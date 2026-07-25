TradeGhost
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Stefano PadovanoMi Chiamo Stefano , e come molti ho iniziato da qui a cercare Robot Automatici ... con ottimi risultati!
Dopodichè ho deciso di approfondire il linquaggio mql5 , cosi Creando il mio Robot, Gload EA .
- Version: 3.5
- Updated: 25 July 2026
- Activations: 5
Vi Presento TradeGhost !
e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta!
comunque spiego il funzionamento in breve!
Questo ea grazie al controllo di vari fattori crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto !
ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente.
( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea,fa scalping però quando apre c'è una sorte di tranquillità )
NON APRE MOLTI TRADE APRE SOLO AL MOMENTO GIUSTO PRECISO E VELOCE ! APERTURA CIRCA OGNI 2/3 GG
Il capitale minimo è € 150
Time frame: M1
Coppia consigliata XAUUSD
Consigliato Broker basso spread ecn/raw
Velocità vps tra i dai 10 ai 20ms
I DATI BASE SONO GIA' NELL'EA PER IMPOSTAZIONI SPINTE CHIEDERE DOPO L'ACQUISTO.
ATTENZIONE!!!!!!! potete anche provarlo per un mese in affitto che recupererete L'INVESTIMENTO !
CHI METTE DOPO IL BACKTEST UNA RECENSIONE AVRA' UNO SCONTO IMPORTANTE.
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