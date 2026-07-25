TradeGhost

Vi Presento TradeGhost !

e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta!

comunque spiego il funzionamento in breve!

Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto !

ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente.

( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea,fa scalping però quando apre c'è una sorte di tranquillità )

NON APRE MOLTI TRADE APRE SOLO AL MOMENTO GIUSTO PRECISO  E VELOCE ! APERTURA CIRCA OGNI 2/3 GG 


Il capitale minimo è € 150 

Time frame: M1

Coppia consigliata XAUUSD

Consigliato Broker basso spread ecn/raw

Velocità vps  tra i  dai 10 ai 20ms

I DATI BASE SONO GIA' NELL'EA PER IMPOSTAZIONI SPINTE CHIEDERE DOPO L'ACQUISTO.

ATTENZIONE!!!!!!! potete anche provarlo per un mese in affitto  che recupererete L'INVESTIMENTO !



CHI METTE DOPO IL BACKTEST UNA RECENSIONE AVRA' UNO SCONTO IMPORTANTE.

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FREE PER UN Pò DI TEMPO APPROFITTATENE! G-LOAD stoch Rsi Pro    è TESTATO SU CONTI REALE GIA'DA UN P'O' ! CON QUESTO BOT POTRETE LASCIARLO TRANQUILLAMENTE AGIRE DA SOLO SENZA AVERE PENSIERI DI NOTIZIE E ORARI SEMPRE SENZA STOPPARLO E RACCOGLIERE A FINE MESE I PROFITTI ! provate in test strategy se vi dà soddisfazioni   vi prego di lasciarmi una recensione o commento  :)  ogni tick reali. 122 ms ES: (ultimo ping al tuo server è 122.70 ms) time frame   : H1 H1 TIME FRAME     su 500€/$  lotto 0,01
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GLoad Pro
Stefano Padovano
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DA 100€/$ A 400.000 IN UN ANNO !!! SI è PROPRIO COSI QUESTO BOT METTE AUTOMATICAMENET L'INTERESSE COMPOSTO. ( SCARICARE IL FILE SET DA INSERIRE NELLE IMPOSTAZIONI ALTRIMENTI IL BACK TEST NON FA GLI STESSI PROFITTI, LO TROVATE SOTTO I COMMENTI ) G-load Pro. MARCHIO REGISTRATO è L'UNICO ORIGINALE  I TEST SONO STATI FATTI SU XMGLOBAL ( NO ECN)   ( SCARICARE IL FILE SET DA INSERIRE NELLE IMPOSTAZIONI ALTRIMENTI IL BACK TEST NON FA GLI STESSI PROFITTI, LO TROVATE SOTTO I COMMENTI ) TIME FRAME h1
GLoad OnlyMaster
Stefano Padovano
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Experts
DO THE BACKTEST YOU WILL UNDERSTAND THE POTENTIAL OF THIS EA. EURUSD - GBPUSD PAIRS ( FROM + OF ONE YEAR BETWEEN DEMO AND REAL WITH TWO ACTIVE PAIRS TOGETHER EURUSD - GBPUSD )  BACKTEST EVERY REAL TICK  $1500 time frame M5 lot 0.02 max dd $660 profit 5%-8% monthly    $3000 time frame M5 lot 0.03 max dd $995 profit 8%-15% monthly    FROM 3000 AND UP Backtest for DD  EURUSD /GBPUSD ALL PAIRS LOW SPREAD. VPS AND ECN/STANDARD STP BROKERS ARE RECOMMENDED The EA will open two COUNT TRADES right aw
Noloss
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
BlLLionaire Ea
Stefano Padovano
Experts
Billionaire Ea  Studiato nei minimi Particolari    Grossa percentuale di profitti! NUOVO SET PER PIU' COPPIE INSIEME BASSO SPREAD TIME FRAME M5 SET NEI COMMENTI Time Frame H1   (M5 PER PIU' COPPIE INSIEME  SU 500€ LOTTO 0.01  ANCHE 4 COPPIE ALTERNATE ESEMPIO EURUSD , USDCHF Ecc) Capitale minimo 500€$\$ LOTTO  =0.10 - 1000€$ = 0.35 Coppie( XAUSUSD /EURUSD /EURAUD principalI) e su tutte le altre basso spread  Conti ECN  (consigliato) SE VOLETE FAR MOLTI PIU' PROFITTI POTRETE METTERE LE 3 CO
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