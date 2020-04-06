Swing Sentinel EA MT5

Descripción





Swing Sentinel EA es un Asesor Experto inteligente diseñado para operar en tendencias con pullbacks estratégicos. Este sistema utiliza un análisis técnico avanzado para identificar oportunidades de entrada en las principales tendencias con una gestión profesional del riesgo.





Características principales





Estrategia profesional

- Seguimiento de tendencias con pullbacks inteligentes

- Optimización específica del marco temporal D1

- Análisis multitrama integrado





Sistema de validación multicapa

- Múltiples filtros de confirmación

- Análisis institucional incluido

- Validación de señales por capas





Sistema de alerta centinela

- Notificaciones en tiempo real

- Telegram, correo electrónico y alertas push

- Información inmediata de la operación





Gestión profesional del riesgo

- ATR dinámico para stop-loss

- Dimensionamiento automático de posiciones

- Protección contra volatilidad extrema





Capital recomendado

- Cuentas de tamaño adecuado para D1

- Gestión del riesgo por operación

- Asesoramiento en gestión monetaria





Símbolos recomendados

- Pares de divisas con tendencias claras

- Índices con volumen significativo

- Materias primas con liquidez adecuada





Panel de control integrado

- Información completa en tiempo real

- Estado de las operaciones activas

- Métricas de rendimiento





Recomendaciones finales

- Estrategias de uso óptimas

- Configuraciones recomendadas

- Mejores prácticas comerciales



