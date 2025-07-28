Pin Bar mt5

5
DESCRIZIONE DELLA PINBAR:
L'EA Pin Bar impiega un approccio multi-strategia che combina il trading con le pin bar con tecniche di trend-following e mean-reversion. Una pin bar è un tipo di candela che segnala una brusca inversione e un rifiuto del prezzo. È definita da una lunga coda chiamata "ombra" o "stoppino". La coda della pin bar mostra l'area di prezzo che è stata rifiutata e l'implicazione è che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione opposta a quella indicata dalla coda. Un segnale di pin bar ribassista è caratterizzato da una lunga coda superiore che indica il rifiuto di prezzi più alti e l'implicazione che il prezzo scenderà nel breve termine, mentre un segnale di pin bar rialzista è caratterizzato da una lunga coda inferiore, che indica il rifiuto di prezzi più bassi e l'implicazione che il prezzo salirà nel breve termine.
L'EA utilizza l'analisi tecnica per identificare i pattern di candele pin bar su diversi intervalli temporali. Dispone di parametri configurabili per regolare la sensibilità, consentendo ai trader di ottimizzare il processo di rilevamento in base alle condizioni di mercato. L'EA Pin Bar può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading con efficienza e precisione. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad, incluso xauusd, su timeframe m15.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

Contattatemi subito dopo l'acquisto per ottenere un bonus personale! Potete ottenere una copia gratuita dei nostri indicatori Strong Support e Trend Scanner, contattatemi in privato!

Impostazioni e manuale qui

Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su Telegram, è disponibile solo su Mql5 e i file dei miei set sono disponibili solo sul mio blog qui. Fate attenzione ai truffatori e non acquistate set da nessun altro!


IMPOSTAZIONI

Apri nuova serie - attiva/disattiva l'inizio di una nuova serie di ordini.
Inizia lotti - avvia lotto.
Acquista - consenti al consulente di acquistare.
Vendi - consenti al consulente di vendere. Usa copertura - consente al consulente di operare in entrambe le direzioni, acquisto e vendita. Se non è attivo, solo una direzione di negoziazione.
Usa Gestione Soldi - utilizza il calcolo automatico dei lotti.
Autolot. Margine libero per ogni lotto da 0,01 - l'importo del margine libero per l'apertura di ogni lotto da 0,01.
Moltiplicatore di lotti - moltiplicatore di lotti per gli ordini successivi.
TP - take profit, in pip.
SL - stop loss, in pip dal primo ordine.
Trail Start - attivazione di un trailing stop.
Trail Step - distanza dal prezzo all'attivazione di un trailing stop.
Algoritmo di Riduzione DD - algoritmo di riduzione del drawdown, indica quando l'ultimo ordine in profitto si chiuderà con la serie del primo ordine in perdita.
Numero ordine per l'algoritmo di Riduzione DD - da quale ordine viene attivato l'algoritmo di riduzione del drawdown.
Percentuale di profitto per l'algoritmo di Riduzione DD - percentuale di profitto alla chiusura degli ordini in modalità di riduzione del drawdown.
Magic - è un numero speciale che l'EA assegna ai suoi ordini.
Distanza fissa - distanza fissa tra gli ordini.
Distanza dinamica ordine - ordine a partire dal quale verrà applicata la distanza dinamica.
Inizio distanza dinamica - valore iniziale per la distanza dinamica.
Moltiplicatore distanza - moltiplicatore della distanza dinamica.
Ora di inizio e fine - ora di apertura del primo ordine.
Lotto massimo - lotto massimo.
Spread massimo - spread massimo per il consulente.


Recensioni 4
E Nas
66
E Nas 2025.08.31 22:43 
 

I have tested this EA on almost all TFs and it is really good. I am highly impressed so far.

Toareed Busari
85
Toareed Busari 2025.07.31 18:03 
 

I’ve tested it mainly on XAUUSD, EURUSD, and USDJPY across the 15 mins and 30min timeframes, and the results have been impressive. It identifies valid setups accurately, filters out weak signals, and enters trades with solid risk-reward logic. i would like to test on smaller timeframe to see how it will work with aggressive trading.so far so good!!!

Hamid Nikniyat
87
Hamid Nikniyat 2025.07.30 10:49 
 

Will not exaggerate but, at this rate, this is one the best EA I have used so far...

