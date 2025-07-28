Pin Bar mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 15 8월 2025
- 활성화: 5
Works very well, Thank you
I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.
Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.
This is a very buggy EA.
The TickMill broker halted me with the following message:
"The PinBar EA is modifying the take profit of each order every 50 milliseconds and your EA producing thousand of lines every minute. E.g.: SOL order #137581889 has 183000 modifications."
.
The other bugs that need fixing are:
- The X1_ and Y1_ panel positioning settings do not work.
- The panel header color is vivid blue and is not configurable.
- Disabling the "Trade Buy" or "Trade Sell" buttons does not pause trading in any way [the positions are still closed].
- The "Background color Result" setting changes nothing.
- "Border Color" is not the panel border color, but rather the button border color.
- "Border Text Color" is actually the color of the text in both the panel and the panel fields, which are always white.
If you set the panel to a dark background and the text color to white, you will not see the text in the customization fields.
- When you click 'Pause Sell' button, it does not change its color immediately, but only after a time-frame change.
- BUT the biggest issue is that the Panel is placed bellow all the Ganns, Lines and other indicators - it is therefore not possible to click the Panel Buttons!
Overall, the EA is okay, but it's raw. It's ver. 1.2, and hopefully the author will fix the bugs soon!
I'm using Pin Bar on GOLD M15, the strategy is working fine, but the broker spread is killing profits trades and worsen loss trades. How can be managed this situation?
사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다
I’ve tested it mainly on XAUUSD, EURUSD, and USDJPY across the 15 mins and 30min timeframes, and the results have been impressive. It identifies valid setups accurately, filters out weak signals, and enters trades with solid risk-reward logic. i would like to test on smaller timeframe to see how it will work with aggressive trading.so far so good!!!
Will not exaggerate but, at this rate, this is one the best EA I have used so far...
