Pin Bar mt5

DESCRIPCIÓN DE PINBAR:
El Asesor Experto Pin Bar emplea un enfoque multiestrategia que combina el trading de pinbar con técnicas de seguimiento de tendencias y reversión a la media. Una pinbar es un tipo de vela que indica una fuerte reversión y rechazo del precio. Se define por una cola larga, llamada "sombra" o "mecha". La cola de la pinbar muestra la zona del precio rechazada, lo que implica que el precio continuará moviéndose en dirección opuesta a la que apunta la cola. Una pinbar bajista, con una cola superior larga, indica rechazo a precios más altos e implica que el precio caerá a corto plazo, y una pinbar alcista, con una cola inferior larga, indica rechazo a precios más bajos e implica que el precio subirá a corto plazo.

El Asesor Experto utiliza análisis técnico para identificar patrones de velas pinbar en varios marcos temporales. Cuenta con parámetros configurables para ajustar la sensibilidad, lo que permite a los operadores ajustar el proceso de detección según las condiciones del mercado. El Asesor Experto Pin Bar puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de trading con eficiencia y precisión. Pares recomendados: Todos los pares principales como EURUSD, AUDUSD, GBPUSD y NZDUSD, así como pares menores como AUDCAD, NZDCAD, EURNZD y EURCAD, incluyendo XAUUSD, en el marco temporal M15.

Puede consultar los resultados en tiempo real aquí.

CONFIGURACIÓN

Abrir nueva serie: activa o desactiva el inicio de una nueva serie de órdenes.
Iniciar lotes: inicia el lote.
Operar con compra: permite al asesor comprar.
Operar con venta: permite al asesor vender. Usar cobertura: permite al asesor operar tanto en compra como en venta. Si está desactivado, solo opera en una dirección.
Usar Gestión de Dinero: activa o desactiva el cálculo automático de lotes.
Autolot. Margen libre por cada 0,01 lote: la cantidad de margen libre para abrir cada 0,01 lotes.
Multiplicador de lotes: multiplicador de lotes para las siguientes órdenes.
TP: Take Profit, en pips.
SL: Stop Loss, en pips desde la primera orden.
Trail Start: activación de un trailing stop.
Trail Step: distancia desde el precio al activar un trailing stop.
Algoritmo de Reducción DD: algoritmo de reducción de drawdown, cuando la última orden con ganancias se cierra con la primera serie de órdenes con pérdidas.
Número de orden para el Algoritmo de Reducción DD: a partir de qué orden se activa el algoritmo de reducción de drawdown.
Porcentaje de beneficio para el Algoritmo de Reducción DD: porcentaje de beneficio al cerrar órdenes en el modo de reducción de drawdown.
Magic: es un número especial que el EA asigna a sus órdenes. Distancia fija: distancia fija entre órdenes.
Distancia dinámica de la orden: a partir de qué orden se aplicará la distancia dinámica.
Inicio de la distancia dinámica: valor inicial de la distancia dinámica.
Multiplicador de distancia: multiplicador de la distancia dinámica.
Hora de inicio y fin: hora de apertura de la primera orden.
Lote máximo: lote máximo.
Spread máximo: spread máximo para el asesor.


Comentarios 9
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Marco Engstermann
10879
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

