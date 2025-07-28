Pin Bar mt5

4.63
ピンバーの説明：
ピンバーEAは、ピンバー取引とトレンドフォロー、そして平均回帰の手法を組み合わせたマルチ戦略アプローチを採用しています。ピンバーは、価格の急激な反転と拒絶を示唆するローソク足の一種です。「影」または「芯」と呼ばれる長い裾によって定義されます。ピンバーの裾は、拒絶された価格領域を示し、価格は裾が指す方向とは反対方向に動き続けることを示唆しています。弱気のピンバーシグナルは、長い上裾として高値への拒絶を示し、短期的に価格が下落することを示唆します。一方、強気のピンバーシグナルは、長い下裾として安値への拒絶を示し、短期的に価格が上昇することを示唆します。
このEAはテクニカル分析を用いて、様々な時間枠でピンバーのローソク足パターンを識別します。感度を調整するための設定可能なパラメータを備えているため、トレーダーは市場の状況に基づいて検出プロセスを微調整できます。 Pin Bar EAは、効率的かつ正確に取引目標を達成するのに役立ちます。
推奨ペア：eurusd、audusd、gbpusd、nzdusdなどの主要通貨ペアに加え、audcad、nzdcad、eurnzd、eurcad（xauusdを含む）などのマイナー通貨ペア（15分足）

リアルタイムの結果はこちらでご覧いただけます。

購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！Strong SupportとTrend Scannerインジケーターの無料コピーを入手できます。プライベートメッセージでご連絡ください！

設定とマニュアルはこちら

EAや特別なセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5でのみ販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開しています。詐欺師にご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。

設定

新規注文シリーズを開く - 新規注文シリーズの開始をオン/オフにします。
ロット開始 - ロットを開始します。
売買購入 - アドバイザーによる購入を許可します。
売り取引 - アドバイザーが売り注文を行うことを許可します。
ヘッジ取引 - アドバイザーが買いと売りの両方向の取引を行うことを許可します。オフにした場合は、片方の取引方向のみ取引できます。
資金管理 - 自動ロット計算の使用をオン/オフにします。
自動ロット。0.01ロットごとの空き証拠金 - 0.01ロットごとに注文を開くための空き証拠金の量。
ロット乗数 - 後続の注文のロット乗数。
TP - 利益確定（ピップス単位）。
SL - 損切り（最初の注文からのピップス単位）。
トレイル開始 - トレーリングストップの有効化。
トレイルステップ - トレーリングストップを有効化する際の価格からの距離。
DD削減アルゴリズム - 利益確定の最終注文が損失確定の最初の注文で決済される際のドローダウン削減アルゴリズム。
DD削減アルゴリズムの注文数 - どの注文からドローダウン削減アルゴリズムが有効化されるか。
DD削減アルゴリズムの利益率 - ドローダウン削減モードで注文を決済する際の利益率。
マジックナンバー - EAが注文に割り当てる特別な番号です。
固定距離 - 注文間の固定距離
注文の動的距離 - どの注文から動的距離を適用するか
動的距離開始 - 動的距離の開始値
距離乗数 - 動的距離の乗数
開始・終了時間 - 最初の注文を開く時間
最大ロット - 最大ロット
最大スプレッド - アドバイザーの最大スプレッド


レビュー 9
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Marco Engstermann
10909
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

作者のその他のプロダクト
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
エキスパート
EA Gold Stuff mt5は、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、Gold Stuff mt5指標を使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーは"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオータロットオータロット
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
エキスパート
Game Change EAは、Game Changerインジケーターをベースにしたトレンドフォロー型の取引システムです。赤いドットが形成されると自動的に売り、トレンドの終了を示す黄色のXが表示されるまで売り方向に進みます。買い取引にも同じロジックが適用されます。青いドットが表示されるとEAは買いを開始し、黄色のXが検出されるとすぐに買いサイクルを終了します。 このEAはあらゆる通貨ペアとあらゆる時間枠に適していますが、M15時間枠のxauusdなどの強いトレンド銘柄で特に優れたパフォーマンスを発揮します。 リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series – true/false - 新たな一連の注文の始まり。 Trade Buy - EAが購入できるようにする Trade Sell -  EAの販売を許可する Support manual orders – true/false – EAが手動注文を制御できるようにする Use hedge - EAが買いと売りの両方
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
エキスパート
EA Aurum Trader mt5は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。 個人的なボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！  あなたは私たちの強力なサポートとトレンドスキャナ指標の無料コピーを得ることができます,pmしてください. 私！   私はtelegramでEAや特別なセットを販売していません、それはMql5でのみ利用可能であり、私のセットファイルはここの私のブログでのみ利用可能です。  詐欺師に注意し、他の誰からもセットを購入しないでください！  設定 Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。 各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。 Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。 Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステ
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
エキスパート
EA Gold Stuffは、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、ゴールドスタッフインジケーターを使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーはトレンドに従うことを意味する"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオー
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
エキスパート
Game Change EAは、Game Changerインジケーターをベースにしたトレンドフォロー型の取引システムです。赤いドットが形成されると自動的に売り、トレンドの終了を示す黄色のXが表示されるまで売り方向に進みます。買い取引にも同じロジックが適用されます。青いドットが表示されるとEAは買いを開始し、黄色のXが検出されるとすぐに買いサイクルを終了します。 このEAはあらゆる通貨ペアとあらゆる時間枠に適していますが、M15時間枠のxauusdなどの強いトレンド銘柄で特に優れたパフォーマンスを発揮します。 リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series – true/false - 新たな一連の注文の始まり。 Trade Buy - EAが購入できるようにする Trade Sell -  EAの販売を許可する Support manual orders – true/false – EAが手動注文を制御できるようにする Use hedge - EAが買いと売りの両方
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
エキスパート
EA Aurum Trader は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。 個人的なボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！  あなたは私たちの強力なサポートとトレンドスキャナ指標の無料コピーを得ることができます,pmしてください. 私！   私はtelegramでEAや特別なセットを販売していません、それはMql5でのみ利用可能であり、私のセットファイルはここの私のブログでのみ利用可能です。  詐欺師に注意し、他の誰からもセットを購入しないでください！  設定 Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。 各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。 Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。 Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステップ
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
エキスパート
BBスキャルピングエキスパートは、私の最新の強力なブレイクアウト/スキャルピング、そして非マーチンゲール法による金取引の傑作です。高精度な取引を実現します！このシステムは、ボリンジャーバンドとジグザグインジケーターを組み合わせてブレイクアウトをトレードします。ボリンジャーバンドの高値と安値に複数の保留注文が発注され、トリガーされると、ブレイクアウト価格に追従してトレーリングストップが設定されます。注文がストップアウトされるまで、このEAはジグザグインジケーターを動的なストップロスとして利用することで、アカウントを保護し、リスクを適切に管理します。 このEAは、あらゆる通貨ペア、あらゆる時間枠で取引できますが、ゴールドM1では豊富な取引量と迅速な利益獲得に最適です。 最低推奨入金額: 1000ドル リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series - オン / オフ 新しい一連の注文の開始 Trade Buy - アドバイザーに購入を許可する Trade Sell - ア
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
エキスパート
BBスキャルピングエキスパートは、私の最新の強力なブレイクアウト/スキャルピング、そして非マーチンゲール法による金取引の傑作です。高精度な取引を実現します！このシステムは、ボリンジャーバンドとジグザグインジケーターを組み合わせてブレイクアウトをトレードします。ボリンジャーバンドの高値と安値に複数の保留注文が発注され、トリガーされると、ブレイクアウト価格に追従してトレーリングストップが設定されます。注文がストップアウトされるまで、このEAはジグザグインジケーターを動的なストップロスとして利用することで、アカウントを保護し、リスクを適切に管理します。 このEAは、あらゆる通貨ペア、あらゆる時間枠で取引できますが、ゴールドM1では豊富な取引量と迅速な利益獲得に最適です。 最低推奨入金額: 1000ドル リアルタイムの結果はここで確認できます。 個人ボーナスを獲得するには、購入後すぐにご連絡ください。 設定・マニュアルはこちら   設定 Open new series - オン / オフ 新しい一連の注文の開始 Trade Buy - アドバイザーに購入を許可する Trade Sell - ア
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
エキスパート
ピンバーの説明： ピンバーEAは、ピンバー取引とトレンドフォロー、そして平均回帰の手法を組み合わせたマルチ戦略アプローチを採用しています。ピンバーは、価格の急激な反転と拒絶を示唆するローソク足の一種です。「影」または「芯」と呼ばれる長い裾によって定義されます。ピンバーの裾は、拒絶された価格領域を示し、価格は裾が指す方向とは反対方向に動き続けることを示唆しています。弱気のピンバーシグナルは、長い上裾として高値への拒絶を示し、短期的に価格が下落することを示唆します。一方、強気のピンバーシグナルは、長い下裾として安値への拒絶を示し、短期的に価格が上昇することを示唆します。 このEAはテクニカル分析を用いて、様々な時間枠でピンバーのローソク足パターンを識別します。感度を調整するための設定可能なパラメータを備えているため、トレーダーは市場の状況に基づいて検出プロセスを微調整できます。 Pin Bar EAは、効率的かつ正確に取引目標を達成するのに役立ちます。 推奨ペア：eurusd、audusd、gbpusd、nzdusdなどの主要通貨ペアに加え、audcad、nzdcad、eurnzd、eu
