Pin Bar mt5

PINBAR DESCRIPTION:
The Pin Bar EA employs a multi-strategy approach that combines pin bar trading with trend-following and mean-reversion techniques.   A pin bar is a type of candlestick that signals a sharp reversal and rejection of price.  It is defined by a long tail which is called the “shadow” or “wick”.  The tail of the pin bar shows the area of price that was rejected and the implication Is that the price will continue to move opposite to the direction the tail points.  A bearish pin bar signal as a long upper tail showing rejection of higher prices and the implication that price will fall in the near term, and a bullish pin bar signal as a long lower tail, showing rejection of lower prices with the implication that price will rise in the near term.  
The EA utilizes technical analysis to identify pin bar candlestick patterns on various time frames.  It has configurable parameters to adjust sensitivity, allowing traders to fine-tune the detection process based on market conditions.  The Pin Bar EA can help you achieve your trading goals with efficiency and precision.
Recommended pairs:  All major pairs like eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd and also minor pairs like audcad; nzdcad; eurnzd and eurcad including xauusd on m15 time frame.

Real-time results can be viewed here.

Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me!

Settings  and manual here 

Please note that I do not sell my EA's or special sets on telegram, it is only available on Mql5 and my set files are only available on my blog here.  Be careful of scammers and do not buy any sets from anyone else!

 SETTINGS

  • Open new series - on / off beginning of a new series of orders.
  • Start lots - start lot.
  • Trade Buy - allow the adviser to buy.
  • Trade Sell - allow the adviser to sell.
  • Use hedge - allow the adviser to trade both direction buy and sell. If off only one trade direction.
  • Use Money Management - on / off use of automatic lot calculation.
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - the amount of free margin for opening every 0.01 lots.
  • Lot miltiplier - lot multiplier for the following orders.
  • TP - take profit, in pips.
  • SL - stop loss, in pips from the first order.
  • Trail Start - activation of a trailing stop.
  • Trail Step - distance from the price when activating a trailing stop.
  • DD Reduction Algoritm - drawdown reduction algorithm it when last order with profit will be close with first order series with loss.
  • Number order for DD Reduction Algoritm -  from which order the drawdown reduction algorithm is activated.
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentage of profit when closing orders in the drawdown reduction mode.
  • Magic - is a special number that the EA assigns to its orders.
  • Fix distance - fixed distance between orders
  • Order dinamic distance - from which order will the dynamic distance be applied in order.
  • Dinamic distance start - the starting value for the dynamic distance.
  • Distance multiplier - the dynamic distance multiplier.
  • Start, End hour - time for opening the first order.
  • Maximum Lot - maximum lot.
  • Maximum spread - the maximum spread for the adviser.


bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Marco Engstermann
10785
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Experts
EA Gold Stuff mt5 is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the  Gold Stuff mt5  indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. For Expert Advisor need hedge type account  Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experts
EA Aurum Trader mt5 combines a breakout and a trend-following strategy with a maximum of two trades per day. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my EA's or special sets on telegram, it is only available on Mql5 and my set files are only available on my   blog here .  Be careful
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader  combines a breakout and a trend-following strategy with a maximum of two trades per day. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my EA's or special sets on telegram, it is only available on Mql5 and my set files are only available on my   blog here .  Be careful of
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
BB Scalping expert is my latest powerful breakout/scalping and non-martingale masterpiece trading gold with precision!  This system trades breakouts using the bollinger band and zig-zag indicator in combination.  Multiple pending orders are placed at the high and low of the bollinger bands, when it triggers there is a trailing stop following the breakout price until the orders get stopped out.  The EA uses the zigzag indicator for dynamic stop loss to protect your account and manage the risk pr
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Experts
PINBAR DESCRIPTION: The Pin Bar EA employs a multi-strategy approach that combines pin bar trading with trend-following and mean-reversion techniques.   A pin bar is a type of candlestick that signals a sharp reversal and rejection of price.  It is defined by a long tail which is called the “shadow” or “wick”.  The tail of the pin bar shows the area of price that was rejected and the implication Is that the price will continue to move opposite to the direction the tail points.  A bearish pin ba
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.2 (5)
Experts
BB Scalping expert is my latest powerful breakout/scalping and non-martingale masterpiece trading gold with precision!  This system trades breakouts using the bollinger band and zig-zag indicator in combination.  Multiple pending orders are placed at the high and low of the bollinger bands, when it triggers there is a trailing stop following the breakout price until the orders get stopped out.  The EA uses the zigzag indicator for dynamic stop loss to protect your account and manage the risk pr
Reply to review