Swing Sentinel EA MT5
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
Beschreibung
Swing Sentinel EA ist ein intelligenter Expert Advisor, der für den Einsatz in Trends mit strategischen Pullbacks entwickelt wurde. Dieses System nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegsmöglichkeiten in große Trends mit professionellem Risikomanagement zu identifizieren.
Hauptmerkmale
Professionelle Strategie
- Trendfolge mit intelligenten Pullbacks
- D1-Zeitrahmen-spezifische Optimierung
- Integrierte Multi-Timeframe-Analyse
Mehrschichtiges Validierungssystem
- Mehrere Bestätigungsfilter
- Institutionelle Analyse inklusive
- Mehrschichtige Signalvalidierung
Sentinel-Warnsystem
- Echtzeit-Benachrichtigungen
- Telegramm, E-Mail und Push-Benachrichtigungen
- Unmittelbare Informationen über den Betrieb
Professionelles Risikomanagement
- Dynamische ATR für Stop-Loss
- Automatische Positionsgrößenanpassung
- Schutz vor extremer Volatilität
Empfohlenes Kapital
- Angemessen dimensionierte Konten für D1
- Risikomanagement pro Operation
- Beratung zum Geldmanagement
Empfohlene Symbole
- Währungspaare mit klaren Trends
- Indizes mit hohem Volumen
- Rohstoffe mit ausreichender Liquidität
Integriertes Kontrollzentrum
- Vollständige Echtzeit-Informationen
- Status aktiver Operationen
- Leistungsmetriken
Abschließende Empfehlungen
- Optimale Nutzungsstrategien
- Empfohlene Konfigurationen
- Beste Handelspraktiken