Pin Bar mt5

DESCRIÇÃO DO PINBAR:
O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin bar de baixa é uma cauda superior longa, mostrando a rejeição de preços mais altos e a implicação de que o preço cairá no curto prazo, e um sinal de pin bar de alta é uma cauda inferior longa, mostrando a rejeição de preços mais baixos, com a implicação de que o preço subirá no curto prazo.
O EA utiliza a análise técnica para identificar padrões de candlesticks de pin bar em vários períodos. Possui parâmetros configuráveis para ajustar a sensibilidade, permitindo aos traders ajustar o processo de deteção com base nas condições de mercado. O EA Pin Bar pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos de negociação de forma eficiente e precisa.
Pares recomendados: Todos os pares principais, como o eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, e também pares mais pequenos, como audcad; nzdcad; eurnzd e eurcad, incluindo o xauusd, no período m15.

Os resultados em tempo real podem ser visualizados aqui.

Entre em contacto comigo imediatamente após a compra para receber um bónus personalizado!

Definições e manual aqui

Note que não vendo os meus EAs ou conjuntos especiais no Telegram; só estão disponíveis no Mql5 e os meus ficheiros de conjuntos só estão disponíveis no meu blog aqui. Tenha cuidado com os burlões e não compre conjuntos a ninguém!


CONFIGURAÇÕES

Abrir nova série - ativar/desativar o início de uma nova série de ordens.
Lotes iniciais - iniciar o lote.
Comprar na negociação - permitir ao consultor comprar.
Vender na negociação - permitir que o consultor venda.
Utilizar hedge - permite ao consultor negociar em ambos os sentidos, compra e venda. Se desativado, apenas num sentido.
Utilizar Gestão de Dinheiro - utilização ativada/desativada do cálculo automático de lotes.
Autolot. Margem livre para cada lote de 0,01 - o valor da margem livre para abertura a cada 0,01 lote.
Multiplicador de lotes - multiplicador de lotes para as ordens seguintes.
TP - Take Profit, em pips.
SL - Stop Loss, em pips a partir da primeira ordem.
Trail Start - ativação de um trailing stop.
Trail Step - distância do preço ao ativar um trailing stop.
Algoritmo de Redução de DD - algoritmo de redução de drawdown quando a última ordem com lucro é fechada com a primeira série de ordens com prejuízo.
Ordem numérica para o Algoritmo de Redução de DD - a partir de que ordem é activado o algoritmo de redução de drawdown.
Lucro percentual para o Algoritmo de Redução de DD - percentagem de lucro ao fechar ordens no modo de redução de drawdown.
Magic - é um número especial que o EA atribui às suas ordens.
Distância fixa - distância fixa entre ordens
Distância dinâmica da ordem - a partir de que ordem será aplicada a distância dinâmica.
Início da distância dinâmica - o valor inicial da distância dinâmica.
Multiplicador de distância - o multiplicador da distância dinâmica.
Hora inicial e final - horário de abertura da primeira ordem.
Lote máximo - lote máximo.
Spread máximo - o spread máximo para o consultor.


Comentários
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Marco Engstermann
10909
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Ivan Privalov
289
Ivan Privalov 2025.11.13 15:15 
 

This is a very buggy EA.

The TickMill broker halted me with the following message:

"The PinBar EA is modifying the take profit of each order every 50 milliseconds and your EA producing thousand of lines every minute. E.g.: SOL order #137581889 has 183000 modifications."

.

The other bugs that need fixing are:

- The X1_ and Y1_ panel positioning settings do not work.

- The panel header color is vivid blue and is not configurable.

- Disabling the "Trade Buy" or "Trade Sell" buttons does not pause trading in any way [the positions are still closed].

- The "Background color Result" setting changes nothing.

- "Border Color" is not the panel border color, but rather the button border color.

- "Border Text Color" is actually the color of the text in both the panel and the panel fields, which are always white.

If you set the panel to a dark background and the text color to white, you will not see the text in the customization fields.

- When you click 'Pause Sell' button, it does not change its color immediately, but only after a time-frame change.

- BUT the biggest issue is that the Panel is placed bellow all the Ganns, Lines and other indicators - it is therefore not possible to click the Panel Buttons!

Overall, the EA is okay, but it's raw. It's ver. 1.2, and hopefully the author will fix the bugs soon!

Vasiliy Strukov
259563
Resposta do desenvolvedor Vasiliy Strukov 2025.11.16 19:46
Use Virtual TP in stead of Real TP
Marco Engstermann
10909
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Boono
39
Boono 2025.10.31 10:57 
 

I'm using Pin Bar on GOLD M15, the strategy is working fine, but the broker spread is killing profits trades and worsen loss trades. How can be managed this situation?

Vasiliy Strukov
259563
Resposta do desenvolvedor Vasiliy Strukov 2025.11.16 19:46
Get a low spread broker account or make TP setting wider
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

E Nas
71
E Nas 2025.08.31 22:43 
 

I have tested this EA on almost all TFs and it is really good. I am highly impressed so far.

Ahmed Fahmy
76
Ahmed Fahmy 2025.08.05 12:14 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Toareed Busari
85
Toareed Busari 2025.07.31 18:03 
 

I’ve tested it mainly on XAUUSD, EURUSD, and USDJPY across the 15 mins and 30min timeframes, and the results have been impressive. It identifies valid setups accurately, filters out weak signals, and enters trades with solid risk-reward logic. i would like to test on smaller timeframe to see how it will work with aggressive trading.so far so good!!!

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.07.30 10:49 
 

Will not exaggerate but, at this rate, this is one the best EA I have used so far...

