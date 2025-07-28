Pin Bar mt5

5
PINBAR AÇIKLAMASI:
Pin Bar EA, pin bar ticaretini trend takip ve ortalamaya dönüş teknikleriyle birleştiren çok stratejili bir yaklaşım kullanır. Pin bar, fiyatın keskin bir şekilde tersine dönmesini ve reddedilmesini işaret eden bir mum türüdür. "Gölge" veya "fitil" olarak adlandırılan uzun bir kuyrukla tanımlanır. Pin barın kuyruğu, fiyatın reddedildiği alanı gösterir ve fiyatın, kuyruğun işaret ettiği yönün tersine hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. Düşüş pin bar sinyali, daha yüksek fiyatların reddedildiğini ve fiyatın yakın vadede düşeceğini gösteren uzun bir üst kuyruktur; yükseliş pin bar sinyali ise daha düşük fiyatların reddedildiğini ve fiyatın yakın vadede yükseleceğini gösteren uzun bir alt kuyruktur.
EA, çeşitli zaman dilimlerinde pin bar mum kalıplarını belirlemek için teknik analiz kullanır. Hassasiyeti ayarlamak için yapılandırılabilir parametrelere sahiptir ve yatırımcıların tespit sürecini piyasa koşullarına göre hassas bir şekilde ayarlamalarına olanak tanır. Pin Bar EA, işlem hedeflerinize verimli ve hassas bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Önerilen pariteler: eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd gibi tüm majör pariteler ve ayrıca audcad, nzdcad, eurnzd ve eurcad gibi minör pariteler (xauusd dahil) M15 zaman diliminde.

Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir.

Kişisel bonus kazanmak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin! Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını alabilirsiniz, lütfen bana özel mesaj gönderin!

Ayarlar ve kılavuz burada

Lütfen EA'larımı veya özel setlerimi Telegram'da satmadığımı unutmayın. Bunlar yalnızca Mql5'te mevcuttur ve set dosyalarım yalnızca buradaki blogumda mevcuttur. Dolandırıcılara dikkat edin ve başkalarından set satın almayın!


AYARLAR

Yeni seri aç - yeni bir emir serisinin başlangıcını aç/kapat.
Lot başlat - lot başlat.
Alış İşlemi - danışmanın alış yapmasına izin ver.
Satış İşlemi - danışmanın satış yapmasına izin ver. Hedge kullanın - Danışmanın hem alım hem de satım yönünde işlem yapmasına izin verin. Tek bir işlem yönünde değilse.
Para Yönetimi kullanın - Otomatik lot hesaplamasını açıp kapatın.
Otomatik lot. Her 0,01 lot için serbest teminat - her 0,01 lot açılış için serbest teminat miktarı.
Lot çarpanı - Sonraki emirler için lot çarpanı.
TP - Kâr al, pip cinsinden.
SL - Zarar durdur, ilk emirden itibaren pip cinsinden.
Trail Start - Takip eden zarar durdur emrinin etkinleştirilmesi.
Trail Step - Takip eden zarar durdur emri etkinleştirildiğinde fiyattan uzaklık.
DD Azaltma Algoritması - Gerileme azaltma algoritması, kârlı son emrin zararlı ilk emir serisiyle ne zaman kapanacağını belirler.
DD Azaltma Algoritması için Sıra Numarası - Gerileme azaltma algoritmasının hangi sıradan itibaren etkinleştirileceği.
DD Azaltma Algoritması için Kâr Yüzdesi - Gerileme azaltma modunda emirleri kapatırken kâr yüzdesi.
Sihirli - EA'nın emirlerine atadığı özel bir sayıdır.
Sabit mesafe - emirler arasındaki sabit mesafe
Emir dinamik mesafesi - dinamik mesafenin emirde hangi emirden itibaren uygulanacağı.
Dinamik mesafe başlangıcı - dinamik mesafe için başlangıç değeri.
Mesafe çarpanı - dinamik mesafe çarpanı.
Başlangıç, Bitiş saati - ilk emrin açılma zamanı.
Maksimum Lot - maksimum lot.
Maksimum spread - danışman için maksimum spread.


İncelemeler 4
E Nas
66
E Nas 2025.08.31 22:43 
 

I have tested this EA on almost all TFs and it is really good. I am highly impressed so far.

Toareed Busari
85
Toareed Busari 2025.07.31 18:03 
 

I’ve tested it mainly on XAUUSD, EURUSD, and USDJPY across the 15 mins and 30min timeframes, and the results have been impressive. It identifies valid setups accurately, filters out weak signals, and enters trades with solid risk-reward logic. i would like to test on smaller timeframe to see how it will work with aggressive trading.so far so good!!!

Hamid Nikniyat
87
Hamid Nikniyat 2025.07.30 10:49 
 

Will not exaggerate but, at this rate, this is one the best EA I have used so far...

