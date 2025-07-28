Pin Bar mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- Version: 1.2
- Updated: 15 August 2025
- Activations: 5
Real-time results can be viewed here.
Settings and manual here
SETTINGS
- Open new series - on / off beginning of a new series of orders.
- Start lots - start lot.
- Trade Buy - allow the adviser to buy.
- Trade Sell - allow the adviser to sell.
- Use hedge - allow the adviser to trade both direction buy and sell. If off only one trade direction.
- Use Money Management - on / off use of automatic lot calculation.
- Autolot. Free margin for each 0.01 lot - the amount of free margin for opening every 0.01 lots.
- Lot miltiplier - lot multiplier for the following orders.
- TP - take profit, in pips.
- SL - stop loss, in pips from the first order.
- Trail Start - activation of a trailing stop.
- Trail Step - distance from the price when activating a trailing stop.
- DD Reduction Algoritm - drawdown reduction algorithm it when last order with profit will be close with first order series with loss.
- Number order for DD Reduction Algoritm - from which order the drawdown reduction algorithm is activated.
- Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentage of profit when closing orders in the drawdown reduction mode.
- Magic - is a special number that the EA assigns to its orders.
- Fix distance - fixed distance between orders
- Order dinamic distance - from which order will the dynamic distance be applied in order.
- Dinamic distance start - the starting value for the dynamic distance.
- Distance multiplier - the dynamic distance multiplier.
- Start, End hour - time for opening the first order.
- Maximum Lot - maximum lot.
- Maximum spread - the maximum spread for the adviser.
Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.