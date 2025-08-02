Swing Sentinel EA MT5
Swing Sentinel EA MT5
Description
Swing Sentinel EA is an intelligent Expert Advisor designed to operate in trends with strategic pullbacks. This system uses advanced technical analysis to identify entry opportunities in major trends with professional risk management.
Key Features
Professional Strategy
- Trend following with intelligent pullbacks
- D1 timeframe specific optimization
- Integrated multi-timeframe analysis
Multi-Layer Validation System
- Multiple confirmation filters
- Institutional analysis included
- Layered signal validation
Sentinel Alert System
- Real-time notifications
- Telegram, email and push alerts
- Immediate operation information
Professional Risk Management
- Dynamic ATR for stop-loss
- Automatic position sizing
- Protection against extreme volatility
Recommended Capital
- Appropriately sized accounts for D1
- Risk management per operation
- Money management advice
Recommended Symbols
- Currency pairs with clear trends
- Indices with significant volume
- Commodities with adequate liquidity
Integrated Control Panel
- Complete real-time information
- Active operations status
- Performance metrics
Final Recommendations
- Optimal usage strategies
- Recommended configurations
- Best trading practices
