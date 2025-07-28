Pin Bar mt5

DESCRIÇÃO DO PINBAR:

O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin bar de baixa é uma cauda superior longa, mostrando a rejeição de preços mais altos e a implicação de que o preço cairá no curto prazo, e um sinal de pin bar de alta é uma cauda inferior longa, mostrando a rejeição de preços mais baixos, com a implicação de que o preço subirá no curto prazo.

O EA utiliza a análise técnica para identificar padrões de candlesticks de pin bar em vários períodos. Possui parâmetros configuráveis para ajustar a sensibilidade, permitindo aos traders ajustar o processo de deteção com base nas condições de mercado. O EA Pin Bar pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos de negociação de forma eficiente e precisa.

Pares recomendados: Todos os pares principais, como o eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, e também pares mais pequenos, como audcad; nzdcad; eurnzd e eurcad, incluindo o xauusd, no período m15.





Os resultados em tempo real podem ser visualizados aqui. Entre em contacto comigo imediatamente após a compra para receber um bónus personalizado! Pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada! Definições e manual aqui Note que não vendo os meus EAs ou conjuntos especiais no Telegram; só estão disponíveis no Mql5 e os meus ficheiros de conjuntos só estão disponíveis no meu blog aqui. Tenha cuidado com os burlões e não compre conjuntos a ninguém!





CONFIGURAÇÕES





Abrir nova série - ativar/desativar o início de uma nova série de ordens.

Lotes iniciais - iniciar o lote.

Comprar na negociação - permitir ao consultor comprar.

Vender na negociação - permitir que o consultor venda.

Utilizar hedge - permite ao consultor negociar em ambos os sentidos, compra e venda. Se desativado, apenas num sentido.

Utilizar Gestão de Dinheiro - utilização ativada/desativada do cálculo automático de lotes.

Autolot. Margem livre para cada lote de 0,01 - o valor da margem livre para abertura a cada 0,01 lote.

Multiplicador de lotes - multiplicador de lotes para as ordens seguintes.

TP - Take Profit, em pips.

SL - Stop Loss, em pips a partir da primeira ordem.

Trail Start - ativação de um trailing stop.

Trail Step - distância do preço ao ativar um trailing stop.

Algoritmo de Redução de DD - algoritmo de redução de drawdown quando a última ordem com lucro é fechada com a primeira série de ordens com prejuízo.

Ordem numérica para o Algoritmo de Redução de DD - a partir de que ordem é activado o algoritmo de redução de drawdown.

Lucro percentual para o Algoritmo de Redução de DD - percentagem de lucro ao fechar ordens no modo de redução de drawdown.

Magic - é um número especial que o EA atribui às suas ordens.

Distância fixa - distância fixa entre ordens

Distância dinâmica da ordem - a partir de que ordem será aplicada a distância dinâmica.

Início da distância dinâmica - o valor inicial da distância dinâmica.

Multiplicador de distância - o multiplicador da distância dinâmica.

Hora inicial e final - horário de abertura da primeira ordem.

Lote máximo - lote máximo.

Spread máximo - o spread máximo para o consultor.



