Pin Bar EA mt4

AW Classic MACD EA AW Trading Software Limited 3.5 (4) Experts

Fully automated trading system. A classic indicator is used as signals MACD , which combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Uses averaging, the function of closing the first and last basket orders and the function of automatic lot calculation. Has an advanced dashboard and three types of notifications. Problem solving -> HERE / MT5 version -> HERE / Instruction -> HERE Benefits: Fully automated trading system Easy setup and intuitive panel interface