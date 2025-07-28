Pin Bar mt5

4.63
PINBAR 描述：
Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。
此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。
建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。

即時結果可在此處查看。

購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標，請私訊我！

設定和手冊在此處

請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！


設定


開啟新訂單系列 - 開啟/關閉新訂單系列的開始。
起始手數 - 起始手數。
交易買入 - 允許顧問買入。
交易賣出 - 允許顧問賣出。
使用對沖 - 允許顧問進行雙向買賣交易。如果僅關閉一個交易方向，則允許。
使用資金管理 - 啟用/停用自動手數計算。
自動手數。每0.01手可用保證金 - 每0.01手開倉的可用保證金金額。
手數乘數 - 後續訂單的手數乘數。
TP - 止盈，以點為單位。
SL - 停損，以點為單位，從第一筆訂單開始。
追蹤起始 - 啟動追蹤停損。
追蹤步長 - 啟動追蹤停損時與價格的距離。
DD 減少演算法 - 回撤減少演算法，用於當最後一筆獲利訂單與第一筆虧損訂單系列平倉時。
DD 減少演算法的訂單號碼 - 從哪個訂單開始啟動回撤減少演算法。
DD 減少演算法的獲利百分比 - 在回撤減少模式下平倉訂單時的獲利百分比。
魔數 - EA 分配給其訂單的特殊數字。
固定距離 - 訂單之間的固定距離
訂單動態距離 - 訂單中從哪個訂單開始應用動態距離。
動態距離起始值 - 動態距離的起始值。
距離乘數 - 動態距離乘數。
起始、結束時間 - 開立第一筆訂單的時間。
最大手數 - 最大手數。
最大點差 - EA 提供的最大點差。


评分 9
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Marco Engstermann
10854
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

推荐产品
AW Fractals EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
AW Fractals EA 根据 AW Flexible Fractals 指标发出的信号运行。分形指标被用作支撑位和阻力位，交易顾问根据这些支撑位和阻力位的分解情况工作。入市时，顾问自动打开市价订单和挂单，出市时，使用智能追踪系统和挂单平均。Advisor 具有自动计算风险管理的内置功能、灵活的设置和多种工作方案。 解决问题 ->   这里  /  Version МТ4  ->   HERE 优点： 灵活的自动化交易系统， 内置可调节尾随系统 顾问内的可定制指标， 输入变量的直观简单设置， 用于平均挂单的内置系统， 用于自动计算风险管理的可连接系统。 笔记！指示标记不会显示在顾问程序中。 策略描述： 分形是由蜡烛组成的几何图形组合，其形状为楔形，中心为峰值。也就是说，当平均价格是一个峰值，而峰值之前的后续和前一个蜡烛图都低于或高于峰值蜡烛图时。这些标志被用作支撑位和阻力位。如果价格突破支撑位，顾问就会建立空头头寸（卖出）。如果价格突破阻力位，顾问将建立多头头寸（买入）。 支撑位是指分形处于下方，即中央烛台低于相邻烛台，阻力位是指中央烛台高于相邻烛台。该顾问根据 AW Flexi
CandlesFinderVolumeLevelsMt5
Alexander Nikolaev
专家
This EA identifies trading candles that often foreshadow a market reversal and finds volume accumulation levels in the trading history. It opens trades if a candlestick like "Doji" or "Engulfing" appears at the volume level and the price seems to be repelled from the level. To make its strategy clearer to users, it can display volume levels and signal candles (thanks to its good display, it can be used as an indicator). In the strategy tester, some display functions do not work correctly, so wat
Range BreakOut Advanced
Cem Ummak
专家
The most advanced breakout strategy you can find — is here! Time-based trade control, grid strategy integration, automatic breakeven stop adjustment, custom trading days, trailing stop, and so much more… All packed into a single powerful robot, ready for you! We’ve been developing professional trading robots for over 8 years. Instead of relying on flashy visuals, we focus on building reliable, results-driven systems that actually work. Explore the features below — creating your own breakout st
Fractal Supply Demand Robot Trader
Luca Norfo
3 (2)
专家
This Expert Advisor can be applied to many markets because It exploits basic supply/demand and price action concepts. It identifies the major rotation zones (PRZ), supply and demand zones and supports and resistances within major price trends. It buys at discount zones and sells at premium prices. It can and should be optimized through the Metatrader tester to find the best parameters to use for current market conditions. This is not a fixed strategy rather a full trading algo that will find whi
Oberon iSAR MT5
Aliaksandr Chupryna
5 (3)
专家
鞅。“Oberon iSAR MT5” 由 15 個獨立的區塊（迷你智能交易系統）組成，它們匯總利潤並隨著時間的推移分配回撤。 特點： 每個字符的單獨輸入數據。 交易品種可以重複（即使是 15 個相同的交易品種也會彼此分開交易）。 在一個交易賬戶上，您可以安裝多個具有不同設置的“Oberon_iSAR_MT5”（觀察條件：Magic[i+1]>Magic[i]+15）。 安裝在任何一張圖表上。 如果您的軟件功能低下，那麼在“Every_tick_based_on_real_tick”模式（啟用所有 15 個交易品種）下進行測試將很困難，或者可能會在加載貨幣對報價歷史時由於內存不足而結束。 在這種情況下，您可以減少輸入數據（“交易”參數）中的字符數或縮短測試週期。 但最正確的選擇是租用功能更強大的虛擬服務器 (VPS)。 對沖賬戶類型。 對於具有 4 位報價的經紀商，“Take_Profit”參數數據必須與 5 位報價一樣輸入（即乘以 10）。 槓桿 >= 1:100。 開倉信號是價格突破 iSAR 指標時（iSAR_1 和 iSAR_2 應該在價格的相反兩側）。平倉信號 - “Ta
Trends EA
Kee Huang Tan
专家
This is Trends EA, a simple yet efficient trading algorithm that trades strictly based on the prevailing trend. Trends EA offers users with the flexibility and freedom to configure their risks. Feel free to change your lot sizes, stop loss and take profit to your preferences, though default settings will always work.  A higher risk-to-reward ratio means bigger wins A lower risk-to-reward ratio means higher win rates How to set up? Just configure your lot size, stop loss and take profit and attac
FREE
The Deer
Alexander Zamaev
专家
Expert Advisor for in-trend buying and selling. This EA identifies the trend and makes entries when criteria are met. The user sets how many price points moving in the same direction count as trend; the user sets the percentage between price points going in the same direction that counts as increase or decrease in price; the user sets close profit and stop loss limits, lot value and time interval. This algorithm gives the user the opportunity to try many different strategies. Backtesting data
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
专家
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
专家
Alligator Trade X MT5 is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1,   Lipssperiod1, Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2, SellCandlestickShift2,  SellShift3 and SellCandlestickShift3 can be adjusted. Alligator Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal
Double Decker MT5
Agus Santoso
专家
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
Constructor Simple MT5
Aliaksandr Chupryna
5 (7)
专家
鞅。 “Constructor Simple MT5”EA 由 5 個獨立的 EA 組成 ，它們同時工作且彼此獨立： 酒吧交易。 使用 iEnvelopes 指標進行交易。 使用 iMA 指標進行交易。 使用 iIchimoku 指標進行交易。 使用 iSAR 指標進行交易。 “Constructor Simple MT5”EA 是 “Constructor MT5” EA 的簡化版本。輸入參數的數量減少到最低限度，這有助於智能交易系統的使用及其優化。 顧問特點： 字符可能會重複。 每個策略最多可以使用 4 個貨幣對。 如果您的經紀商貨幣對的符號名稱包含後綴或前綴（例如 #.EURUSD.ch ），則有必要在輸入數據中完全註冊它們。 在一個交易賬戶上，您可以安裝多個具有不同設置的“Constructor Simple MT5”（觀察條件：Magic[i+1]>Magic[i]+5）。 安裝在任何一張圖表上。 如果您的軟件功能低下，那麼在“Every_tick_based_on_real_tick”模式下測試會很困難，或者可能會在加載貨幣對報價歷史時由於內存不足而結束。 在這種情況下，
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
专家
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Advanced Divergence EA
Jan Flodin
4.5 (2)
专家
我建议您从头到尾阅读该 产品的博客 （手册），以便从一开始就清楚 EA 提供的功能。 此 EA 交易可识别价格与振荡指标/指标之间何时出现背离。它识别常规/经典（趋势反转）和隐藏（趋势延续）背离。它具有供需区域、RSI、布林线、随机指标、移动平均线（常规 MA 和赫尔 MA）、ADX 和成交量过滤器选项，从而可以仅过滤掉最强的设置。默认设置针对 EURUSD H1 进行了优化（请参见下面的屏幕截图）。 EA 可以在一张图表中交易多个品种。该选项可以通过 4 种不同的方式使用： 市场观察窗口中的所有可见符号 输入参数中给出的符号 在对话框中选择的预设文件中的符号 预定义文件夹中预设文件的符号（由输入参数给出） 对于选项 3 和 4，只有一些设置将从每个预设文件中被覆盖。其余部分将使用 EA 中的输入参数。将从预设文件加载的设置是 中用蓝色标记     博客 。此外，对于选项 3 和 4，只能访问直接位于 Files 文件夹或子文件夹下的文件。 特征 可以检测以下振荡指标/指标的背离：MACD、OsMA（振荡指标移动平均线）、随机指标、CCI、RSI 和 Awesome (AO)。所有
Feel the Power MT5
Marta Gonzalez
专家
Feel the Power , is a trading system that uses fractals an levels of price to determine market corrections. Feel the Power   ,   is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm whit multilot algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial lot of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained to the control power, but if it goes in your favor the lotage is increased to impr
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
专家
ChronoATR Guardian (趋势追踪剥头皮专家顾问) ChronoATR Guardian 是一款用于金融市场的自动化交易工具，专为基于 ATR（平均真实波幅）和趋势的脉冲交易而设计。该顾问附带了针对各种货币对的预设参数，即使是初学者也能轻松使用。 ️ 主要参数 参数 描述 cSeconds 分析市场条件的时间间隔（以秒为单位）。 PriceShotPercentATR 价格在一个方向上必须移动的 ATR 百分比，以开仓。 RiskPercent 自动计算手数的风险百分比。 FixedLotSize 固定手数（如果禁用自动手数计算）。 UseAutoLot 启用/禁用自动手数计算。 ATRPeriod ATR 指标周期。 ATRMultiplierSL ATR 的止损倍数。 ATRMultiplierTP ATR 的止盈倍数。 ATRMultiplierTrailing ATR 的追踪止损倍数。 Slippage 最大允许滑点（以点为单位）。 MagicNumber 顾问订单的唯一标识符。 MaxSpread 最大允许点差（以点为单位）。 StartHour /
Mafio
Kyaw Zan Tun
专家
Mafio EA – Smart Trading with Modified Moving Average & Fibonacci Logic Mafio EA is an Expert Advisor built on a powerful combination of Modified Moving Averages and Fibonacci-based strategies to identify potential market opportunities. This EA is designed with a focus on precision and adaptability for changing market conditions. Important Notice Past performance does not guarantee future results. The fact that Mafio EA performed well in previous tests does not mean it will always remain pro
EA i MT5
Indra Maulana
专家
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Swing Sharpshooter Trader MT5
Ongkysetiawan
专家
This is an Expert Advisor based on my 'Sharpshooter Buy Sell Signal' indicator. It will try to search and open position based on the market condition. I have tested it on these symbols: AUDUSD, EURAUD, EURGBP, GBPUSD, NZDUSD, EURNZD, USDCAD I found it best on timeframe H1 and above. For 1 symbol, 0.01 lots, 200 USD deposit will be enough. For multi symbols, 0.01 lots, I recommend for 500 USD deposit minimum. Input parameters: Symbols: fill it with empty/blank for current chart symbol. For multi
Golden Sniper EA
Ray Pracious Chidhungwana
专家
Golden Sniper EA – Precision Gold Trading with Institutional Logic Golden Sniper EA is a powerful Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) with precision using institutional trading concepts like Liquidity Sweeps , Market Structure Shifts (MSS) , and Fair Value Gaps (FVG) . This EA acts like a sniper — waiting patiently for the perfect trade setup during high-volatility sessions such as Asian and New York opens , and then striking with confidence. It combines intelligent market analysis wi
Rocket MT5
Uladzimir Kirychenka
专家
This Expert Advisor is designed for use on all currency pairs on any timeframes. Candlestick analysis from different timeframes is used for opening positions. Positions are closed using the automated trailing system or by an opposite signal. The EA does not have input parameters affecting the trading algorithm. Timeframe: any (candlesticks from M15 to H4 are used) Currency pair: any (it is recommended to simultaneously use at least 4 major currency pairs). Parameters LotSize - lot value paramet
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
专家
Enhanced Candlestick DCA EA - 专业交易策略 描述 Enhanced Candlestick DCA EA是一款复杂的多策略交易系统，结合了日本蜡烛图形态分析与先进的美元成本平均法(DCA)仓位管理。考虑到安全性和盈利性，该EA通过其智能入场系统和全面的风险管理框架动态适应不断变化的市场条件。 主要功能 入场系统 蜡烛图形态识别识别看涨和看跌形态以确定方向偏向。RSI确认过滤器提供可选的基于动量的入场以避免逆强趋势交易。多重交易模式提供完全灵活性，包括仅买入、仅卖出或双向交易。入场频率控制允许自定义EA评估市场条件的频率（每个tick、M1或当前时间框架）。 高级DCA管理 智能仓位构建策略性地添加仓位以利用价格波动。动态手数调整使用可自定义的乘数来扩展DCA序列中的仓位大小。可配置步长间隔提供对DCA订单之间最小距离的精确控制。最大DCA级别保护通过限制DCA订单数量防止过度暴露。 利润管理 双重止盈系统包括单个订单止盈，为独立仓位设置个别利润目标，以及篮子止盈，为DCA仓位序列设置集体利润目标。智能订单关闭算法优先关闭盈利仓位。 动态追踪止损技术自动跟随
BoletaLira
Alberto Da Silva Lira
专家
BoletaLira is a fundamental tool focused on beginning and advanced users so that they can enter operations with the main input signals such as: - Market Trend: High or Low, always taking into account the moving average pre-defined in the setup. - Correlation between 2 assets: In the case of Brazilian B3 we can use the BoletaLira for Mini-Index but using the Dollar signs so that we can have greater security, for those who do not generally know the Index x Dollar assets try to go in the opposit
Candle Sniper EA
Ray Pracious Chidhungwana
专家
CandleSniper EA – Master Precision Reversals with Candlestick Power! CandleSniper EA is a powerful, precision-engineered Expert Advisor built to capitalize on reversal patterns using the highly trusted Hammer and Shooting Star candlesticks. This EA is designed for traders who demand accuracy, smart risk management, and clean execution – no messy indicators, no unnecessary signals, just pure price action power. Why CandleSniper EA? Pure Price Action Strategy – No indicators, just clean candl
EA Builder MT5
Arthur Hatchiguian
4.55 (53)
专家
EA Builder  allows you to create your own algorithm and adapt it to your own trading style . Classical trading, grid, martingale, combination of indicators with your personal settings , independent orders or DCA, visible or invisible TP/SL, trailing stop, loss covering system, break-even system, trading hours, automatic position size etc.. The EA Builder has everything you need to create your perfect EA .  There is an infinite number of possibilities, build your own algorithm. Be creative! Pro v
FREE
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
专家
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Pounds Lifter
Sigit Hariyono
专家
Pounds Lifter EA is a fully automated trading robot that uses complex algorithm mainly based on several Moving Averages, Candlesticks Formations, Support Resistance and several other indicators as confirmations. This trading advisor uses fixed stop loss and take profit. This robot advisor works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   GBPUSD  H1  timeframe. Setting Parameters: Expert Name  - EA name.  Magic Number  - EA magic number  Fixed Lots  - Base fixed lot size
Bollinger Bands Scalping
Gabriel Delucis Maciel
专家
Robot de scalpings curtos em simbolos de alta volatilidade. Amplamente testado no Mini índice no tempo M1. Resultados consistentes e expressivos em curto período de tempo. Configurações recomendadas para o mini índice já estão nos parâmetros de entrada dos sistema. Não recomendada a utilização em tempos gráficos maiores. Mais informações dos resultados do sistema no tester, encontram-se nas imagens.
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
LVL Break Out
LVL Invest
专家
The strategy is based on a market analysis for a specific time period. Once the market analysis is completed, the Expert Advisor opens a position if the trend is confirmed. Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry out your back tests and tests on a demo account. When you will use that expert advisor on a live account, don't hesitate to share your account link with me, I would be delighted to follow your results. . Live signals . Suggested symbols
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
专家
EA黄金的东西mt5是专为黄金交易设计的专家顾问。 这项工作基于使用Gold Stuff mt5指标建立订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 智能交易系统需要对冲账户类型 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD Reduction Algorithm-一种减少回撤的算法，其中最后一个有利润的订单被
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
专家
EA Aurum Trader mt5结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
专家
Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
专家
Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
专家
EA Aurum Trader 结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_na
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
专家
BB Scalping Expert 是我最新的强大突破/剥头皮和非马丁格尔黄金交易杰作！该系统结合使用布林带和之字形指标进行突破交易。在布林带的高点和低点设置多个挂单，触发后会设置追踪止损，跟随突破价位，直至订单被止损。 该 EA 使用之字形指标进行动态止损，以保护您的账户并妥善管理风险。 这款 EA 可以在任何时间范围内交易任何货币对，但它是黄金 M1 的最佳选择，可进行大量交易并快速获利！ 建议最低存款：1000 美元 可以在此处查看实时结果 。 购买后立即联系我以获得个人奖金！ 设置和说明书在这里   设置 Open new series - 开/关新系列订单的开始 Trade Buy - 允许顾问购买 Trade Sell - 允许顾问出售 Support manual orders true/false –    支持手动下单 Order Comment – BB Scalping    BB 剥头皮 Start lots – 开始批次 Use Money Management –  使用资金管理进行自动手数计算 Autolot. Free margin for ea
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
专家
PINBAR 描述： Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。 此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。 建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.2 (5)
专家
BB Scalping Expert 是我最新的强大突破/剥头皮和非马丁格尔黄金交易杰作！该系统结合使用布林带和之字形指标进行突破交易。在布林带的高点和低点设置多个挂单，触发后会设置追踪止损，跟随突破价位，直至订单被止损。 该 EA 使用之字形指标进行动态止损，以保护您的账户并妥善管理风险。 这款 EA 可以在任何时间范围内交易任何货币对，但它是黄金 M1 的最佳选择，可进行大量交易并快速获利！ 建议最低存款：1000 美元 可以在此处查看实时结果 。 购买后立即联系我以获得个人奖金！ 设置和说明书在这里   设置 Open new series - 开/关新系列订单的开始 Trade Buy - 允许顾问购买 Trade Sell - 允许顾问出售 Support manual orders true/false –    支持手动下单 Order Comment – BB Scalping    BB 剥头皮 Start lots – 开始批次 Use Money Management –  使用资金管理进行自动手数计算 Autolot. Free margin for ea
筛选:
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Ivan Privalov
289
Ivan Privalov 2025.11.13 15:15 
 

This is a very buggy EA.

The TickMill broker halted me with the following message:

"The PinBar EA is modifying the take profit of each order every 50 milliseconds and your EA producing thousand of lines every minute. E.g.: SOL order #137581889 has 183000 modifications."

.

The other bugs that need fixing are:

- The X1_ and Y1_ panel positioning settings do not work.

- The panel header color is vivid blue and is not configurable.

- Disabling the "Trade Buy" or "Trade Sell" buttons does not pause trading in any way [the positions are still closed].

- The "Background color Result" setting changes nothing.

- "Border Color" is not the panel border color, but rather the button border color.

- "Border Text Color" is actually the color of the text in both the panel and the panel fields, which are always white.

If you set the panel to a dark background and the text color to white, you will not see the text in the customization fields.

- When you click 'Pause Sell' button, it does not change its color immediately, but only after a time-frame change.

- BUT the biggest issue is that the Panel is placed bellow all the Ganns, Lines and other indicators - it is therefore not possible to click the Panel Buttons!

Overall, the EA is okay, but it's raw. It's ver. 1.2, and hopefully the author will fix the bugs soon!

Vasiliy Strukov
259447
来自开发人员的回复 Vasiliy Strukov 2025.11.16 19:46
Use Virtual TP in stead of Real TP
Marco Engstermann
10854
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Boono
39
Boono 2025.10.31 10:57 
 

I'm using Pin Bar on GOLD M15, the strategy is working fine, but the broker spread is killing profits trades and worsen loss trades. How can be managed this situation?

Vasiliy Strukov
259447
来自开发人员的回复 Vasiliy Strukov 2025.11.16 19:46
Get a low spread broker account or make TP setting wider
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

E Nas
71
E Nas 2025.08.31 22:43 
 

I have tested this EA on almost all TFs and it is really good. I am highly impressed so far.

Ahmed Fahmy
76
Ahmed Fahmy 2025.08.05 12:14 
 

用户没有留下任何评级信息

Toareed Busari
85
Toareed Busari 2025.07.31 18:03 
 

I’ve tested it mainly on XAUUSD, EURUSD, and USDJPY across the 15 mins and 30min timeframes, and the results have been impressive. It identifies valid setups accurately, filters out weak signals, and enters trades with solid risk-reward logic. i would like to test on smaller timeframe to see how it will work with aggressive trading.so far so good!!!

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.07.30 10:49 
 

Will not exaggerate but, at this rate, this is one the best EA I have used so far...

回复评论