Pin Bar mt5

DESCRIPTION DU PINBAR :

L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un signal de pin bar baissier se présente sous la forme d’une longue queue supérieure indiquant le rejet d’une hausse des prix et l’implication d’une baisse à court terme, tandis qu’un signal de pin bar haussier se présente sous la forme d’une longue queue inférieure indiquant le rejet d’une baisse des prix et l’implication d’une hausse à court terme.

L’EA utilise l’analyse technique pour identifier les figures de chandeliers de pin bar sur différentes unités de temps. Ses paramètres configurables permettent d’ajuster la sensibilité, permettant aux traders d’affiner le processus de détection en fonction des conditions de marché. Le Pin Bar EA vous aide à atteindre vos objectifs de trading avec efficacité et précision. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad, y compris xauusd, sur l'horizon M15.





Les résultats en temps réel sont disponibles ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnalisé ! Vous pouvez obtenir gratuitement notre indicateur Strong Support et Trend Scanner par message privé ! Paramètres et manuel ici Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ni mes ensembles spéciaux sur Telegram. Ce service est uniquement disponible sur Mql5 et mes fichiers d'ensembles sont uniquement disponibles sur mon blog ici. Méfiez-vous des arnaqueurs et n'achetez aucun ensemble à quelqu'un d'autre !





PARAMETRES





Ouvrir une nouvelle série : activer/désactiver le lancement d'une nouvelle série d'ordres.

Commencer les lots : démarrer le lot.

Trader : acheter : autoriser le conseiller à acheter.

Trader : vendre : autoriser le conseiller à vendre.

Utiliser une couverture : autoriser le conseiller à négocier dans les deux sens, à l'achat et à la vente. Si une seule direction de transaction est désactivée,





Utiliser la gestion financière : activer/désactiver le calcul automatique des lots.





Autolot. Marge libre pour chaque lot de 0,01 : montant de la marge libre pour l'ouverture de chaque lot de 0,01.





Multiplicateur de lot : multiplicateur de lot pour les ordres suivants.





TP : take profit, en pips.

SL : stop loss, en pips à partir du premier ordre.





Début du trail : activation d'un stop suiveur.





Pas du trail : distance par rapport au prix lors de l'activation d'un stop suiveur.





Algorithme de réduction du drawdown : algorithme de réduction du drawdown : lorsque le dernier ordre avec profit sera clôturé avec la première série d'ordres avec perte.





Numéro d'ordre pour l'algorithme de réduction du drawdown : ordre à partir duquel l'algorithme de réduction du drawdown est activé.





Pourcentage de profit pour l'algorithme de réduction du drawdown : pourcentage de profit à la clôture des ordres en mode de réduction du drawdown.





Magic : numéro spécial attribué par l'EA à ses ordres.

Distance fixe : distance fixe entre les ordres.

Distance dynamique de l'ordre : ordre à partir duquel la distance dynamique sera appliquée.

Début de la distance dynamique : valeur de départ de la distance dynamique.

Multiplicateur de distance : multiplicateur de distance dynamique.

Heure de début et de fin : heure d'ouverture du premier ordre.

Lot maximum : lot maximum.

Écart maximum : écart maximum pour le conseiller.



