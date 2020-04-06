Swing Sentinel EA MT5

Swing Sentinel EA MT5

Descripción

Swing Sentinel EA es un Asesor Experto inteligente diseñado para operar en tendencias con pullbacks estratégicos. Este sistema utiliza un análisis técnico avanzado para identificar oportunidades de entrada en las principales tendencias con una gestión profesional del riesgo.

Características principales

Estrategia profesional
- Seguimiento de tendencias con pullbacks inteligentes
- Optimización específica del marco temporal D1
- Análisis multitrama integrado

Sistema de validación multicapa
- Múltiples filtros de confirmación
- Análisis institucional incluido
- Validación de señales por capas

Sistema de alerta centinela
- Notificaciones en tiempo real
- Telegram, correo electrónico y alertas push
- Información inmediata de la operación

Gestión profesional del riesgo
- ATR dinámico para stop-loss
- Dimensionamiento automático de posiciones
- Protección contra volatilidad extrema

Capital recomendado
- Cuentas de tamaño adecuado para D1
- Gestión del riesgo por operación
- Asesoramiento en gestión monetaria

Símbolos recomendados
- Pares de divisas con tendencias claras
- Índices con volumen significativo
- Materias primas con liquidez adecuada

Panel de control integrado
- Información completa en tiempo real
- Estado de las operaciones activas
- Métricas de rendimiento

Recomendaciones finales
- Estrategias de uso óptimas
- Configuraciones recomendadas
- Mejores prácticas comerciales


Productos recomendados
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Asesores Expertos
Este robot está diseñado para los principales pares de divisas y opera con tres estrategias. 1- swing, 2- gap, 3- soporte y resistencia. Utiliza el algoritmo para el análisis de los datos de precios y encuentra los mejores parámetros. Las operaciones se filtran por los resultados del análisis de los gráficos diarios y mensuales de los últimos 12 períodos. La estrategia Swing se puede utilizar en TF H1 o M30, o también en M15 o M5 (más operaciones pero mayor riesgo). La estrategia Gap se recomien
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Deflection MT5
Dmitry Homenkov
Asesores Expertos
Deflection MT5 (MT4 versión https://www.mql5.com/ru/market/product/63276) - un asesor experto en seguimiento de tendencias. Se basa en la estrategia de búsqueda de puntos de entrada en el inicio de una tendencia. Para determinar la señal se utilizan 2 EMA. Deflection tiene un sistema adaptativo de cálculo de objetivos de ganancias y pérdidas que se basa en la volatilidad actual. El control de los riesgos se gestiona mediante la relación TP/SL y a través de la fijación del riesgo por operación de
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
FREE
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Asesores Expertos
El Dark Mars Expert Advisor está listo para el comercio totalmente automatizado con varios símbolos. El Dark Mars EA es un scalper que he probado en el M5, M15, M30, y H1 marcos de tiempo. El EA abre operaciones en rupturas o retrocesos basados en el indicador de Bandas de Bollinger. El EA está listo para operar de inmediato con la configuración por defecto - no se necesita optimización para GBPUSD y USDCAD. Una ventaja bien conocida de los scalpers es el alto número de operaciones ejecutadas d
Prism Simple EA
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Simple EA V6.1 - Professional Multi-Strategy Trading System 19 Powerful Strategies in One Ultimate EA! Transform your trading with the most comprehensive and reliable Expert Advisor on the market. Prism Simple EA combines cutting-edge algorithms with bulletproof risk management to deliver consistent results across all market conditions. Core Features 19 Professional Strategies: A complete arsenal of proven trading algorithms in one EA. (See full list below). 100% Margin Safe: Advanced mar
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Asesores Expertos
Trend Hedge Master MT5: La evolución de una estrategia comprobada El EA Trend Hedge Master MT5 es un sistema profesional de grid y hedging, creado con más de una década de experiencia en trading. Detecta tendencias con precisión y gestiona drawdowns para proteger tu capital y buscar ganancias consistentes en Forex y oro. Por qué la versión MT5 es superior: Lógica de tendencia mejorada : Señales más precisas. Recuperación inteligente : No añade operaciones al azar, se adapta al mercado. Gestión a
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
Chanlun Master: Fusión de Filosofía Oriental del Mercado y Redes Neuronales Chanlun Master es un robot de trading profesional que combina la legendaria teoría china del movimiento de precios con modernas tecnologías de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) . Historia: ¿Qué es Chanlun? En 2006, apareció un misterioso trader en el segmento chino de Internet bajo el seudónimo Chan Shi ("Maestro Zen"). Publicó una serie de artículos describiendo una estructura matemática única del mercado, que de
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Asesores Expertos
¡De alta tecnología! Asesor Profesional para Máxima Ganancia con Mínimo Riesgo! Su clave para la estabilidad en el mercado: Nuestro asesor comercial combina el poder del comercio algorítmico y el análisis profundo del mercado. El sistema funciona exclusivamente a partir de niveles de soporte y resistencia globales, que se forman sobre la base de datos a largo plazo, lo que garantiza la máxima precisión de las entradas. Estos no son solo niveles: son “zonas de potencia” donde la probabilidad de
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Asesores Expertos
# RoboInvest RoboInvest es un Asesor Experto profesional basado en cuadrícula construido para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Combina cruces de medias móviles, filtro de volatilidad ATR y confirmación RSI opcional para ofrecer entradas altamente adaptables durante condiciones de tendencia. --- ## Visión general de la estrategia - Señales de entrada basadas en MA rápida vs MA lenta (3 / 20 por defecto) - Filtro RSI opcional (entrada cuando el RSI confirma el sesgo de la tendenci
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Asesores Expertos
La estrategia comercial se basa en más de 10 años de experiencia exitosa en el comercio basado en la fuerza de una vela y el porcentaje del cuerpo en relación con toda la Vela (Strong Candle) y/o (dependiendo de los parámetros configurados) en un promedio móvil. triple tendencia de largo período (JMA) combinada con el promedio móvil de tiempo del gráfico actual con bandas constantes y un oscilador AWE o incluso Bandas de Bollinger, todo lo cual se puede combinar como se desee para permitir una
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El XAUUSD es un activo especial con características especiales que necesita una optimización especial de los productos, hemos creado un sistema que se adapta a este valor e intenta aprovechar sus ventajas y eliminar las diferencias. Aunque este sistema está diseñado y optimizado para su uso en el XAUUSD, puede ser utilizado en otros pares y valores, incluyendo índices bursátiles y materias primas. Es un sistema que mediante un algoritmo de múltiples operaciones y múltiples lotes trata de real
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Better Age
Andreas Franz Brunner
Asesores Expertos
Programa Popgun - Sistema de Trading Automatizado ¿Qué es un Popgun en Trading? El término Popgun proviene del análisis de velas y se refiere a un patrón clásico de acción del precio que consta de tres velas consecutivas : Outside Bar (primera vela): Una vela dominante con un máximo más alto y un mínimo más bajo en comparación con la vela siguiente. Señala un fuerte movimiento del mercado y un amplio rango de precios. Barra interior (segunda vela): Esta vela está completamente dentro del r
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Asesores Expertos
Stacking King EA – Precisión, Fácil de usar Descripción: Stacking King EA es una potente herramienta de trading que te permite abrir múltiples operaciones al instante con un solo clic o apilar operaciones automáticamente cada minuto durante un tiempo determinado, directamente en tu terminal MT5. Tanto si eres scalper, seguidor de tendencias o apilador de rupturas, este EA te ofrece control total con el mínimo esfuerzo. Diseñado para traders reales, en mercados reales. No es solo un juguete par
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Gold Master Indicator MT5 - Indicador Especializado en Oro VISIÓN GENERAL Gold Master Indicator es un indicador técnico especializado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). El indicador combina múltiples métodos de análisis para proporcionar señales completas de los movimientos del mercado del oro. COMPONENTES DE ANÁLISIS Análisis de Tendencia - Identificación de tendencia basada en EMA - Confirmación de la tendencia en múltiples marcos temporales - Medición de la fuerza de
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Asesores Expertos
GoldMiner EA Pro MT5 - Asesor Experto en Operaciones con Oro VISIÓN GENERAL GoldMiner EA Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. El EA utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestiona las posiciones con una gestión de riesgos integrada. ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN Lógica de entrada - Análisis de confluencia de múltiples indicadores - Enfoque de seguimiento de tendencias
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indicadores
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Sistema Profesional de Trading Sistema Profesional de Trading Multi-Stochastic Stoch Quad Rotation Signal es un indicador de trading profesional basado en la reconocida estrategia desarrollada por Mark Kurisko. Este avanzado sistema combina cuatro osciladores estocásticos sincronizados con medias móviles exponenciales, creando un marco robusto para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en todos los plazos y mercados. Principio clave: El in
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex Swing VWAP MT5 Descripción Apex Swing VWAP es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que combina el análisis VWAP (Volume Weighted Average Price) con la detección automática de puntos de giro significativos. Esta combinación proporciona una visión precisa del sentimiento del mercado y los posibles puntos de reversión. Características principales Análisis técnico integrado - VWAP dinámico a partir de puntos de oscilación relevantes - VWAP histórico para análisis de tendencias a largo pl
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indicadores
Escáner Intelligence Hub MT5 ** DESCRIPCIÓN GENERAL Scanner Intelligence Hub es un indicador profesional de análisis multimercado diseñado para operadores que necesitan una herramienta completa de escaneo y análisis técnico. Integra a la perfección el análisis multisímbolo y multiplataforma con avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en una interfaz intuitiva y profesional. ** CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ** ANÁLISIS MULTIMERCADO AVANZADO - Análisis simultáneo de múltiples pares de d
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
¿Qué es este indicador? Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar automáticamente los niveles clave del mercado, como soportes y resistencias, a través de múltiples símbolos y marcos temporales dentro de la plataforma MetaTrader 5 (MT5) . Es una herramienta esencial para operar en diferentes mercados financieros, como divisas, índices, materias primas y criptodivisas. Características principales Detección automática de nive
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Divergence Suite Pro - Indicador avanzado de detección de divergencias RSI Divergence Suite Pro es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 diseñado para detectar y analizar divergencias entre la acción del precio y el impulso RSI. El indicador proporciona un análisis exhaustivo de las divergencias con integración en múltiples marcos temporales y un sistema de alertas personalizable. DETECCIÓN DE DIVERGENCIAS Tipos de divergencias detectadas - Divergencia alcista regular: El prec
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Momentum Shift Detector - Indicador de Cambio de Momento VISIÓN GENERAL RSI Momentum Shift Detector es un indicador técnico diseñado para detectar cambios significativos en el impulso del precio utilizando el análisis RSI. El indicador identifica cambios de impulso que pueden indicar posibles cambios de tendencia o patrones de continuación. ANÁLISIS DEL IMPULSO Métodos de detección - Cambios de nivel del RSI - Análisis de la pendiente del RSI - Aceleración/desaceleración del impulso - D
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indicadores
FLECHAS PEX - INDICADOR PROFESIONAL DE SEÑALES DE TRADING DESCRIPCIÓN GENERAL Apex Arrows es un potente indicador técnico diseñado específicamente para MetaTrader 5 que proporciona señales de negociación claras y fiables a través de marcadores visuales de flecha en su gráfico. El indicador combina múltiples componentes de análisis técnico, como el análisis de tendencias, la evaluación del impulso y la medición de la volatilidad, para generar oportunidades de negociación de alta probabilidad.
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping VISIÓN GENERAL Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida. METODOLOGÍA SCALPING Generación de señales - Cálculos rápidos del indicador - Sistema de confirmación múltiple - Entrega de señales de baja latencia - Análisis de la acción del preci
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Expert Trend Analizer MT5 Descripción General El Expert Trend Analyzer MT5 es un indicador técnico completo diseñado para identificar y analizar tendencias en el mercado. Este indicador combina múltiples herramientas técnicas para proporcionar señales de trading confiables y precisas. Características Principales Componentes Técnicos SuperTrend Adaptativo - Algoritmo adaptativo que se ajusta a diferentes condiciones de mercado - Múltiples períodos de cálculo para mayor precisión - Señales cl
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Volumen Estructura Nexus MT5 Volume Structure Nexus es un indicador avanzado que combina el análisis del volumen institucional con el análisis de la estructura del mercado para MetaTrader 5. Esta herramienta proporciona una visión completa del comportamiento del volumen y la estructura de precios. Características principales Análisis avanzado de volumen - Detección de acumulaciones y distribuciones significativas - Análisis del flujo de volumen en tiempo real - Indicadores de volumen instituc
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Squeeze Momentum Force MT5 - Indicador de Momento y Volatilidad Squeeze VISIÓN GENERAL Squeeze Momentum Force es un indicador técnico para MetaTrader 5 que combina la detección de squeeze de volatilidad con el análisis de momentum. Basado en conceptos del indicador TTM Squeeze de John Carter, esta herramienta identifica periodos de baja volatilidad (squeeze) que a menudo preceden a movimientos significativos del precio. CONCEPTOS BÁSICOS Detección de squeeze de volatilidad El indicador dete
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 es un indicador técnico profesional que mejora el tradicional oscilador Williams %R con un análisis avanzado del momento y múltiples filtros de calidad. Características principales Sistema inteligente de señales - Generación automática de señales de compra/venta - Filtros de calidad para reducir las señales falsas - Indicadores visuales claros en el gráfico Análisis avanzado de divergencias - Detección automática de divergencias - Análisis integrado d
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indicadores
EUR/USD PRO - Indicador compuesto institucional Un indicador de nivel profesional optimizado específicamente para el EUR/USD, que integra conceptos de análisis institucional en una única herramienta. Este sistema combina análisis DXY MTF, VWAP basado en sesión, métricas ADR/ATR, estructura de mercado (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), correlaciones entre activos y un panel de confluencia con señal flotante. Presenta una interfaz de usuario neumórfica con paneles móviles, visualización del diferencial
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indicadores
QUANTFUSION BTC - INDICADOR PROFESIONAL DE DINERO INTELIGENTE SISTEMA DE TRADING BITCOIN PREMIUM - DETECCIÓN DE DINERO INTELIGENTE QuantFusion BTC es un indicador técnico avanzado, específicamente diseñado y optimizado para operar con Bitcoin/USD. Integra conceptos institucionales de Smart Money con un sofisticado análisis multi-marco temporal para identificar opor
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario