes in price momentum using RSI analysis. The indicator identifies momentum shifts that may indicate potential trend changes or continuation patterns. MOMENTUM ANALYSIS Detection Methods - RSI level changes - RSI slope analysis - Momentum acceleration/deceleration - Divergence detection - Overbought/oversold transitions Shift Types Detecte
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indicadores
PEX ARROWS - PROFESSIONAL TRADING SIGNALS INDICATOR GENERAL DESCRIPTION Apex Arrows is a powerful technical indicator specifically designed for MetaTrader 5 that provides clear and reliable trading signals through visual arrow markers on your chart. The indicator combines multiple technical analysis components including trend analysis, momentum assessment, and volatility measurement to generate high-probability trading opportunities. CORE FEATURES Signal Generation - Buy signals displayed w
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Expert Trend Analyzer MT5 General Description The Expert Trend Analyzer MT5 is a comprehensive technical indicator designed to identify and analyze market trends. This indicator combines multiple technical tools to provide reliable and accurate trading signals. Main Features Technical Components Adaptive SuperTrend Adaptive algorithm that adjusts to different market conditions Multiple calculation periods for greater accuracy Clear trend change signals Integrated Bollinger Bands Three bands wit
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Volume Structure Nexus MT5 Volume Structure Nexus is an advanced indicator that combines institutional volume analysis with market structure analysis for MetaTrader 5. This tool provides a complete view of volume behavior and price structure. Key Features Advanced Volume Analysis - Detection of significant accumulations and distributions - Real-time volume flow analysis - Institutional volume indicators Market Structure Analysis - Identification of important structural patterns - Volume-base
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum and Volatility Squeeze Indicator OVERVIEW Squeeze Momentum Force is a technical indicator for MetaTrader 5 that combines volatility squeeze detection with momentum analysis. Based on concepts from John Carter's TTM Squeeze indicator, this tool identifies periods of low volatility (squeeze) that often precede significant price movements. CORE CONCEPTS Volatility Squeeze Detection The indicator detects squeeze conditions by comparing Bollinger Bands with
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters. Key Features Intelligent Signal System - Automatic buy/sell signal generation - Quality filters to reduce false signals - Clear visual indicators on chart Advanced Divergence Analysis - Automatic divergence detection - Integrated price-oscillator analysis - Technical signal confirmation Multiple Filt
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indicadores
EUR/USD PRO — Institutional Composite Indicator A professional-grade indicator optimized specifically for EUR/USD, integrating institutional analysis concepts into a single tool. This system combines DXY MTF analysis, session-based VWAP, ADR/ATR metrics, market structure (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), cross-asset correlations, and a confluence panel with a floating signal. It features a Neumorphic UI with movable panels, pip-calculated spread display, and structured logging. Designed for universal
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indicadores
QUANTFUSION BTC — PROFESSIONAL SMART MONEY INDICATOR      PREMIUM BITCOIN TRADING SYSTEM — SMART MONEY DETECTION   QuantFusion BTC is an advanced technical indicator, specifically designed and  o ptimized for Bitcoin/USD trading. It integrates institutional Smart Money   Concepts with sophisticated multi‑timeframe analysis to identify high‑probability  trading op
