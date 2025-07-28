Pin Bar mt5

핀바 설명:
핀바 EA는 핀바 트레이딩과 추세 추종 및 평균 회귀 기법을 결합한 다중 전략 접근법을 사용합니다. 핀바는 가격의 급격한 반전 및 거부를 나타내는 캔들스틱의 한 유형입니다. 핀바는 "그림자" 또는 "심지"라고 불리는 긴 꼬리로 정의됩니다. 핀바의 꼬리는 거부된 가격 영역을 나타내며, 이는 가격이 꼬리가 가리키는 방향과 반대로 계속 움직일 것임을 의미합니다. 약세 핀바 신호는 긴 상단 꼬리로, 높은 가격을 거부하고 단기적으로 가격이 하락할 것임을 나타내며, 강세 핀바 신호는 긴 하단 꼬리로, 낮은 가격을 거부하고 단기적으로 가격이 상승할 것임을 나타냅니다.
EA는 기술적 분석을 활용하여 다양한 시간 프레임에서 핀바 캔들스틱 패턴을 식별합니다. 민감도를 조정할 수 있는 설정 가능한 매개변수를 제공하여 트레이더가 시장 상황에 따라 감지 프로세스를 미세 조정할 수 있도록 합니다. 핀 바 EA는 효율적이고 정확하게 거래 목표를 달성하는 데 도움을 드립니다.
추천 통화쌍: eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd와 같은 모든 주요 통화쌍과 audcad, nzdcad, eurnzd, eurcad와 같은 마이너 통화쌍(xauusd 포함)(m15 시간대 기준)

실시간 결과는 여기에서 확인할 수 있습니다.

설정 및 설명서는 여기를 참조하세요.

설정

새 시리즈 열기 - 새 주문 시리즈 시작/중지
시작 랏 - 시작 랏
매수 - 자문가에게 매수 허용
매도 거래 - 자문가가 매도할 수 있도록 허용합니다.
헤지 사용 - 자문가가 매수 및 매도 두 방향 모두 거래할 수 있도록 허용합니다. 단, 한 방향만 거래할 수 있도록 허용합니다.
자금 관리 사용 - 자동 랏 계산 사용/해제
자동 랏. 0.01랏당 여유 증거금 - 0.01랏마다 개설할 수 있는 여유 증거금 금액입니다.
랏 배수 - 이후 주문에 대한 랏 배수입니다.
이익실현 - 이익실현(핍 단위)
손절매 - 손절매(첫 번째 주문부터 핍 단위)
트레일 시작 - 트레일링 스톱 활성화
트레일 단계 - 트레일링 스톱 활성화 시 가격 대비 거리
DD 감소 알고리즘 - 손실 감소 알고리즘으로, 마지막 주문이 수익 발생 시 손실 발생 시 첫 번째 주문과 함께 청산됩니다.
DD 감소 알고리즘 주문 번호 - 손실 감소 알고리즘이 활성화되는 주문입니다.
DD 감소 알고리즘 수익률 - 손실 감소 모드에서 주문을 청산할 때 발생하는 수익률입니다.
매직 - EA가 주문에 할당하는 특수 번호입니다.
고정 거리 - 주문 간 고정 거리
주문 동적 거리 - 동적 거리가 주문에 적용될 주문입니다.
동적 거리 시작 - 동적 거리의 시작 값입니다.
거리 배수 - 동적 거리 배수입니다.
시작, 종료 시간 - 첫 번째 주문 개시 시간입니다.
최대 랏 - 최대 랏입니다.
최대 스프레드 - 어드바이저의 최대 스프레드입니다.


bouledefeux
1505
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Marco Engstermann
11271
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

bouledefeux
1505
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Ivan Privalov
289
Ivan Privalov 2025.11.13 15:15 
 

This is a very buggy EA.

The TickMill broker halted me with the following message:

"The PinBar EA is modifying the take profit of each order every 50 milliseconds and your EA producing thousand of lines every minute. E.g.: SOL order #137581889 has 183000 modifications."

.

The other bugs that need fixing are:

- The X1_ and Y1_ panel positioning settings do not work.

- The panel header color is vivid blue and is not configurable.

- Disabling the "Trade Buy" or "Trade Sell" buttons does not pause trading in any way [the positions are still closed].

- The "Background color Result" setting changes nothing.

- "Border Color" is not the panel border color, but rather the button border color.

- "Border Text Color" is actually the color of the text in both the panel and the panel fields, which are always white.

If you set the panel to a dark background and the text color to white, you will not see the text in the customization fields.

- When you click 'Pause Sell' button, it does not change its color immediately, but only after a time-frame change.

- BUT the biggest issue is that the Panel is placed bellow all the Ganns, Lines and other indicators - it is therefore not possible to click the Panel Buttons!

Overall, the EA is okay, but it's raw. It's ver. 1.2, and hopefully the author will fix the bugs soon!

Vasiliy Strukov
260410
개발자의 답변 Vasiliy Strukov 2025.11.16 19:46
Use Virtual TP in stead of Real TP
Marco Engstermann
11271
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Boono
45
Boono 2025.10.31 10:57 
 

I'm using Pin Bar on GOLD M15, the strategy is working fine, but the broker spread is killing profits trades and worsen loss trades. How can be managed this situation?

Vasiliy Strukov
260410
개발자의 답변 Vasiliy Strukov 2025.11.16 19:46
Get a low spread broker account or make TP setting wider
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

E Nas
71
E Nas 2025.08.31 22:43 
 

I have tested this EA on almost all TFs and it is really good. I am highly impressed so far.

Ahmed Fahmy
76
Ahmed Fahmy 2025.08.05 12:14 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Toareed Busari
91
Toareed Busari 2025.07.31 18:03 
 

I’ve tested it mainly on XAUUSD, EURUSD, and USDJPY across the 15 mins and 30min timeframes, and the results have been impressive. It identifies valid setups accurately, filters out weak signals, and enters trades with solid risk-reward logic. i would like to test on smaller timeframe to see how it will work with aggressive trading.so far so good!!!

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.07.30 10:49 
 

Will not exaggerate but, at this rate, this is one the best EA I have used so far...

