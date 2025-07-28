Pin Bar mt5

4.63
ОПИСАНИЕ ПИН-БАРА:
Советник Pin Bar использует мультистратегический подход, сочетающий торговлю по пин-барам с методами следования за трендом и возврата к среднему значению. Пин-бар — это тип свечи, сигнализирующий о резком развороте и отскоке цены. Он определяется по длинному хвосту, который называется «тенью» или «фитилем». Хвост пин-бара показывает область цены, отклонившейся от тренда, и подразумевает, что цена продолжит движение в направлении, противоположном указанному хвостом. Медвежий сигнал пин-бара — длинный верхний хвост, демонстрирующий отклонение от более высоких цен и подразумевающий падение цены в ближайшем будущем, а бычий сигнал пин-бара — длинный нижний хвост, демонстрирующий отклонение от более низких цен и подразумевающий рост цены в ближайшем будущем.
Советник использует технический анализ для выявления паттернов пин-баров на различных таймфреймах. Он имеет настраиваемые параметры чувствительности, что позволяет трейдерам точно настраивать процесс обнаружения в зависимости от рыночных условий. Советник Pin Bar поможет вам эффективно и точно достичь ваших торговых целей.
Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad, включая xauusd, на таймфрейме M15.

Результаты в реальном времени можно посмотреть здесь.

Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус! Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, написав мне личное сообщение!

Настройки и руководство пользователя здесь.

Обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные сеты в Telegram, они доступны только на Mql5, а мои сет-файлы доступны только в моём блоге здесь. Остерегайтесь мошенников и не покупайте сеты у кого-либо ещё!


НАСТРОЙКИ

Открыть новую серию — вкл/выкл начало новой серии ордеров.
Начальный лот — начальный лот. Trade Buy — разрешить советнику покупать.
Trade Sell — разрешить советнику продавать.
Use Hedge — разрешить советнику торговать как в сторону покупки, так и в сторону продажи. При отключении — только в одну сторону.
Use Money Management — включить/выключить использование автоматического расчета лота.
Autolot. Free margin for each 0.01 lot — размер свободной маржи для открытия каждой 0.01 лота.
Lot multiplier — множитель лота для следующих ордеров.
TP — тейк-профит, в пипсах.
SL — стоп-лосс, в пипсах от первого ордера.
Trail Start — активация трейлинг-стопа.
Trail Step — расстояние от цены при активации трейлинг-стопа.
DD Reduction Algoritm — алгоритм снижения просадки, при котором последний ордер с прибылью будет закрыт первым ордером серии с убытком.
Number order for DD Reduction Algoritm — номер ордера для DD Reduction Algoritm — с какого ордера активируется алгоритм снижения просадки. Процент прибыли для алгоритма снижения просадки (DD Reduction Algoritm) — процент прибыли при закрытии ордеров в режиме снижения просадки.
Magic — специальное число, которое советник присваивает своим ордерам.
Fix distance — фиксированное расстояние между ордерами.
Order dinamic distance — с какого ордера будет применяться динамическая дистанция.
Dinamic distance start — начальное значение динамической дистанции.
Distance multiplier — множитель динамической дистанции.
Start, End hour — время открытия первого ордера.
Maximum Lot — максимальный лот.
Maximum spread — максимальный спред для советника.


Отзывы 9
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Marco Engstermann
10824
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

