Swing Sentinel EA MT5

Swing Sentinel EA MT5

Beschreibung

Swing Sentinel EA ist ein intelligenter Expert Advisor, der für den Einsatz in Trends mit strategischen Pullbacks entwickelt wurde. Dieses System nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegsmöglichkeiten in große Trends mit professionellem Risikomanagement zu identifizieren.

Hauptmerkmale

Professionelle Strategie
- Trendfolge mit intelligenten Pullbacks
- D1-Zeitrahmen-spezifische Optimierung
- Integrierte Multi-Timeframe-Analyse

Mehrschichtiges Validierungssystem
- Mehrere Bestätigungsfilter
- Institutionelle Analyse inklusive
- Mehrschichtige Signalvalidierung

Sentinel-Warnsystem
- Echtzeit-Benachrichtigungen
- Telegramm, E-Mail und Push-Benachrichtigungen
- Unmittelbare Informationen über den Betrieb

Professionelles Risikomanagement
- Dynamische ATR für Stop-Loss
- Automatische Positionsgrößenanpassung
- Schutz vor extremer Volatilität

Empfohlenes Kapital
- Angemessen dimensionierte Konten für D1
- Risikomanagement pro Operation
- Beratung zum Geldmanagement

Empfohlene Symbole
- Währungspaare mit klaren Trends
- Indizes mit hohem Volumen
- Rohstoffe mit ausreichender Liquidität

Integriertes Kontrollzentrum
- Vollständige Echtzeit-Informationen
- Status aktiver Operationen
- Leistungsmetriken

Abschließende Empfehlungen
- Optimale Nutzungsstrategien
- Empfohlene Konfigurationen
- Beste Handelspraktiken


